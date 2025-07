Ociągasz się z ulepszeniami? Jesteś w tyle z badaniami w laboratorium? To idealny moment, by Twoja Osada wróciła do formy dzięki dodatkowym zasobom z obozów szkoleniowych!

Witaj w Summer Jam!

W ciągu kolejnych kilku tygodni odbędą się cztery obozy szkoleniowe Summer Jam. Każdy z nich oferuje wyjątkowe wzmocnienie do zdobywanych zasobów i skrócony czas ulepszania w Osadzie Głównej.

3–13 lipca Złoty obóz szkoleniowy Ulepszenia za złoto są o 25% krótsze, produkcja złota jest dwa razy szybsza, a pojemność magazynów złota jest dwa razy większa. Nie dotyczy murów i tymczasowych ulepszeń. 13–22 lipca Fioletowy obóz szkoleniowy Ulepszenia za eliksir są o 25% krótsze, produkcja eliksiru jest dwa razy szybsza, a pojemność magazynów eliksiru jest dwa razy większa. Nie dotyczy murów i tymczasowych ulepszeń. 22 lipca – 1 sierpnia Mroczny obóz szkoleniowy Ulepszenia za mroczny eliksir są o 25% krótsze, produkcja mrocznego eliksiru jest dwa razy szybsza, a pojemność magazynów mrocznego eliksiru jest dwa razy większa. Nie dotyczy murów i tymczasowych ulepszeń. 1–8 sierpnia Barwny obóz szkoleniowy Ulepszenia za złoto, eliksir i mroczny eliksir są o 25% krótsze, produkcja tych zasobów jest dwa razy szybsza, a pojemność ich magazynów jest dwa razy większa. Nie dotyczy murów i tymczasowych ulepszeń.

Graj w czasie Summer Jam, aby zmaksymalizować korzyści z obozów szkoleniowych. Pora poćwiczyć, Wodzu! Pot jest lepszy od łupów!