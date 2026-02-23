Lutowa aktualizacja wymknęła się, a razem z nią całkowicie zmieniony złoty karnet, zupełnie nowe ulepszenia ratusza poz. 18., świeżutkie obrony, nowe zwierzę i mnóstwo fajowych ulepszeń w całej osadzie. Jest nawet tajemniczy nowy heros, który szykuje się na dramatyczne wejście.

Przyjrzyjmy się wszystkiemu po kolei.

Uwolnij Smoczego Hrabię!

Na pole bitwy wkracza nowy heros… Ale to dopiero za chwilkę.

Oto Smoczy Hrabia, przerażający heros pierwszej linii frontu z unikatową mechaniką i całkowicie zrozumiałą niechęcią wobec zamkniętych drzwi. Obecnie przebywa uwięziony pod Osadą i to Ty musisz go uwolnić.

Od 23 lutego do 1 marca gracze wezmą udział w wyjątkowym wydarzeniu społecznościowym, odnajdując drogę w podziemnym labiryncie pełnym drzwi, nagród i – miejmy nadzieję – niezbyt wielu chybionych decyzji. Wybierz mądrze. Znajdź właściwą drogę. Uwolnij Smoka.