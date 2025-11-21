Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
21 lis 2025
Blog – Clash of Clans

Wydarzenie specjalne Superburzyciela!

Pora na wydarzenie specjalne, które usuwa granice. Uwolnij Superburzycieli za darmo podczas wydarzenia i zdobądź kostki lodu, by odblokować nagrody. Wyróżniony superoddział zostanie automatycznie wzmocniony, co oznacza, że aż trzy superoddziały mogą być aktywne jednocześnie.

Kto może zagrać?

Wydarzenie specjalne Superburzyciela dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 8. lub wyższym.

Daty wydarzenia:

Rozpoczęcie wydarzenia specjalnego Superburzyciela

  • Data: czwartek, 20 listopada 2025 r.

  • Godzina: 08:00 czasu UTC

Zakończenie wydarzenia specjalnego Superburzyciela

  • Data: środa, 26 listopada 2025 r.

  • Godzina: 08:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 27 listopada zakładka wydarzenia u Handlarza oraz struktura wydarzenia, Lodowe Superłaźnie, będą dostępne przez kolejne 2 dni. Oznacza to, że supermedale można wymieniać na nagrody do 29 listopada do godziny 08:00 czasu UTC.

Jak grać

Zbieraj kostki lodu, zdobywając gwiazdy w atakach wieloosobowych (w bitwach oraz bitwach rankingowych). Kostki lodu zapewniają postępy na torze wydarzenia specjalnego i odblokowują nagrody. Zdobywaj jeszcze więcej kostek lodu, używając w bitwach wyróżnionego superoddziału: Superburzyciela. Kostki lodu można wymieniać na supermedale, które mogą odblokować dodatkowe nagrody w sklepie Handlarza.

Zasoby wydarzenia

Kostki lodu

Superburzyciel ma bardzo wybuchowy temperament, więc upewnij się, że ostudzisz go za pomocą jak największej ilości kostek lodu! Zbieraj kostki lodu, zdobywając gwiazdy w wieloosobowych bitwach oraz bitwach rankingowych. Ilość zdobytych kostek lodu zależy od liczby gwiazd zdobytych podczas bitwy. Używając w wojsku Superburzycieli, można zdobyć jeszcze więcej kostek lodu! Dodatkowo kostki lodu można zbierać regularnie ze struktury wydarzenia, Lodowych Superłaźni. Im więcej kostek lodu zbierzesz, tym więcej odblokujesz nagród.

Supermedale!

Zdobądź dość kostek lodu, by odblokować supermedale. Wymieniaj supermedale na nagrody wydarzenia w sklepie Handlarza. Znajdziesz wśród nich:

  • Dekorację Ognista figura

  • Dekorację Pomnik maga

  • Dekorację Hołd dla Króla Goblinów

  • Scenerię epickiej dżungli

  • Scenerię śnieżnego dnia

  • Przebranie Lodowy Król

  • Przebranie Pikselowa Królowa

  • Przebranie Pikselowy Strażnik

  • Przebranie Średniowieczna Czempionka

Odblokuj więcej z minikarnetem wydarzenia

Maksikorzyści z minikarnetu! Kup minikarnet wydarzenia, by zdobyć więcej łupów ze ścieżki nagród i zdobądź dodatkowe supermedale, które możesz wydać w sklepie Handlarza.