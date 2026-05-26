Hej, Wodzowie, 26 maja wypuszczamy obowiązkową aktualizację z poprawkami jakości rozgrywki oraz nowymi sposobami na szybsze rozbudowywanie Osady. Poniżej przeczytacie o wszystkim, co musicie wiedzieć przed jej pobraniem.

Dodatkowy budowniczy w Bazie Budowniczego

Dodatkowy budowniczy dołączy do Bazy Budowniczego, co oznacza, że będzie można w niej ulepszać jeszcze więcej struktur jednocześnie. Dzięki temu postępy w Bazie Budowniczego pójdą znacznie sprawniej.

Nowy budowniczy dostępny będzie w sklepie od 2. poz. pracowni Budowniczego.

Aby go zdobyć, należy najpierw odblokować wszystkich budowniczych w Osadzie Głównej.

Będziecie mogli cieszyć się jednym dodatkowym ulepszeniem w tym samym czasie, kiedy tylko chcecie!

Herosi przybywają wcześniej

Król Barbarzyńców dostępny będzie do odblokowania od 4. poz. ratusza zamiast od 7. Zaobserwowaliśmy, że gracze, którzy musieli dobić się aż do 7. poz. ratusza, chcieliby spotkać swojego pierwszego herosa znacznie wcześniej, dlatego od teraz będzie on dostępny dużo szybciej.

Ulepszenia złotego karnetu

Wprowadzamy dwa ulepszenia do złotego karnetu:

Zaległe bonusy karty zadań: zakup złotego karnetu w połowie miesiąca oznaczał przegapienie punktów premium (50 zamiast 25) za karty zadań, które zostały już wcześniej ukończone. Począwszy od czerwcowego złotego karnetu te przegapione punkty będą przyznawane w momencie zakupu karnetu. Późniejszy zakup karnetu wciąż będzie opłacalny.

Powracają nagrody lojalnościowe za regularne zakupy: za zakup złotego karnetu dwa miesiące z rzędu otrzymacie jeden dodatkowy stempel w dniu zakupu. Ten bonus jest dostępny bez względu na to, gdzie kupujecie swój karnet. To nasze małe podziękowanie za wspieranie gry.

Nie przegapcie postu „Stan rozgrywki – część 2.”

Jeśli jeszcze nie przeczytaliście naszego najnowszego postu na temat stanu rozgrywki, koniecznie to zróbcie. Omówiliśmy w nim nadchodzące w maju zmiany balansu (wielka strzała, Smoczy Hrabia, podniebny wóz, zmiany w mecie powietrznej), poprawki modyfikatorów w lidze wojny klanów dla Tytanów i ligi legend oraz powiedzieliśmy nieco o tym, co szykuje nasz zespół projektancki, w tym o nowym oddziale wydarzenia oraz epickim wyposażeniu monolitycznym. Zapoznajcie się z tym artykułem przed aktualizacją.

Osada czeka

Dwoje budowniczych. Wcześni herosi. Przyjazny złoty karnet. Ulepszenia balansu. Pozostało już tylko pobrać aktualizację. Nawet Barbarzyńca wiedziałby, jak to zrobić… Chyba…

Do walki!