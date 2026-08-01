Od czternastu lat Barbarzyńcy z wielką determinacją wydają swoje bojowe okrzyki, ruszając na wojnę. Od czternastu lat gobliny plądrują osady chciwymi zielonymi łapskami. I od czternastu lat Handlarz utrzymywał najcenniejszą kolekcję w tajemnicy – aż do teraz. Witamy na wydarzeniu Clashowe karty!

Z okazji 14. rocznicy Clash oddziały zostały przedstawione w zupełnie nowym wydaniu i umieszczone na unikatowych kartach kolekcjonerskich w grze! To trwające miesiąc wydarzenie poświęcone wymianie kart nie będzie podobne do niczego, co dotąd widzieliście. Więc przygotujcie swoje talie, Wodzowie, i szykujcie się na świętowanie rocznicy Clash w zupełnie nowy sposób!

Pomyślcie o tym jak o otwieraniu paczki z kartami – z tą różnicą, że karty to oddziały z Clash, wymiany odbywają się na czacie klanu, a rzadkich kart nie trzeba chronić w koszulkach.

Czym jest wydarzenie Clashowe karty?

Przez cały sierpień możecie zbierać pakiety kart w ramach bitew, wydarzeń, rozdań społecznościowych i nie tylko. Każdy pakiet zawiera jedną kartę przedstawiającą oddział z gry. Zbierajcie karty, kompletujcie kolekcje i zdobywajcie nagrody – a jeśli brakuje wam jakiejś karty, wymieniajcie się duplikatami z członkami klanu, aby uzupełnić braki.

Karty mają też różne poziomy rzadkości, więc niektóre z nich będzie trudniej zdobyć niż inne. Duplikaty nie są jednak bezużyteczne – stanowią one walutę wymiany.

Jak zdobyć karty

Przez cały miesiąc do zdobycia będzie mnóstwo kart. Oto, gdzie można to zrobić:

Łowy na karty (1–31 sierpnia) – główne wydarzenie. Zdobywajcie 2 pakiety kart dziennie w bitwach oraz 10 pakietów już na starcie wydarzenia. To aż 68 kart zdobytych wyłącznie w bitwach. Zniszczcie właściwy budynek podczas najazdu, a pakiet będzie Wasz – żadnych sztuczek, żadnych podstępów, żadnych zaklęć na koniec tury.

Samouczek – pierwszy pakiet kart czeka na Was już po pierwszym zalogowaniu się i ukończeniu samouczka dotyczącego zbierania kart.

Sklep Supercell (3–30 sierpnia) – wykonujcie ekskluzywne zadania w sklepie Supercell, aby zdobyć darmowe pakiety kart i wypatrujcie też darmowych kart w ofertach.

Handlarz (4, 11 i 18 sierpnia) – w każdym z tych dni Handlarz oferuje darmowy pakiet kart. To aż 3 karty za samo wejście do sklepu!

Wydarzenie medalowe (12–31 sierpnia) – na darmowej ścieżce można znaleźć dropy bonusowych pakietów kart. Karnet nie jest wymagany.

Media społecznościowe – śledźcie również nasze profile w mediach społecznościowych, aby nie przegapić ekskluzywnych dropów kart.

Otwieranie pakietów

Otwarcie pakietu ma swoją własną specjalną sekwencję w Clashowym stylu – bo zapach świeżego pakietu i oczekiwanie na rzadką kartę to połowa zabawy, więc nie zamierzamy tego pośpieszać. To trochę jak otwieranie skrzyni. Wystarczą trzy stuknięcia: pierwsze, aby wyświetlić, drugie, aby potwierdzić, trzecie, aby kontynuować. Gra od razu poinformuje Was, czy karta jest nowa, czy jest duplikatem. Prawdziwe bystrzachy mogą znaleźć sposób na zorientowanie się w rzadkości karty, zanim całkowicie otworzycie pakiet…

Ekran kolekcji

Aby otworzyć kolekcję w dowolnym momencie trwania wydarzenia, stuknijcie przycisk wydarzenia w interfejsie – albo stuknijcie bezpośrednio w dekorację Clashowych kart w osadzie. Zobaczycie wszystkie karty z tego zestawu, pogrupowane według rzadkości. Będziecie też mogli zobaczyć, które karty już zebraliście, a których wciąż Wam brakuje.

Jeśli karta jest wyszarzona, oznacza to, że jeszcze jej nie posiadacie, ale możecie poprosić o nią członków klanu.

W kolekcji (1 egzemplarz) – 1 egzemplarz tej karty znajduje się już w kolekcji. Pamiętajcie, że nie można wymienić jedynego egzemplarza danej karty.

W kolekcji (2 lub więcej egzemplarzy) – to duplikaty. Można je wymienić z innymi graczami lub w sklepie Handlarza.

Zebranie pełnego zestawu kart zapewnia dodatkową nagrodę, więc warto zdobyć każdą kartę!

Znaczniki rzadkości u góry pełnią jednocześnie funkcję wskaźników postępu i skrótów – stuknięcie go przenosi bezpośrednio do tej części kolekcji.

Wskazówka: można stuknąć dekorację Clashowych kart w osadzie dowolnego innego gracza, aby przejrzeć jego kolekcję. To świetny sposób, by sprawdzić, kto ma w posiadaniu poszukiwane duplikaty, zanim wyślecie prośbę o wymianę. To budowanie talii z głową.

Wymiana z członkami klanu

Macie już jedną łuczniczkę i potrzebujecie goblina? Po to właśnie jest czat.

Poproście o brakującą kartę bezpośrednio z ekranu kolekcji – członkowie klanu zobaczą tę prośbę na czacie klanowym i będą mogli odpowiedzieć, przesyłając własny egzemplarz tej karty. Jeśli nie mają duplikatu żądanej karty lub nie chcą wykorzystać swoich duplikatów, do sfinalizowania wymiany można również użyć klejnotów.

Kilka zasad, które zapewnią uczciwość:

Między kolejnymi prośbami jest przerwa (podobnie jak w przypadku próśb o oddziały zamku klanu) – dzięki temu czat pozostaje czytelny, a tempo komunikacji jest rozsądne.

Można wymieniać tylko duplikaty – pojedyncze egzemplarze pozostają w kolekcji.

Przerwy można pominąć przy użyciu klejnotów, jeśli komuś się bardzo śpieszy. Nie nam oceniać.

Sklep Handlarza

Macie mnóstwo duplikatów, których nie udało Wam się wymienić? Zabierzcie je do sklepu Handlarza i wymieńcie na kolejne pakiety – w tym pakiety o gwarantowanej rzadkości.

Kursy wymiany:

2 duplikaty tej samej karty za 1 losową kartę

2 duplikaty tej samej karty za 1 losową kartę eliksiru

2 duplikaty tej samej karty za 1 losową kartę mrocznego eliksiru

2 duplikaty tej samej karty za 1 losową kartę Bazy Budowniczego

3 duplikaty tej samej karty za 1 losową kartę superoddziału

Pamiętajcie: aby skorzystać z tych okazji, potrzebujecie co najmniej 3 egzemplarzy karty, ponieważ Handlarz nie pozwoli Wam wymienić ostatniego egzemplarza. Ten zawsze trafia do albumu.

Nagrody

Kompletujcie zestawy i osiągajcie kolejne etapy na pasku postępu, aby przez cały miesiąc zdobywać nagrody.

Dostępne od początku wydarzenia:

Dekoracja Clashowych kart Stały dostęp do ekranu kolekcji, nawet po zakończeniu wydarzenia. Tutaj znajduje się kompletna kolekcja, więc warto się nią chwalić!



Kompletujcie zestawy kart:

Zbierzcie wszystkie karty eliksiru : runa eliksiru

Zbierzcie wszystkie karty mrocznego eliksiru : runa mrocznego eliksiru

Zbierzcie wszystkie karty Bazy Budowniczego : runa złota

Zbierzcie wszystkie karty superoddziałów: legendarna skrzynia

Zbierajcie różne karty:

Zbierzcie 10 różnych kart : dekoracja Księga kart

Zbierzcie 20 różnych kart : 5000 błyszczącej rudy

Zbierzcie 30 różnych kart : 500 świecącej rudy

Zbierzcie 40 różnych kart : 50 gwiaździstej rudy

Zbierzcie 50 różnych kart : 2 mikstury Budowniczego

Zbierzcie 60 różnych kart: przebranie Księcia furii mangi (NOWE!)

Po zakończeniu wydarzenia

Wymiana zostanie zamknięta 2 września o 8:00 czasu UTC, ale Wasze kolekcje pozostaną dostępne za pośrednictwem dekoracji Clashowych kart w osadzie. Traktujcie to jako clashową Reserved List: nie na sprzedaż, nie do zastąpienia i wartą znacznie więcej za dziesięć lat.

Do walki!