Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
27 kwi 2026
Blog – Clash of Clans

BRZMIENIE CLASH – AKTUALIZACJA

Potwory. Muzyka. Chaos.

Podkręć mocniej, Wodzu. W kwietniu w Clash robi się metalowo, a na polu bitwy będzie głośno. Nadchodzi MIĘSO ARMATNIE. Miejsce wydarzenia – Twoja baza. A tłum? Ciężko uzbrojony. Przygotujcie się na sezon, który będzie głośny i szalony jak nigdy dotąd!

Przyjrzyjmy się wszystkiemu, co zobaczymy w grze w tym sezonie.

NA SCENĘ WCHODZĄ LIGI LEGEND

Bo jedna liga legend to za mało.

Liga legend jest teraz podzielona na trzy poziomy, z których każdy ma swoją strukturę, presję i tempo. Wszystkie trzy poziomy zapewniają taki sam gwiezdny bonus i bonus ligi. Oferują jednak inne wrażenia z rywalizacji. Różnią się również strukturą bitew, postępami i poziomem trudności.

Uwaga: osiągnięcie klasy Legendy III będzie wystarczające, aby ukończyć ostatni poziom osiągnięcia „Mistrz ligi”.

STRUKTURA POZIOMÓW LIGI LEGEND: SZCZEGÓŁY

Legendy III

  • Cotygodniowe turnieje

  • 24 bitwy na tydzień

  • 5 najlepszych graczy awansuje co tydzień

  • Korzysta z modyfikatorów bitew klasy Legendy III (patrz poniższa tabela)

Legendy II

  • Cotygodniowe turnieje

  • 30 bitew na tydzień

  • 3 najlepszych graczy awansuje co tydzień

  • Korzysta z modyfikatorów bitew klasy Legendy II (patrz poniższa tabela)

Legendy I

  • Czterotygodniowe turnieje

  • 8 bitew na tydzień

  • Co tydzień gracze poniżej pozycji 10 000 miejsca w rankingu zostają zdegradowani

  • Korzysta z modyfikatorów bitew klasy Legendy I (patrz poniższa tabela)

ZASADY SPECJALNE LEGEND I: TYLKO PRAWDZIWE GWIAZDY

Degradacja

  • Gracze, którzy pod koniec niedzieli są na pozycji w rankingu niższej niż 10 000, w poniedziałek zostaną zdegradowani do ligi Legendy II.

Cotygodniowy reset pucharów .

  • Nowi gracze zaczynają od 5000 pucharów.

  • Gracze posiadający mniej niż 5000 wracają do poziomu 5000 pucharów.

  • Na początku każdego turnieju puchary wszystkich graczy są resetowane do liczby 5000 pucharów

Tabela wyników ligi Legendy I

  • Pokazuje 200 najlepszych graczy

  • Jeśli gracz nie znajduje się wśród 200 najlepszych, pokazuje jego aktualną rangę

  • Zawiera informację, jeśli gracz jest w ryzyku degradacji.

Uzupełniona obrona

  • Nieskuteczną obronę zastępuje średnia wyników obrony z aktualnego i poprzedniego dnia. Jest to bardziej sprawiedliwe, a jednocześnie pozwala zachować uczciwość rywalizacji.

ZMIANY W MODYFIKATORACH BITEW: REMIKS

  • Modyfikatory bitew zostaną usunięte z Elektro 32 i Elektro 33.

  • Nazwy modyfikatorów bitew zostały zmienione tak, aby odpowiadały poziomom lig:

    • Legendy III

    • Legendy II

    • Legendy I

Poniższe tabele przedstawiają szczegóły zmian:

E-sportDAWNENOWE
AktualneNOWEAktualne LegendyLegendy ILegendy IILegendy III
Defensywne DPS+20%+25%+15%+20%+15%+10%
Herosi obrońcy PW/DPS+20%+25%+15%+20%+15%+10%
Strażnicy PW/DPS0%+20%0%+20%+10%+5%
Herosi atakujący PW/DPS-20%-20%-5%-20%-10%-5%
Wyposażenie-3/-6-3/-60/00/00/00/0

ZMIANY HARMONOGRAMU

Wejście zostaje otwarte na czas.

  • Cotygodniowe turnieje rozpoczynają się teraz:

    • w poniedziałki o godz. 17:00 czasu UTC

  • Poprzednio:

    • we wtorki o godz. 5:00 czasu UTC

ZMIANY PROGÓW LIG: PATRZ POD NOGI

  • Ratusz poz. 16: próg ligi zmienia się z Golemów 21 na Golemy 20

  • Ratusz poz. 17: próg ligi zmienia się z Tytanek 25 na PEKKI 23

  • Ratusz poz. 18 ma swój odrębny próg ligi – Tytanki 26

WSZYSTKIE LIGI RANKINGOWE: PODKRĘCONE

Nieaktywność i degradacja

Gracze otrzymają nowe ostrzeżenie o nieaktywności z licznikiem odliczającym czas pozostały do degradacji – koniec z niepewnością!

  • Degradacja będzie teraz następować po 4 tygodniach nieaktywności, a nie po 1.

    • Gracze mogą być nieaktywni w trybie rankingowym (bez zapisywania się) przez 4 tygodnie i nie zostaną zdegradowani.

    • Po początkowej degradacji w związku z nieaktywnością gracze są dodatkowo degradowani o jedną rangę za każde kolejne 4 tygodnie nieaktywności, aż osiągną dolny limit swojego ratusza.

    • Po 4 tygodniach nieaktywności w lidze będącej dolnym limitem ich ratusza gracze wypadają całkowicie z rankingu.

ZMIANA DOTYCZĄCA LICZBY BITEW: BEZ BISU

LigaAktualna liczba bitewNowa liczba bitew
Tytanki 251412
Tytanki 261412
Tytanki 271412
Smoki 281814
Smoki 291814
Smoki 301814
Elektro 312418
Elektro 322418
Elektro 332418
Legendy IIIn.d.24
Legendy IIn.d.30

ZMIANY W UKŁADZIE OBRONY W TRYBIE RANKINGOWYM: KTOŚ MA MAPĘ FESTIWALU?

  • Układy można edytować bezpośrednio w interfejsie turnieju.

  • Dzięki temu teraz powinno to być bardziej jasne, że układy można zmieniać aż do chwili rozpoczęcia walk w nowym turnieju (dzień ligi na poz. legendy I).

  • Zmiany wprowadzone po rozpoczęciu walk zostaną zastosowane dopiero od następnego turnieju (dzień ligi na poz. legendy I).

  • Wszystkie aktualizacje gotowego układu, który jest aktywny w trybie rankingowym, zostaną zaimplementowane na następny turniej (dzień ligi na poz. legendy I).

AKTUALIZACJA DZIENNIKA BITWY I TABELI WYNIKÓW: SCENA GŁÓWNA

Dziennik bitwy

  • Turniejowy dziennik bitwy ma teraz nowy wygląd, dzięki czemu jest bardziej czytelny (łatwej jest też robić zrzuty ekranu i je udostępniać).

  • Nowe oznaczenia kolorystyczne oparte na wynikach.

  • Nowy widok podsumowania na karcie bitewnej, z którego łatwo robić zrzut ekranu, aby pokazać znajomym.

Tabele wyników

  • Jednolity interfejs w całym trybie rankingowym.

  • Bardziej czytelna struktura globalnego i osobistego widoku.

Nowość: tabela wyników ratusza

  • Teraz w nowej tabeli wyników ratusza można zobaczyć najlepszych graczy na każdym poziomie ratusza.

POPRAWA PRZEBIEGU AWANSU I DEGRADACJI: NA SZCZYCIE LISTY PRZEBOJÓW

  • Czytelniejsze informacje o zmianie pozycji rankingowej.

  • Poprawa widoczności wyników i postępów.

  • Nowy przebieg awansu/degradacji jest dostępny w historii gracza po upływie okresu awansu/degradacji.

AKTUALIZACJA PROFILU GRACZA I FUNKCJI SPOŁECZNOŚCIOWYCH: WEJŚCIÓWKA ZA KULISY

  • Profil legendy zachowuje następujące pozycje:

    • Najlepsza ranga

    • Liczba trofeów

    • Łączna liczba trofeów legendy

  • Jest aktualizowane po osiągnięciu nowego najlepszego wyniku.

  • Trofea są znów widoczne w następujących miejscach:

    • Profil gracza (obecna liga)

    • Lista znajomych w zakładce Społeczność

ZMIANY W EKONOMII NA PODSTAWIE LIGI: STOISKO Z MERCHEM

Gwiezdny bonus

  • Lekko zwiększony dla następujących pozycji:

    • złoto, eliksir, mroczny eliksir i wszystkie rodzaje rudy

  • Zwiększa się po osiągnięciu nowego poziomu ratusza.

Bonus ligi

  • Lepsze skalowanie po osiągnięciu nowej ligi.

Łupy w bitwach rankingowych

  • Lekko zmniejszone, aby zrównoważyć powyższe wzrosty.

NOWI CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Wzmacniacze trzeszczą. Publiczność się niecierpliwi. A za kulisami zrobiło się głośniej.

W tym sezonie wprowadzamy nowe jednostki i ulepszenia, które wejdą ostro i z łomotem oraz pozwolą zdominować pole bitwy na zupełnie nowe sposoby. Oto najnowsze dodatki do wojennego składu.

NOWY STRAŻNIK RATUSZA: DRWAL

Każda scena potrzebuje gwiazdy. A on nigdy nie pudłuje.

Drwal dobrze radzi sobie w obronie na dystans i potrafi kontrolować pole walki, karząc wszystko, co śmie wkroczyć w jego zasięg.

  • Strzela powolnymi przeszywającymi pociskami, które trafiają we wszystko, co znajdzie się na ich trajektorii.

  • Celuje zarówno w powietrzne, jak i naziemne jednostki.

  • Zadaje 350 DPS.

  • Przy uderzeniu odpycha na odległość 1 pola.

Zasięg ataku:

  • Poziomy 1–4: 7 pól

  • Poziom 5: 8 pól

NOWA MASZYNA OBLĘŻNICZA: PODNIEBNY WÓZ

Niektóre zespoły mają rezerwowych wokalistów. Ty wzywasz posiłki z nieba.

Podniebny wóz to powietrzna maszyna oblężnicza do wsparcia wojska w trakcie bitwy.

  • Porusza się niezależnie, ale najlepiej działa, gdy zostanie rozmieszczony na tyłach oddziałów powietrznych.

  • Strzela nawet 6 beczkami zawierającymi mieszankę składającą się z oddziałów zamku klanu, minionów, balona i małego smoka. Im wyższy poziom, tym mocniejsze posiłki.

Na najwyższym poziomie po każdym rozmieszczeniu uwalniane są następujące posiłki:

  • 5 minionów (poziom 14.)

  • 1 balon (poziom 13.)

  • 1 mały smok (poziom 12.)

UZBROJONY, BY ROZSZARPYWAĆ

NOWE ZWYKŁE WYPOSAŻENIE SMOCZEGO HRABIEGO: ELEKTROKŁY

Smoczy Hrabia nie śpiewa w chórkach. Nowe zwykłe wyposażenie można odblokować na 17. poziomie ratusza i zamienić każdy atak w burzę z piorunami.

Elektrokły

  • Zdolność pasywna

  • Przeskakuje na aż 4 cele.

  • Każdy skok zadaje o 20% mniej obrażeń.

  • Do 400 pkt. obrażeń na atak.

NOWE POZIOMY: PODKRĘĆ GRĘ

Twoje wojsko rośnie w siłę. Dla wielu jednostek są już dostępne nowe poziomy:

Oddziały

  • Barbarzyńca: poz. 13.

  • Goblin: poz. 10.

  • Walkiria: poz. 12.

  • Golem: poz. 15.

  • Smok: poz. 13.

  • Balon: poz. 13.

  • Yeti: poz. 8.

  • Łowczyni głów: poz. 4.

  • Władczyni korzeni: poz. 4.

  • Druid: poz. 6.

Maszyny oblężnicze

  • Wiertło bojowe: poz. 6.

  • Koszary oblężnicze: poz. 6.

  • Wyrzutnia kłód: poz. 6.

  • Sterowiec bojowy: poz. 6.

Zaklęcia

  • Szał: poz. 7.

  • Zamrożenie: poz. 8.

  • Klon: poz. 9.

  • Odwołanie: poz. 7.

  • Przerost: poz. 5.

  • Lodowy blok: poz. 6.

ULEPSZ SCENĘ

Najważniejsze struktury otrzymują nowe poziomy, aby wytrzymały tempo festiwalowego chaosu.

Struktury

  • Warsztat: poz. 9.

  • Obóz wojskowy: poz. 14.

  • Chata kowala: poz. 10.

Obrona

  • Kusza: poz. 13.

  • Głazomiot: poz. 7.

Pułapki

  • Wielka bomba: poz. 12.

  • +1 odblokowana dodatkowa bomba powietrzna

MUR: ZBUDUJ WIĘKSZY

Mocniejsze mury = silniejsza baza. To zwykła kalkulacja.

  • Teraz można ulepszyć do poziomu 19. dodatkowe 75 elementów.

To 25% więcej murów.

DOŁADOWANIE: PRZEKRACZAJ GRANICE

Niektóre elementy obrony nie poprzestają na ulepszeniach. Pną się dalej. Bo gdy ulepszona wersja nie wystarcza, sięgasz po doładowanie.

Dostępne nowe poziomy doładowania

  • Moździerz: poz. 1–2.

  • Wieża inferno: poz. 1–2.

  • Ukryty Tesla: poz. 1–2.

  • Ogniopluj: poz. 1–2.

  • Wieża odwetu: poz. 1–2.

EKONOMIA: SZYBSZE STRATEGIE, GŁOŚNIEJSZY POSTĘP

Każde wspaniałe widowisko potrzebuje rozpędu.

  • Krótszy czas i niższe koszty ulepszenia zasobów dla ulepszeń na różnych poziomach ratusza.

LIGI WOJNY KLANÓW: ROZSZERZENIE TRASY ŚWIATOWEJ

  • Dodaliśmy 4 nowe ligi:

  • Tytani III

  • Tytani II

  • Tytani I

  • Legendy

  • Wsparcie modyfikatora bitwy: modyfikatory bitwy są aktywne w ligach Tytani II, Tytani I i Legendy.

  • Liczba awansów i degradacji w przypadku niektórych lig została dostosowana, aby awanse następowały sprawnej na wszystkich poziomach.

  • Nowy rozdział nagród we wszystkich ligach uwzględniający nowe ligi.

  • W wyższych ligach więcej graczy może zdobyć bonusy.

  • Tabela wyników została dostosowana, tak aby wyświetlała wyniki ligi legend zamiast wyników ligi Czempioni I.

  • Do Tytanów i Legend dodano nowe emblematy lig.

  • Zaktualizowane grafiki mapy wojny w przypadku wyższych lig.

  • Poprawione rozmieszczenie celów, aby ograniczyć liczbę nieprawidłowych kliknięć na mapie wojny.

ZMIANY W ROZGRYWCE: ZMIANA PŁYTY

Herosi i wojsko

  • Dodaliśmy możliwość wyboru wyglądu pocisków Królowej Łuczniczek dla graczy posiadających wyposażenie, które może je zmienić. To ustawienie jest dostępne na ekranie zmiany przebrania.

  • Można teraz korzystać z ulepszanych herosów i zwierząt w przyjacielskich wyzwaniach i potyczkach.

Zmiany w balansie

  • Trucizna znów zadaje strażnikom obrażenia, ale tylko 30%.

  • Dostosowaliśmy czas działania zmodyfikowanego moździerza, tak aby pierwszy wystrzał nie następował natychmiast, a był opóźniony o 0,5 sekundy.

  • Zaklęcie odwołania na pierwszym miejscu stawia herosów.

Maszyny oblężnicze

  • Przyjmują teraz obrażenia od ognia ogników.

  • Są teraz odporne na:

    • truciznę poz. ratusza 14–16

    • efekty klejnotu życia

    • aurę Ucznia Strażnika

Inne zmiany

  • Totemy są teraz odporne na heroiczną pochodnię.

  • Czas odnowienia udostępnienia powtórki został obniżony z 5 minut na 2 minuty.

  • Przyzywane oddziały, takie jak szkielety i małe yeti, pokazują teraz swoje limity miejsc.

  • Modyfikatory bitew mają zaktualizowany i bardziej klarowny tekst.

  • Zaktualizowana została pula łupów w skrzyniach.

  • Strażnicy już się nie aktywują podczas zamrożenia.

  • Limit przypiętych wiadomości w czacie klanu został zwiększony z 10 na 20.

POPRAWKI: EKIPA TECHNICZNA NAD TYM PRACUJE

  • Naprawiony został błąd, który sprawiał, że superoddziały znikały z pierwszego ataku, gdy gracz aktywował superoddział, zanim odebrał go w wydarzeniu medalowym.

  • Jednostki zamku klanu nie są już usuwane z aktywnego wojska w przypadku przyjacielskiej potyczki w zamku klanu.

  • Naprawiony został błąd, który sprawiał, że nowe klany miały prywatny dziennik wojny i domyślnie wyłączone przyjacielskie potyczki, pomimo włączenia tych opcji podczas tworzenia klanu.

  • Przed przystąpieniem do ataku w wojnie, lidze legend lub trybie rankingowym nastąpi kontrola pustego wojska, aby zapobiec podejmowaniu ataków bez dostępnych oddziałów do rozmieszczenia.

  • Naprawiony został błąd, który sprawiał, że jak nie chciał czasem atakować murów.

  • Otwarcie ekranu prośby o posiłki już nie powoduje zamknięcia mapy wojny ani LWK.

  • Sala herosów pokazuje teraz ikonę pobierania, jeśli użyte przebrania nie zostały jeszcze pobrane.

  • Zaklęcie lub jednostka ulepszane w laboratorium będą teraz poprawnie aktualizować swój wygląd, gdy poprzednio badany element został ukończony za pomocą klejnotów.

  • Naprawiliśmy różne błędy ekranu informacyjnego.

  • Nawigowanie w lidze wojny klanów do dni innych niż bieżący nie powoduje już usunięcia powiadomienia o oczekujących atakach.

  • Młot budowania działa teraz na pułapki w Bazie Budowniczego.

  • Naprawione zostały różne problemy dotyczące wyposażenia plecaka rakietowego dla Smoczego Hrabi.

PODKRĘĆ MOCNIEJ, WODZU

Scena gotowa. Publiczność się niecierpliwi. Sława i chwała czekają.

Podkręć dźwięk, chwyć topór i utoruj sobie drogę na szczyt.

Do walki! 🤘