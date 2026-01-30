Nadchodzą zmiany w trybie rankingowym i modyfikatorach ligowych!
Nowe zmiany w balansie oraz modyfikatorach ligowych!
Hej, Wodzowie! Poniżej znajdziecie pełną listę zmian w balansie oraz modyfikatorach ligowych, które wprowadziliśmy do gry przy okazji dzisiejszej przerwy technicznej:
Osłabienia defensyw
Rykoszetujące działo
Zmniejszono obrażenia rykoszetem z 100% do 70%
Zmniejszono zasięg rykoszetu z 4,5 do 3,5 pól
Multiwieża łucznicza
Zmniejszono szybkość ataku z 500 ms do 600 ms
Wieża odwetu (poz. 18. ratusza)
Zmniejszono szybkość ataku z 300 ms do 350 ms
Aktywacja trzeciej fazy wymaga 25 zniszczonych budynków (poprzednio 20)
Aktywacja czwartej fazy wymaga 50 zniszczonych budynków (poprzednio 40)
Tryb krótkiego zasięgu (multibiegowa wieża)
Obrażenia na wszystkich poziomach zmniejszone o ~10,6%
Chata Budowniczego
Zmniejszono szybkość ruchu z 28 do 20
Wzmocnienia defensyw
Tryb dalekiego zasięgu (multibiegowa wieża)
Obrażenia na wszystkich poziomach zwiększone o ~15%
Wzmocnienia oddziałów
Superłuczniczka (poz. 10–13)
: PŻ stopniowo zwiększane (~2,7% to 9,6%)
Supermag (poz. 9–14)
: Duże zwiększenie PŻ (~21% do 41%)
Cyklop (poz. 1–4)
Zwiększono PŻ ~4%
Zwiększono DPS ~4–5%
Zwiększono szybkość ruchu z 16 do 18
Elektrotytanka (poz. 4)
: PŻ zwiększono z 8400 do 8700
Superminion
Dalekozasięgowe strzały zwiększono z 7 do 8
Zasięg zwiększono z 10 do 10,25 pól
Jadowita jaszczurka (wszystkie poziomy)
Zasię ataku zwiększono z 3,5 do 4,5 pól
Znacznie zwiększono PŻ na wszystkich poziomach (~10% do 21%)
Gigantyczny Gigant
Zmieniono zachowanie AI: obniżono priorytetowanie przez Strażnika i orlą artylerię
Osłabienia oddziałów
Meteorowy golem (wszystkie poziomy)
Obniżono PŻ o ~13–16%
Obniżono DPS o ~14–16%
Wzmocnienia wyposażenia
Szlachetny hantel Księcia Minionów (wszystkie poziomy)
Zwiększono zasięg, liczbę strzałów oraz szybkość ataku
Wielka rękawica Króla Barbarzyńców (wszystkie poziomy)
Zwiększono redukcję obrażeń oraz czas działania
Modyfikatory ligowe
Liga legend
Defensywne DPS: z 20% do 15%
Herosi obrońcy: z 20% do 15%
Herosi atakujący: z 10% do 5%
Wyposażenie: bez zmian
Liga mistrzów (Elektro 33)
Defensywne DPS: z 14% do 10%
Herosi obrońcy: z 14% do 10%
Herosi atakujący: z 6% do 0%
Wyposażenie: bez zmian
Liga ekspertów (Elektro 32)
Defensywne DPS: z 7% do 5%
Herosi obrońcy: z 7% do 5%
Herosi atakujący: z 3% do 0%
Wyposażenie: bez zmian
Będziemy uważnie monitorować powyższe zmiany w balansie i w razie konieczności wprowadzimy kolejne zmiany. Zawsze czekamy na Wasze opinie, które lepiej pomagają nam zrozumieć oczekiwania i potrzeby graczy.
– zespół Clash of Clans