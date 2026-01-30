Hej, Wodzowie! Poniżej znajdziecie pełną listę zmian w balansie oraz modyfikatorach ligowych, które wprowadziliśmy do gry przy okazji dzisiejszej przerwy technicznej:

Osłabienia defensyw

Rykoszetujące działo Zmniejszono obrażenia rykoszetem z 100% do 70% Zmniejszono zasięg rykoszetu z 4,5 do 3,5 pól

Multiwieża łucznicza Zmniejszono szybkość ataku z 500 ms do 600 ms

Wieża odwetu (poz. 18. ratusza) Zmniejszono szybkość ataku z 300 ms do 350 ms Aktywacja trzeciej fazy wymaga 25 zniszczonych budynków (poprzednio 20) Aktywacja czwartej fazy wymaga 50 zniszczonych budynków (poprzednio 40)

Tryb krótkiego zasięgu (multibiegowa wieża) Obrażenia na wszystkich poziomach zmniejszone o ~10,6%

Chata Budowniczego Zmniejszono szybkość ruchu z 28 do 20



Wzmocnienia defensyw

Tryb dalekiego zasięgu (multibiegowa wieża) Obrażenia na wszystkich poziomach zwiększone o ~15%



Wzmocnienia oddziałów

Superłuczniczka (poz. 10–13)

: PŻ stopniowo zwiększane (~2,7% to 9,6%)

Supermag (poz. 9–14)

: Duże zwiększenie PŻ (~21% do 41%)

Cyklop (poz. 1–4) Zwiększono PŻ ~4% Zwiększono DPS ~4–5% Zwiększono szybkość ruchu z 16 do 18

Elektrotytanka (poz. 4)

: PŻ zwiększono z 8400 do 8700

Superminion Dalekozasięgowe strzały zwiększono z 7 do 8 Zasięg zwiększono z 10 do 10,25 pól

Jadowita jaszczurka (wszystkie poziomy) Zasię ataku zwiększono z 3,5 do 4,5 pól Znacznie zwiększono PŻ na wszystkich poziomach (~10% do 21%)

Gigantyczny Gigant Zmieniono zachowanie AI: obniżono priorytetowanie przez Strażnika i orlą artylerię



Osłabienia oddziałów

Meteorowy golem (wszystkie poziomy) Obniżono PŻ o ~13–16% Obniżono DPS o ~14–16%



Wzmocnienia wyposażenia

Szlachetny hantel Księcia Minionów (wszystkie poziomy) Zwiększono zasięg, liczbę strzałów oraz szybkość ataku

Wielka rękawica Króla Barbarzyńców (wszystkie poziomy) Zwiększono redukcję obrażeń oraz czas działania



Modyfikatory ligowe

Liga legend

Defensywne DPS : z 20% do 15%

Herosi obrońcy : z 20% do 15%

Herosi atakujący : z 10% do 5%

Wyposażenie: bez zmian

Liga mistrzów (Elektro 33)

Defensywne DPS : z 14% do 10%

Herosi obrońcy : z 14% do 10%

Herosi atakujący : z 6% do 0%

Wyposażenie: bez zmian

Liga ekspertów (Elektro 32)

Defensywne DPS : z 7% do 5%

Herosi obrońcy : z 7% do 5%

Herosi atakujący : z 3% do 0%

Wyposażenie: bez zmian

Będziemy uważnie monitorować powyższe zmiany w balansie i w razie konieczności wprowadzimy kolejne zmiany. Zawsze czekamy na Wasze opinie, które lepiej pomagają nam zrozumieć oczekiwania i potrzeby graczy.

– zespół Clash of Clans