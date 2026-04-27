Potwory. Muzyka. Chaos.

Podkręć mocniej, Wodzu. W kwietniu w Clash robi się metalowo, a na polu bitwy będzie głośno. Nadchodzi MIĘSO ARMATNIE. Miejsce wydarzenia – Twoja baza. A tłum? Ciężko uzbrojony. Przygotujcie się na sezon, który będzie głośny i szalony jak nigdy dotąd!

Przyjrzyjmy się wszystkiemu, co zobaczymy w grze w tym sezonie.

NA SCENĘ WCHODZĄ LIGI LEGEND

Bo jedna liga legend to za mało.

Liga legend jest teraz podzielona na trzy poziomy, z których każdy ma swoją strukturę, presję i tempo. Wszystkie trzy poziomy zapewniają taki sam gwiezdny bonus i bonus ligi. Oferują jednak inne wrażenia z rywalizacji. Różnią się również strukturą bitew, postępami i poziomem trudności.

Uwaga: osiągnięcie klasy Legendy III będzie wystarczające, aby ukończyć ostatni poziom osiągnięcia „Mistrz ligi”.

STRUKTURA POZIOMÓW LIGI LEGEND: SZCZEGÓŁY

Legendy III

Cotygodniowe turnieje

24 bitwy na tydzień

5 najlepszych graczy awansuje co tydzień

Korzysta z modyfikatorów bitew klasy Legendy III (patrz poniższa tabela)

Legendy II

Cotygodniowe turnieje

30 bitew na tydzień

3 najlepszych graczy awansuje co tydzień

Korzysta z modyfikatorów bitew klasy Legendy II (patrz poniższa tabela)

Legendy I

Czterotygodniowe turnieje

8 bitew na tydzień

Co tydzień gracze poniżej pozycji 10 000 miejsca w rankingu zostają zdegradowani

Korzysta z modyfikatorów bitew klasy Legendy I (patrz poniższa tabela)

ZASADY SPECJALNE LEGEND I: TYLKO PRAWDZIWE GWIAZDY

Degradacja

Gracze, którzy pod koniec niedzieli są na pozycji w rankingu niższej niż 10 000, w poniedziałek zostaną zdegradowani do ligi Legendy II.

Cotygodniowy reset pucharów .

Nowi gracze zaczynają od 5000 pucharów .

Gracze posiadający mniej niż 5000 wracają do poziomu 5000 pucharów.

Na początku każdego turnieju puchary wszystkich graczy są resetowane do liczby 5000 pucharów

Tabela wyników ligi Legendy I

Pokazuje 200 najlepszych graczy

Jeśli gracz nie znajduje się wśród 200 najlepszych, pokazuje jego aktualną rangę

Zawiera informację, jeśli gracz jest w ryzyku degradacji.

Uzupełniona obrona

Nieskuteczną obronę zastępuje średnia wyników obrony z aktualnego i poprzedniego dnia. Jest to bardziej sprawiedliwe, a jednocześnie pozwala zachować uczciwość rywalizacji.

ZMIANY W MODYFIKATORACH BITEW: REMIKS

Modyfikatory bitew zostaną usunięte z Elektro 32 i Elektro 33.

Nazwy modyfikatorów bitew zostały zmienione tak, aby odpowiadały poziomom lig: Legendy III Legendy II Legendy I



Poniższe tabele przedstawiają szczegóły zmian:

E-sport DAWNE NOWE Aktualne NOWE Aktualne Legendy Legendy I Legendy II Legendy III Defensywne DPS +20% +25% +15% +20% +15% +10% Herosi obrońcy PW/DPS +20% +25% +15% +20% +15% +10% Strażnicy PW/DPS 0% +20% 0% +20% +10% +5% Herosi atakujący PW/DPS -20% -20% -5% -20% -10% -5% Wyposażenie -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

ZMIANY HARMONOGRAMU

Wejście zostaje otwarte na czas.

Cotygodniowe turnieje rozpoczynają się teraz: w poniedziałki o godz. 17:00 czasu UTC

Poprzednio: we wtorki o godz. 5:00 czasu UTC



ZMIANY PROGÓW LIG: PATRZ POD NOGI

Ratusz poz. 16: próg ligi zmienia się z Golemów 21 na Golemy 20

Ratusz poz. 17: próg ligi zmienia się z Tytanek 25 na PEKKI 23

Ratusz poz. 18 ma swój odrębny próg ligi – Tytanki 26

WSZYSTKIE LIGI RANKINGOWE: PODKRĘCONE

Nieaktywność i degradacja

Gracze otrzymają nowe ostrzeżenie o nieaktywności z licznikiem odliczającym czas pozostały do degradacji – koniec z niepewnością!

Degradacja będzie teraz następować po 4 tygodniach nieaktywności, a nie po 1. Gracze mogą być nieaktywni w trybie rankingowym (bez zapisywania się) przez 4 tygodnie i nie zostaną zdegradowani. Po początkowej degradacji w związku z nieaktywnością gracze są dodatkowo degradowani o jedną rangę za każde kolejne 4 tygodnie nieaktywności, aż osiągną dolny limit swojego ratusza. Po 4 tygodniach nieaktywności w lidze będącej dolnym limitem ich ratusza gracze wypadają całkowicie z rankingu.



ZMIANA DOTYCZĄCA LICZBY BITEW: BEZ BISU

Liga Aktualna liczba bitew Nowa liczba bitew Tytanki 25 14 12 Tytanki 26 14 12 Tytanki 27 14 12 Smoki 28 18 14 Smoki 29 18 14 Smoki 30 18 14 Elektro 31 24 18 Elektro 32 24 18 Elektro 33 24 18 Legendy III n.d. 24 Legendy II n.d. 30

ZMIANY W UKŁADZIE OBRONY W TRYBIE RANKINGOWYM: KTOŚ MA MAPĘ FESTIWALU?

Układy można edytować bezpośrednio w interfejsie turnieju.

Dzięki temu teraz powinno to być bardziej jasne, że układy można zmieniać aż do chwili rozpoczęcia walk w nowym turnieju (dzień ligi na poz. legendy I).

Zmiany wprowadzone po rozpoczęciu walk zostaną zastosowane dopiero od następnego turnieju (dzień ligi na poz. legendy I).

Wszystkie aktualizacje gotowego układu, który jest aktywny w trybie rankingowym, zostaną zaimplementowane na następny turniej (dzień ligi na poz. legendy I).

AKTUALIZACJA DZIENNIKA BITWY I TABELI WYNIKÓW: SCENA GŁÓWNA

Dziennik bitwy

Turniejowy dziennik bitwy ma teraz nowy wygląd, dzięki czemu jest bardziej czytelny (łatwej jest też robić zrzuty ekranu i je udostępniać).

Nowe oznaczenia kolorystyczne oparte na wynikach.

Nowy widok podsumowania na karcie bitewnej, z którego łatwo robić zrzut ekranu, aby pokazać znajomym.

Tabele wyników

Jednolity interfejs w całym trybie rankingowym.

Bardziej czytelna struktura globalnego i osobistego widoku.

Nowość: tabela wyników ratusza

Teraz w nowej tabeli wyników ratusza można zobaczyć najlepszych graczy na każdym poziomie ratusza.

POPRAWA PRZEBIEGU AWANSU I DEGRADACJI: NA SZCZYCIE LISTY PRZEBOJÓW

Czytelniejsze informacje o zmianie pozycji rankingowej.

Poprawa widoczności wyników i postępów.

Nowy przebieg awansu/degradacji jest dostępny w historii gracza po upływie okresu awansu/degradacji.

AKTUALIZACJA PROFILU GRACZA I FUNKCJI SPOŁECZNOŚCIOWYCH: WEJŚCIÓWKA ZA KULISY

Profil legendy zachowuje następujące pozycje: Najlepsza ranga Liczba trofeów Łączna liczba trofeów legendy

Jest aktualizowane po osiągnięciu nowego najlepszego wyniku.

Trofea są znów widoczne w następujących miejscach: Profil gracza (obecna liga) Lista znajomych w zakładce Społeczność



ZMIANY W EKONOMII NA PODSTAWIE LIGI: STOISKO Z MERCHEM

Gwiezdny bonus

Lekko zwiększony dla następujących pozycji: złoto, eliksir, mroczny eliksir i wszystkie rodzaje rudy

Zwiększa się po osiągnięciu nowego poziomu ratusza.

Bonus ligi

Lepsze skalowanie po osiągnięciu nowej ligi.

Łupy w bitwach rankingowych

Lekko zmniejszone, aby zrównoważyć powyższe wzrosty.

NOWI CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Wzmacniacze trzeszczą. Publiczność się niecierpliwi. A za kulisami zrobiło się głośniej.

W tym sezonie wprowadzamy nowe jednostki i ulepszenia, które wejdą ostro i z łomotem oraz pozwolą zdominować pole bitwy na zupełnie nowe sposoby. Oto najnowsze dodatki do wojennego składu.

NOWY STRAŻNIK RATUSZA: DRWAL

Każda scena potrzebuje gwiazdy. A on nigdy nie pudłuje.

Drwal dobrze radzi sobie w obronie na dystans i potrafi kontrolować pole walki, karząc wszystko, co śmie wkroczyć w jego zasięg.

Strzela powolnymi przeszywającymi pociskami, które trafiają we wszystko, co znajdzie się na ich trajektorii.

Celuje zarówno w powietrzne, jak i naziemne jednostki.

Zadaje 350 DPS.

Przy uderzeniu odpycha na odległość 1 pola.

Zasięg ataku:

Poziomy 1–4: 7 pól

Poziom 5: 8 pól

NOWA MASZYNA OBLĘŻNICZA: PODNIEBNY WÓZ

Niektóre zespoły mają rezerwowych wokalistów. Ty wzywasz posiłki z nieba.

Podniebny wóz to powietrzna maszyna oblężnicza do wsparcia wojska w trakcie bitwy.

Porusza się niezależnie, ale najlepiej działa, gdy zostanie rozmieszczony na tyłach oddziałów powietrznych.

Strzela nawet 6 beczkami zawierającymi mieszankę składającą się z oddziałów zamku klanu, minionów, balona i małego smoka. Im wyższy poziom, tym mocniejsze posiłki.

Na najwyższym poziomie po każdym rozmieszczeniu uwalniane są następujące posiłki:

5 minionów (poziom 14.)

1 balon (poziom 13.)

1 mały smok (poziom 12.)

UZBROJONY, BY ROZSZARPYWAĆ

NOWE ZWYKŁE WYPOSAŻENIE SMOCZEGO HRABIEGO: ELEKTROKŁY

Smoczy Hrabia nie śpiewa w chórkach. Nowe zwykłe wyposażenie można odblokować na 17. poziomie ratusza i zamienić każdy atak w burzę z piorunami.

Elektrokły

Zdolność pasywna

Przeskakuje na aż 4 cele.

Każdy skok zadaje o 20% mniej obrażeń.

Do 400 pkt. obrażeń na atak.

NOWE POZIOMY: PODKRĘĆ GRĘ

Twoje wojsko rośnie w siłę. Dla wielu jednostek są już dostępne nowe poziomy:

Oddziały

Barbarzyńca: poz. 13.

Goblin: poz. 10.

Walkiria: poz. 12.

Golem: poz. 15.

Smok: poz. 13.

Balon: poz. 13.

Yeti: poz. 8.

Łowczyni głów: poz. 4.

Władczyni korzeni: poz. 4.

Druid: poz. 6.

Maszyny oblężnicze

Wiertło bojowe: poz. 6.

Koszary oblężnicze: poz. 6.

Wyrzutnia kłód: poz. 6.

Sterowiec bojowy: poz. 6.

Zaklęcia

Szał: poz. 7.

Zamrożenie: poz. 8.

Klon: poz. 9.

Odwołanie: poz. 7.

Przerost: poz. 5.

Lodowy blok: poz. 6.

ULEPSZ SCENĘ

Najważniejsze struktury otrzymują nowe poziomy, aby wytrzymały tempo festiwalowego chaosu.

Struktury

Warsztat: poz. 9.

Obóz wojskowy: poz. 14.

Chata kowala: poz. 10.

Obrona

Kusza: poz. 13.

Głazomiot: poz. 7.

Pułapki

Wielka bomba: poz. 12.

+1 odblokowana dodatkowa bomba powietrzna

MUR: ZBUDUJ WIĘKSZY

Mocniejsze mury = silniejsza baza. To zwykła kalkulacja.

Teraz można ulepszyć do poziomu 19. dodatkowe 75 elementów.

To 25% więcej murów.

DOŁADOWANIE: PRZEKRACZAJ GRANICE

Niektóre elementy obrony nie poprzestają na ulepszeniach. Pną się dalej. Bo gdy ulepszona wersja nie wystarcza, sięgasz po doładowanie.

Dostępne nowe poziomy doładowania

Moździerz: poz. 1–2.

Wieża inferno: poz. 1–2.

Ukryty Tesla: poz. 1–2.

Ogniopluj: poz. 1–2.

Wieża odwetu: poz. 1–2.

EKONOMIA: SZYBSZE STRATEGIE, GŁOŚNIEJSZY POSTĘP

Każde wspaniałe widowisko potrzebuje rozpędu.

Krótszy czas i niższe koszty ulepszenia zasobów dla ulepszeń na różnych poziomach ratusza.

LIGI WOJNY KLANÓW: ROZSZERZENIE TRASY ŚWIATOWEJ

Dodaliśmy 4 nowe ligi:

Tytani III

Tytani II

Tytani I

Legendy

Wsparcie modyfikatora bitwy: modyfikatory bitwy są aktywne w ligach Tytani II, Tytani I i Legendy.

Liczba awansów i degradacji w przypadku niektórych lig została dostosowana, aby awanse następowały sprawnej na wszystkich poziomach.

Nowy rozdział nagród we wszystkich ligach uwzględniający nowe ligi.

W wyższych ligach więcej graczy może zdobyć bonusy.

Tabela wyników została dostosowana, tak aby wyświetlała wyniki ligi legend zamiast wyników ligi Czempioni I.

Do Tytanów i Legend dodano nowe emblematy lig.

Zaktualizowane grafiki mapy wojny w przypadku wyższych lig.

Poprawione rozmieszczenie celów, aby ograniczyć liczbę nieprawidłowych kliknięć na mapie wojny.

ZMIANY W ROZGRYWCE: ZMIANA PŁYTY

Herosi i wojsko

Dodaliśmy możliwość wyboru wyglądu pocisków Królowej Łuczniczek dla graczy posiadających wyposażenie, które może je zmienić. To ustawienie jest dostępne na ekranie zmiany przebrania.

Można teraz korzystać z ulepszanych herosów i zwierząt w przyjacielskich wyzwaniach i potyczkach.

Zmiany w balansie

Trucizna znów zadaje strażnikom obrażenia, ale tylko 30%.

Dostosowaliśmy czas działania zmodyfikowanego moździerza, tak aby pierwszy wystrzał nie następował natychmiast, a był opóźniony o 0,5 sekundy.

Zaklęcie odwołania na pierwszym miejscu stawia herosów.

Maszyny oblężnicze

Przyjmują teraz obrażenia od ognia ogników.

Są teraz odporne na: truciznę poz. ratusza 14–16 efekty klejnotu życia aurę Ucznia Strażnika



Inne zmiany

Totemy są teraz odporne na heroiczną pochodnię.

Czas odnowienia udostępnienia powtórki został obniżony z 5 minut na 2 minuty.

Przyzywane oddziały, takie jak szkielety i małe yeti, pokazują teraz swoje limity miejsc.

Modyfikatory bitew mają zaktualizowany i bardziej klarowny tekst.

Zaktualizowana została pula łupów w skrzyniach.

Strażnicy już się nie aktywują podczas zamrożenia.

Limit przypiętych wiadomości w czacie klanu został zwiększony z 10 na 20.

POPRAWKI: EKIPA TECHNICZNA NAD TYM PRACUJE

Naprawiony został błąd, który sprawiał, że superoddziały znikały z pierwszego ataku, gdy gracz aktywował superoddział, zanim odebrał go w wydarzeniu medalowym.

Jednostki zamku klanu nie są już usuwane z aktywnego wojska w przypadku przyjacielskiej potyczki w zamku klanu.

Naprawiony został błąd, który sprawiał, że nowe klany miały prywatny dziennik wojny i domyślnie wyłączone przyjacielskie potyczki, pomimo włączenia tych opcji podczas tworzenia klanu.

Przed przystąpieniem do ataku w wojnie, lidze legend lub trybie rankingowym nastąpi kontrola pustego wojska, aby zapobiec podejmowaniu ataków bez dostępnych oddziałów do rozmieszczenia.

Naprawiony został błąd, który sprawiał, że jak nie chciał czasem atakować murów.

Otwarcie ekranu prośby o posiłki już nie powoduje zamknięcia mapy wojny ani LWK.

Sala herosów pokazuje teraz ikonę pobierania, jeśli użyte przebrania nie zostały jeszcze pobrane.

Zaklęcie lub jednostka ulepszane w laboratorium będą teraz poprawnie aktualizować swój wygląd, gdy poprzednio badany element został ukończony za pomocą klejnotów.

Naprawiliśmy różne błędy ekranu informacyjnego.

Nawigowanie w lidze wojny klanów do dni innych niż bieżący nie powoduje już usunięcia powiadomienia o oczekujących atakach.

Młot budowania działa teraz na pułapki w Bazie Budowniczego.

Naprawione zostały różne problemy dotyczące wyposażenia plecaka rakietowego dla Smoczego Hrabi.

PODKRĘĆ MOCNIEJ, WODZU

Scena gotowa. Publiczność się niecierpliwi. Sława i chwała czekają.

Podkręć dźwięk, chwyć topór i utoruj sobie drogę na szczyt.

Do walki! 🤘