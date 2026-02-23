Skip to content
23 lut 2026
Blog – Clash of Clans

Lutowa aktualizacja się wymknęła!

Lutowa aktualizacja wymknęła się, a razem z nią całkowicie zmieniony złoty karnet, zupełnie nowe ulepszenia ratusza poz. 18., świeżutkie obrony, nowe zwierzę i mnóstwo fajowych ulepszeń w całej osadzie. Jest nawet tajemniczy nowy heros, który szykuje się na dramatyczne wejście.

Przyjrzyjmy się wszystkiemu po kolei.

Uwolnij Smoczego Hrabię!

Na pole bitwy wkracza nowy heros… Ale to dopiero za chwilkę.

Oto Smoczy Hrabia, przerażający heros pierwszej linii frontu z unikatową mechaniką i całkowicie zrozumiałą niechęcią wobec zamkniętych drzwi. Obecnie przebywa uwięziony pod Osadą i to Ty musisz go uwolnić.

Od 23 lutego do 1 marca gracze wezmą udział w wyjątkowym wydarzeniu społecznościowym, odnajdując drogę w podziemnym labiryncie pełnym drzwi, nagród i – miejmy nadzieję – niezbyt wielu chybionych decyzji. Wybierz mądrze. Znajdź właściwą drogę. Uwolnij Smoka.

Zmieniony złoty karnet i Wydobywacz

Już pisaliśmy obszernie o zmianach w złotym karnecie w tym poście (tutaj jest link), więc teraz powiemy krótko: całkowicie przerobiliśmy Złoty karnet, tak aby był bardziej nowoczesny, dawał więcej satysfakcji z gry i zapewniał bardziej zbalansowaną rozgrywkę zarówno dla graczy ze srebrnym, jak i złotym karnetem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, z których można korzystać z nowym karnetem od 1 marca:

  • Całkowicie nowy złoty karnet: cena bez zmian, więcej korzyści.

  • Zupełnie nowy wygląd i układ: bardziej czytelne nagrody, szybsza nawigacja, nowoczesny tryb pełnoekranowy.

  • Nowy system codziennych zadań: walcz i zdobywaj punkty.

  • Gracze posiadający złoty karnet zdobywają teraz bonusowe punkty za ukończenie kart na stemple. Dlatego wycofaliśmy przyznawanie 200 punktów bonusowych za ponowny zakup karnetu.

  • Stopnie z wyborem: wybierz nagrody, które pasują do Twojej Osady.

  • Wieprzna skarbonka zastępuje bank sezonowy: na start będzie ona miała maksymalny rozmiar, a więc nie będą już konieczne żadne ulepszenia ani mnożniki. Zamiast tego złoty karnet zapewni pięciokrotny mnożnik przy odebraniu zawartości skarbonki pod koniec sezonu.

  • Do srebrnej ścieżki dodane zostały skrzynie: masz szansę na zdobycie ksiąg, przebrań i innych przedmiotów.

  • Przekazania za 1 klejnot nazywają się teraz „przekazaniami za klejnoty” i są dostępne dla posiadaczy złotego karnetu.

  • Nowy pomocnik: Wydobywacz (od 10. poz. ratusza) przemienia ograniczoną ilość rudy dziennie (do 2000 błyszczącej, 120 świecącej lub 2 gwiaździstej) bez bonusowego mnożnika przemiany.

  • Nagrody są ustalane na podstawie poziomu ratusza z początku sezonu i pozostają takie same do jego zakończenia.

  • Zdobywaj dodatkowe punkty sezonu i ukończ ścieżkę nagród łatwiej dzięki wydarzeniom uzupełniającym.

Nowości na 18. poziomu ratusza.

Mnóstwo nowych poziomów dla graczy 18. poziomu ratusza:

  • Gigabomba: poz. 4.

  • Ruchoma mina powietrzna: poz. 8.

  • Moździerz: poz. 18.

  • Wieża inferno: poz. 12.

  • Ukryty Tesla: poz. 17.

  • Ogniopluj: poz. 3.

  • Wieża zaklęć: poz. 4. (ulepszenie do poz. 4. odblokowuje nowe miejsce dla zaklęcia wstrząsu).

  • Wiedźma (+ Superwiedźma): poz. 8.

  • Wieprzowy jeździec (+ Wieprzowy superjeździec): poz. 15.

  • Lawowy ogar (+ Lodowy ogar): poz. 8.

  • Elektrotytanka: poz. 5.

  • Mały smok (+ Smok inferno): poz. 12.

  • Łuczniczka (+ Superłuczniczka): poz. 14.

  • Kamienny miażdżyciel: poz. 6.

  • Zaklęcie wskrzeszenia: poz. 5.

  • Zaklęcie wstrząsu: poz. 6–8.

  • Dom zwierząt: poz. 12.

  • 75 dodatkowych elementów muru na poz. 19.

Nowe zwierzę: Kruczek chytrusek

Przywitajcie Kruczka chytruska, który zasadniczo jest latającym upierzonym goblinem ogarniętym jeszcze większą obsesją na punkcie błyszczących łupów!

  • Latający atakujący dalekiego zasięgu

  • Na pierwszym miejscu stawia struktury z zasobami znajdujące się w pobliżu herosa i zadaje im 5× więcej obrażeń.

Do odblokowania na 18. poz. ratusza.

Zmiany w trybie rankingowym

Wprowadziliśmy kilka ulepszeń do bitew rankingowych:

  • Dodaliśmy ochronę przed spamem: bitwy rankingowe mają teraz takie same zasady jak zwykłe ataki i trzeba ukończyć jedną bitwę, zanim rozpocznie się nową.

  • Naprawiliśmy nieprawidłowe ostrzeżenia o degradacji, które pojawiały się u niektórych graczy.

  • Zmieniliśmy wymaganą liczbę bitew w niektórych ligach:

Nazwa ligiAktualna liczba bitewNowa liczba bitewRóżnica w liczbie bitew
PEKKI 241412-2
Tytanki 261814-4
Tytanki 271814-4
Smoki 282418-6
Smoki 292418-6
Smoki 302418-6
Elektrosmoki 313024-6
Elektrosmoki 323024-6
Elektrosmoki 333024-6

  • W wielu ligach zaktualizowaliśmy strefy awansu i degradacji, aby lepiej odzwierciedlić postępy graczy:

Nazwa ligiAktualny % degradacjiNowy % degradacjiRóżnica w degradacji
Golemy 192015-5
Golemy 202015-5
Smoki 2915205
Smoki 3015205
Elektrosmoki 3115205
Elektrosmoki 3210155
Nazwa ligiAktualny % awansuNowy % awansuRóżnica w awansie
Łuczniczki 825305
Łuczniczki 925305
Magowie 1025305
Magowie 1125305
Magowie 1225305
Walkirie 1325305
Walkirie 1425305
Walkirie 1525305
Wiedźmy 1625305
Wiedźmy 1725305
Wiedźmy 18203010
Golemy 19203010
Golemy 2120255
PEKKI 2220255
PEKKI 2320255
Smoki 2915205
Smoki 3015205
Elektrosmoki 3115205
Elektrosmoki 3210155

Więcej przedmiotów z luksusowego sklepu!

1 kwietnia 2026 r. do luksusowego sklepu dodamy tę nową dekorację oraz sezon nowatorskich systemów obronnych.

Pozostałe zmiany i poprawki

Aktualizacja obejmuje również liczne zmiany w balansie, ulepszenia i poprawki. Oto kilka najważniejszych zmian:

  • Osiągnięcie Niezniszczalny wymaga teraz 500 obron zamiast 5000. To było trochę za dużo, prawda?

  • LWK obsługuje teraz wojny 5 na 5! Większe wojny przynoszą lepsze bonusy!

  • W przypadku zremisowanych wojen przyznajemy 75% nagród zamiast 57%. Łączna liczba nagród po zmianie, które przyznajemy za wojny — za zwycięstwo + porażkę oraz remis + remis.

  • Zaklęcie trucizny działa teraz na Strażników i zadaje pełne obrażenia, ale tylko 70% zwykłego obniżenia szybkości ruchu i ataku.

  • Mikstura herosów i szaszłyk potęgi działają teraz tylko podczas ataków, nie w czasie obrony.

  • Opcja „Dodaj efekt” nie jest już dostępna dla graczy, którzy nie mają jeszcze dostępu do luksusowego sklepu.

  • Zmieniliśmy sposób walki jednostek podziemnych. Diggy i Górnicy działają teraz bardziej spójnie w walce z hordą szkieletów.

  • Zmieniliśmy balans zmodyfikowanej obrony (działo, wieża łucznicza, moździerz).

  • Naprawiliśmy szybkość ataku zmodyfikowanego moździerza, dzięki czemu nie strzela bez opóźnienia.

  • Naprawiliśmy obrażenia obszarowe ataku Strzelczyni, aby powstawały na ziemi albo w powietrzu zależnie od tego, czy celem była ziemia, czy powietrze, tak jak w przypadku innych jednostek.

  • Zaklęcie wstrząsu oprócz niszczenia struktur i murów zdaje teraz obrażenia oddziałom naziemnym. Dotyczy to również butów wstrząsu.

  • Widoczność efektów specjalnych na dekoracjach i przeniesionych przeszkodach można teraz włączyć lub wyłączyć.

  • Zwiększyliśmy limit ekwipunku dla licznych dekoracji. Gracze mogą dzięki temu przechowywać otrzymane wcześniej dekoracje.

  • Można teraz klikać ikony profili oddziałów, herosów, oblężeń, zwierząt i strażników na zablokowanych przedmiotach, aby zobaczyć, dlaczego są zablokowane.

  • Chata kowala pokazuje teraz wyposażenie, które jest dostępne w grze, ale gracz jeszcze go nie posiada lub nie zostało przez niego odblokowane, dzięki czemu widzi, co można uzyskać.

  • W wyborze herosów widać teraz zablokowane opcje herosów, zwykłego wyposażenia i zwierząt.

  • W przypadku oddziałów na zbyt niskim poziomie supersauna wyświetla teraz poziom ulepszenia wymagany do użycia danego superoddziału.

  • Cofnięto wzmocnienie Cyklopa poz. 4 (nowe wartości: 2800 PW i 240 DPS).

  • Zmiana zaklęcia totemu: promień z 6 na 5 pól, obrażenia z 70–100 na 0, aura ucznia i klejnotu życia nie działa już na totemy.

  • I na koniec: błąd dotyczący rudy został ostatecznie naprawiony, a ruda zdobyta z wykorzystaniem tego błędu usunięta.