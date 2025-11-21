Pora na wydarzenie specjalne, które usuwa granice. Uwolnij Superburzycieli za darmo podczas wydarzenia i zdobądź kostki lodu, by odblokować nagrody. Wyróżniony superoddział zostanie automatycznie wzmocniony, co oznacza, że aż trzy superoddziały mogą być aktywne jednocześnie.

Kto może zagrać?

Wydarzenie specjalne Superburzyciela dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 8. lub wyższym.

Daty wydarzenia:

Rozpoczęcie wydarzenia specjalnego Superburzyciela

Data: czwartek, 20 listopada 2025 r.

Godzina: 08:00 czasu UTC

Zakończenie wydarzenia specjalnego Superburzyciela

Data: środa, 26 listopada 2025 r.

Godzina: 08:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 27 listopada zakładka wydarzenia u Handlarza oraz struktura wydarzenia, Lodowe Superłaźnie, będą dostępne przez kolejne 2 dni. Oznacza to, że supermedale można wymieniać na nagrody do 29 listopada do godziny 08:00 czasu UTC.

Jak grać

Zbieraj kostki lodu, zdobywając gwiazdy w atakach wieloosobowych (w bitwach oraz bitwach rankingowych). Kostki lodu zapewniają postępy na torze wydarzenia specjalnego i odblokowują nagrody. Zdobywaj jeszcze więcej kostek lodu, używając w bitwach wyróżnionego superoddziału: Superburzyciela. Kostki lodu można wymieniać na supermedale, które mogą odblokować dodatkowe nagrody w sklepie Handlarza.