Wydarzenie specjalne Superburzyciela!
Pora na wydarzenie specjalne, które usuwa granice. Uwolnij Superburzycieli za darmo podczas wydarzenia i zdobądź kostki lodu, by odblokować nagrody. Wyróżniony superoddział zostanie automatycznie wzmocniony, co oznacza, że aż trzy superoddziały mogą być aktywne jednocześnie.
Kto może zagrać?
Wydarzenie specjalne Superburzyciela dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 8. lub wyższym.
Daty wydarzenia:
Rozpoczęcie wydarzenia specjalnego Superburzyciela
Data: czwartek, 20 listopada 2025 r.
Godzina: 08:00 czasu UTC
Zakończenie wydarzenia specjalnego Superburzyciela
Data: środa, 26 listopada 2025 r.
Godzina: 08:00 czasu UTC
Po zakończeniu wydarzenia 27 listopada zakładka wydarzenia u Handlarza oraz struktura wydarzenia, Lodowe Superłaźnie, będą dostępne przez kolejne 2 dni. Oznacza to, że supermedale można wymieniać na nagrody do 29 listopada do godziny 08:00 czasu UTC.
Jak grać
Zbieraj kostki lodu, zdobywając gwiazdy w atakach wieloosobowych (w bitwach oraz bitwach rankingowych). Kostki lodu zapewniają postępy na torze wydarzenia specjalnego i odblokowują nagrody. Zdobywaj jeszcze więcej kostek lodu, używając w bitwach wyróżnionego superoddziału: Superburzyciela. Kostki lodu można wymieniać na supermedale, które mogą odblokować dodatkowe nagrody w sklepie Handlarza.
Zasoby wydarzenia
Kostki lodu
Superburzyciel ma bardzo wybuchowy temperament, więc upewnij się, że ostudzisz go za pomocą jak największej ilości kostek lodu! Zbieraj kostki lodu, zdobywając gwiazdy w wieloosobowych bitwach oraz bitwach rankingowych. Ilość zdobytych kostek lodu zależy od liczby gwiazd zdobytych podczas bitwy. Używając w wojsku Superburzycieli, można zdobyć jeszcze więcej kostek lodu! Dodatkowo kostki lodu można zbierać regularnie ze struktury wydarzenia, Lodowych Superłaźni. Im więcej kostek lodu zbierzesz, tym więcej odblokujesz nagród.
Supermedale!
Zdobądź dość kostek lodu, by odblokować supermedale. Wymieniaj supermedale na nagrody wydarzenia w sklepie Handlarza. Znajdziesz wśród nich:
Dekorację Ognista figura
Dekorację Pomnik maga
Dekorację Hołd dla Króla Goblinów
Scenerię epickiej dżungli
Scenerię śnieżnego dnia
Przebranie Lodowy Król
Przebranie Pikselowa Królowa
Przebranie Pikselowy Strażnik
Przebranie Średniowieczna Czempionka
Odblokuj więcej z minikarnetem wydarzenia
Maksikorzyści z minikarnetu! Kup minikarnet wydarzenia, by zdobyć więcej łupów ze ścieżki nagród i zdobądź dodatkowe supermedale, które możesz wydać w sklepie Handlarza.