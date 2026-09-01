Panie, panowie i Wodzowie wszystkich ratuszów! John Cena zapadł się pod ziemię. Jego baza gdzieś tam jest, tuż na wyciągnięcie ręki, a jednak nikt jej nie widzi. Cody Rhodes nie zamierza tego tak zostawić. Wzywa wszystkich chętnych, wykorzystuje swoje znajomości i prosi o pomoc właśnie Was. Wszystkich Wodzów. Miliony Wodzów kontra jedna zaginiona supergwiazda. WWE: w poszukiwaniu Ceny! Bitwy czas zacząć! Widzicie go?

1–30 września: Przebrania herosów i elementy scenerii WWE – sześć supergwiazd WWE wkracza na ring wraz z Waszymi herosami, a na osady spada cały skarbiec Money in the Bank. Cody Rhodes, Alexa Bliss, Iyo Sky, Kane i American Badass Undertaker wbijają jako przebrania herosów za 9,99 USD, Jey Uso jest dostępny w złotym karnecie, a sceneria XL Money in the Bank wieńczy tę kolaborację. A wszystko to dostępne wyłącznie w ramach jednorazowej oferty. Oznacza to, że gdy 1 października zakończy się wydarzenie WWE: w poszukiwaniu Ceny!, te supergwiazdy spakują manatki i opuszczą ring na zawsze. Żadnych powtórek, żadnych drugich szans – te przebrania już nie powrócą. Nigdy. Jeśli więc chcecie, by Waszych osadach pojawiła się legenda, to jest to jedyna taka szansa.

1–30 września: Wyzwanie Johna Ceny – aby zostać legendą, musicie wywalczyć sobie ten tytuł! Znajdujcie kontrakty pretendenta w specjalnych skrzyniach wydarzenia podczas tego sezonu i wykażcie się w bazie enigmatycznej supergwiazdy! Każdy kontrakt zapewnia 24 godziny dostępu oraz szansę na zdobycie dekoracji Wezwanie Cody'ego! Wystarczy zdobyć 2 gwiazdy, aby zgarnąć dekorację, ale najszybsi gracze znajdą się w globalnej tabeli wyników, a na zwycięzców czekają specjalne nagrody!

1–30 września: Skrzynie WWE – Przez cały miesiąc będą pojawiać się specjalne skrzynie WWE, głównie w ramach wydarzeń Gorączka Money in the Bank i wybuchowe wyposażenie WWE, ale można je znaleźć również w innych miejscach. W środku znajdziecie różnorodne łupy, w tym: rudę, magiczne przekąski, medale wydarzenia, dekoracje WWE, epickie wyposażenie herosa, poprzednie przebrania ze złotego karnetu oraz kontrakty pretendenta, które są niezbędne, by w ogóle dotrzeć do bazy Ceny. Bez kontraktu nie ma szansy na walkę o tytuł.

1–30 września: Złoty karnet – odblokujcie nagrody, przyspieszcie postępy i odbierzcie ekskluzywne przebranie herosa w tym sezonie: Jey Uso (Książę Minionów) – Feelin’ Ucey?! Żeby stać się legendą, trzeba pokonać legendę – a ten pogromca królów wyrzucił jednego z największych weteranów z ringu podczas gali Royal Rumble! UCE!

1–30 września: Oddziały tymczasowe – przez cały miesiąc na zmianę pojawiają się cztery oddziały tymczasowe, wybrane z opcji bitwy, toru wydarzenia medalowego oraz obozów wojskowych WWE.

Yeti Undertaker – zupełnie nowy zawodnik: Yeti Undertaker kosztuje 80 miejsc, atakuje obronę, zadaje 5 razy więcej obrażeń murom, po pokonaniu odradza się dwukrotnie, za każdym razem z czterema szkieletami mroku, a gdy Wasza armia pada wokół niego, jego zdrowie wzrasta nawet o 50%, a wściekłość o 60%.

K.A.N.E – Big Red Machine we własnej osobie: Kane zajmuje 75 miejsc i walczy w klasie P.E.K.K.I., przedzierając się przez obronę przeciwnika, jakby jej w ogóle nie było.

Wyrzutnik – nigdy nie walczy sam: Wyrzutnik zajmuje 45 miejsc i rozpoczyna każdą walkę z czterema członkami plemiennej drużyny u boku, a potem bierze własną włócznię, gdy drużyna spełni swoje zadanie.

Gigantyczny Gigant – nazwa mówi sama za siebie: Gigantyczny Gigant zajmuje 50 miejsc, zadawane obrażenia i punkty wytrzymałości ma mniej więcej 10 razy większe niż standardowy gigant, ignoruje pułapki sprężynowe, a gdy jego zdrowie spadnie poniżej połowy, dostaje białej gorączki.

1–6 września: Opcje bitwy – po osiągnięciu określonego procentu zniszczeń w trakcie bitwy pojawi się okienko z wyborem. Można zdecydować, czy przyjąć wygraną z dodatkowym złotem (co świetnie nadaje się do przyspieszenia Klanowej gorączki), czy też zamiast tego wprowadzić do gry jeden z 4 oddziałów WWE.

1–11 września: Liga wojny klanów – pora na gwóźdź programu. Stoczcie bój przeciwko siedmiu innym klanom w bitwach 15 na 15 lub 30 na 30 – żadnych małych potyczek, żadnych zakłóceń, tylko Wy kontra oni w walce o chwałę i niesamowite łupy!

1–5 września: Klanowa gorączka Money in the Bank – Napad stulecia! Zdobywajcie z klanem złoto z bitew w Osadzie Głównej, ataków dla jednego gracza, kolektorów oraz wózka na łupy, aby zapełnić magazyny i przekazać diamenty! Wypełnijcie wspólnie dzielony tor klanu, a dekoracja Pas mistrzowski będzie Wasza. Na torze można też zgarnąć całą masę skrzyń WWE. Ostatni dzień to okazja do skorzystania ze wzmocnienia klanowej gorączki, a 6 września to dzień przejściowy przeznaczony wyłącznie na odbieranie nagród, więc nie zapomnijcie ich odebrać przed ostatnim gwizdkiem.

1–30 września: Naklejki WWE na czacie globalnym – w tym miesiącu na czacie globalnym pojawią się trzy nowe naklejki WWE x Clash. Wznieśmy toast za naklejki piłkarskie, którym skończyły się kontrakty.

2–30 września: Sceneria Pieniądze w banku – przyszłość wisi na włosku! Odważna supergwiazda musi piąć się w górę w rankingu i zrobić kolejny niebezpieczny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu. Chwała. Jest. Zielona! Sceneria XL pochodząca z czeluści skarbca goblinów.

3–30 września: Przebranie herosa: Cody Rhodes (Król Barbarzyńców) – zbudował swoje królestwo, by zniszczyć inne! Amerykański koszmar zrobi wszystko, aby zdetronizować Johna Cenę z roli czempiona WWE.

5–30 września: Przebranie herosa: Alexa Bliss (Królowa Łuczniczek) – obłąkana córa zniszczenia, mierząca półtora wściekłego metra wzrostu, nie pozwala przeciwnikom nawet na chwilę wytchnienia.

6–9 września: Obozy wojskowe Przyjaciel lub wróg – supergwiazdy wparowują do Waszych obozów wojskowych i rozstawiają ringi. Kolory mają różne znaczenie w zależności od tego, po której stronie ataku się znajdujecie. Supergwiazdy z czerwonego ringu pomagają Wam w obronie, a gdy atakujecie, działają przeciwko Wam. Supergwiazdy z niebieskiego ringu wspierają wroga w obronie, a Was w ataku. Dla pewności przeczytajcie to jeszcze raz, Wodzowie.

7–30 września: Przebranie herosa: Iyo Sky (Królewska Czempionka) – zobaczcie ją na własne oczy! Pnąc się błyskawicznie w górę w rankingu WWE, ta Geniuszka Niebios z łatwością plądruje walizki i przyszpila mistrzów świata!

8–30 września: Przebranie herosa: Kane (Smoczy Hrabia) – spalony płomieniami Undertakera, ten sprzymierzeniec siarki powstał z popiołów i uciekł z niewoli, by zmiażdżyć wszystko na swojej drodze!

9–22 września: Wybuchowe wyposażenie WWE – zdobywajcie bilety tagowe w bitwach w Osadzie Głównej, aby odblokować nagrody, oddziały i medale czempiona. Wzywajcie kolejne oddziały lub odblokowujcie dodatkowe medale, niszcząc bazę wroga! Wydawajcie medale czempiona w sklepie handlarza, a resztą zajmie się braterska moc.

9–22 września: Opcje bitwy nr 2 – czas na drugą rundę z trójstronną walką: osiągnijcie wymagany procent zniszczeń i wybierzcie między oddziałem WWE, zasobami (złotem, eliksirem lub mrocznym eliksirem) a pokaźną sumą waluty Wybuchowego wyposażenia.

10–30 września: Przebranie herosa: American Badass Undertaker (Wielki Strażnik) – roznosi przeciwników w pył jak za czasów dawnej świetności! Jeśli wejdziecie Undertakerowi w drogę, może Was wysłać w ostatnią podróż.

12–14 września: Wzmocnienie kolektora zasobów – kolektory złota, eliksiru i mrocznego eliksiru będą działać z czterokrotną wydajnością przez 48 godzin dla wszystkich graczy z ratuszami na poz. 8. lub wyższym. Zapełnijcie magazyny, póki jest na to okazja.

15 września: Powrót elementów kosmetycznych Mash-A-Ramy – zestaw Mash-A-Rama powraca na stałe do sklepu: Galaretowaty Król, P.E.Q.Q.A, Strażnik Iwan, Czempionka Yeti i Lawowy Książę, a także legendarna sceneria Mash-A-Ramy wraz z gigantyczną podziemną maszyną wydobywczą. Legendy wrestlingu na górze, kombinacje w podziemiach.

16–21 września: Wzmocnienie wyposażenia – całe wyposażenie herosów osiąga maksymalny poziom na pięć dni dla wszystkich graczy z ratuszem na poz. 8. i wyższym. Wszystko, co od dawna chcieliście rozwinąć, nagle nadaje się do najważniejszych bitew.

22–28 września: Gry klanowe – dodajcie wszystkich głównego składu. Wykonujcie wyzwania, zbierajcie punkty i odblokujcie z klanem ścieżkę nagród.

26–28 września: Wzmocnienia kolektora zasobów – kolejne 48 godzin z czterokrotną wydajnością kolektorów przed zakończeniem sezonu.

28–30 września: Obozy wojskowe Przyjaciel lub wróg – ringi powracają na ostatnią rundę. Te same zasady, takie samo pomieszanie kolorów, ostatnia szansa, żeby wszystko pokręcić.

Cody nie traci nadziei, Wodzowie. I my też nie. Ruszajmy na poszukiwania Ceny!

Do walki!