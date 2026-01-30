Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
30 sty 2026
Blog – Clash of Clans

Nadchodzą zmiany w trybie rankingowym i modyfikatorach ligowych!

Nowe zmiany w balansie oraz modyfikatorach ligowych!

Hej, Wodzowie! Poniżej znajdziecie pełną listę zmian w balansie oraz modyfikatorach ligowych, które wprowadziliśmy do gry przy okazji dzisiejszej przerwy technicznej:

Osłabienia defensyw

  • Rykoszetujące działo

    • Zmniejszono obrażenia rykoszetem z 100% do 70%

    • Zmniejszono zasięg rykoszetu z 4,5 do 3,5 pól

  • Multiwieża łucznicza

    • Zmniejszono szybkość ataku z 500 ms do 600 ms

  • Wieża odwetu (poz. 18. ratusza)

    • Zmniejszono szybkość ataku z 300 ms do 350 ms

    • Aktywacja trzeciej fazy wymaga 25 zniszczonych budynków (poprzednio 20)

    • Aktywacja czwartej fazy wymaga 50 zniszczonych budynków (poprzednio 40)

  • Tryb krótkiego zasięgu (multibiegowa wieża)

    • Obrażenia na wszystkich poziomach zmniejszone o ~10,6%

  • Chata Budowniczego

    • Zmniejszono szybkość ruchu z 28 do 20

Wzmocnienia defensyw

  • Tryb dalekiego zasięgu (multibiegowa wieża)

    • Obrażenia na wszystkich poziomach zwiększone o ~15%

Wzmocnienia oddziałów

  • Superłuczniczka (poz. 10–13)

: PŻ stopniowo zwiększane (~2,7% to 9,6%)

  • Supermag (poz. 9–14)

: Duże zwiększenie PŻ (~21% do 41%)

  • Cyklop (poz. 1–4)

    • Zwiększono PŻ ~4%

    • Zwiększono DPS ~4–5%

    • Zwiększono szybkość ruchu z 16 do 18

  • Elektrotytanka (poz. 4)

: PŻ zwiększono z 8400 do 8700

  • Superminion

    • Dalekozasięgowe strzały zwiększono z 7 do 8

    • Zasięg zwiększono z 10 do 10,25 pól

  • Jadowita jaszczurka (wszystkie poziomy)

    • Zasię ataku zwiększono z 3,5 do 4,5 pól

    • Znacznie zwiększono PŻ na wszystkich poziomach (~10% do 21%)

  • Gigantyczny Gigant

    • Zmieniono zachowanie AI: obniżono priorytetowanie przez Strażnika i orlą artylerię

Osłabienia oddziałów

  • Meteorowy golem (wszystkie poziomy)

    • Obniżono PŻ o ~13–16%

    • Obniżono DPS o ~14–16%

Wzmocnienia wyposażenia

  • Szlachetny hantel Księcia Minionów (wszystkie poziomy)

    • Zwiększono zasięg, liczbę strzałów oraz szybkość ataku

  • Wielka rękawica Króla Barbarzyńców (wszystkie poziomy)

    • Zwiększono redukcję obrażeń oraz czas działania

Modyfikatory ligowe

Liga legend

  • Defensywne DPS: z 20% do 15%

  • Herosi obrońcy: z 20% do 15%

  • Herosi atakujący: z 10% do 5%

  • Wyposażenie: bez zmian

Liga mistrzów (Elektro 33)

  • Defensywne DPS: z 14% do 10%

  • Herosi obrońcy: z 14% do 10%

  • Herosi atakujący: z 6% do 0%

  • Wyposażenie: bez zmian

Liga ekspertów (Elektro 32)

  • Defensywne DPS: z 7% do 5%

  • Herosi obrońcy: z 7% do 5%

  • Herosi atakujący: z 3% do 0%

  • Wyposażenie: bez zmian

Będziemy uważnie monitorować powyższe zmiany w balansie i w razie konieczności wprowadzimy kolejne zmiany. Zawsze czekamy na Wasze opinie, które lepiej pomagają nam zrozumieć oczekiwania i potrzeby graczy.

– zespół Clash of Clans