Sezon Brzmienie Clash już tu jest i chcemy usłyszeć TWÓJ głos.

Zaśpiewaj refren piosenki Sound of Clash i podziel się swoim nagraniem na mediach społecznościowych z hasztagami #SoundOfClash i #ClashOfClans

Losowo wybierzemy 20 zwycięzców, których nagrania pojawią się w naszym nadchodzącym wideo!

Konkurs odbywa się na naszym TikToku oraz Instagramie.

Jak wziąć udział?

Nagraj, jak śpiewasz refren piosenki.

Opublikuj nagranie na TikToku lub Instagramie.

Umieść swój tag gracza w opisie wideo.

Użyj hasztagów #SoundOfClash i #ClashOfClans

Co jest do wygrania

Masz szansę pojawić się w naszym oficjalnym wideo, które obejrzy cała społeczność Clash of Clans.

Każdy zwycięzca otrzyma 50 sztuk gwiaździstej rudy.

Termin

Zgłoszenia można publikować do poniedziałku 13 kwietnia do godz. 10:00 czasu UTC.

Regulamin

Aby móc wziąć udział w konkursie należy przebywać w kraju, w którym gra Clash of Clans jest dostępna do pobrania w sklepach z aplikacjami.

Nagrania muszą zawierać wyraźny obraz oraz dźwięk, w innym przypadku mogą nie zakwalifikować się do konkursu. Nagrania wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji nie będą akceptowane.

Publikując nagranie z hasztagami #SoundOfClash oraz #ClashOfClans, wyrażasz zgodę na udział w konkursie oraz pozwolenie na użycie, powielanie oraz udostępnianie Twojego nagrania na naszych kanałach, w tym w oficjalnych wideo Clash of Clans oraz materiałach marketingowych.