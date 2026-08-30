Cześć, Wodzowie! Szykuje się aktualizacja, która wprowadzi nowe poziomy zwierzaków i doładowania dla ratusza poz. 18., zmiany dla nowych i powracających Wodzów, odświeżony ekran końcowy bitwy, korekty modyfikatorów w Lidze wojen klanów oraz szereg ulepszeń zwiększających komfort gry i poprawki błędów. Poniżej przeczytacie o wszystkim, co musicie wiedzieć przed jej pobraniem.

Nowe poziomy zwierzaków (ratusz poz. 18.)

Diggy: poziomy 11–15

Nowe poziomy doładowania (ratusz poz. 18.)

Chata Budowniczego

Monolit

Zmiany dla nowych i powracających Wodzów

Wycofujemy karnet startowy. Jeśli jesteście w połowie, nadal możecie go dokończyć. Zamiast tego od ratusza poz. 3. pojawiają się teraz wyzwania sezonowe, dzięki czemu nowi Wodzowie mają od samego początku więcej okazji do nauki i mogą liczyć na ciekawszy zestaw nagród.

Złoty karnet jest teraz dostępny do zakupu od ratusza poz. 3.

Nagrody w ramach karnetu sezonowego i złotego karnetu będą dostosowywane do poziomu ratusza.

Odświeżony ekran końcowy bitwy

Ekran końcowy bitwy zyskał nowy wygląd! Został przebudowany od podstaw z odświeżonym układem, nowym banerem zwycięstwa oraz bardziej przejrzystym podziałem łupów i nagród dodatkowych. Pojawi się we wszystkich bitwach w Osadzie Głównej.

Inne zmiany

Poprawione modyfikatory bitwy w Lidze wojen klanów”

Modyfikatory bitwy w najwyższych ligach skalują się teraz zgodnie z pierwotnym zamysłem w miarę postępów w rankingu.

Liga Stare modyfikatory Nowe modyfikatory Tytani I Legendy I Legendy II Tytani II Legendy II Legendy III Tytani III Legendy II Legendy III

Modyfikatory w Lidze legend pozostają bez zmian.

Wiedźma ruiny i rycerz ruiny

Rycerz ruiny nie traci już z czasem PW.

Wiedźma ruiny przywołuje do 10 rycerzy ruiny (wcześniej do 8).

Zmiany poprawiające rozgrywkę

Pierścienie murów nie wymagają już wolnego Budowniczego.

Zaklęcie wskrzeszenia można rzucić bezpośrednio na ikonę pokonanego herosa. Należy wybrać zaklęcie i stuknąć pulsującą ikonę pokonanego herosa, aby go wskrzesić dokładnie w miejscu, w którym upadł.

Podróż herosa zawiera teraz misje zastępcze dla graczy, którzy nie posiadają konkretnych elementów epickiego wyposażenia wymaganych do wykonania misji. W zamian misje te wymagały będą elementu zwykłego wyposażenia dla tego samego herosa.

Teraz można całkowicie wyłączyć przycisk Podróż w przyszłość w Ustawieniach zaawansowanych.

Przekazywanie złota do skarbca stolicy nie powoduje już zamknięcia okna – pozostaje ono otwarte i wyświetla aktualizującą się, łączną kwotę wpłat twojego klanu.

Poprawki

Naprawiono błąd, przez który przywoływane totemy zajmowały 20 miejsc w wojsku zamiast 1, przez co zbyt szybko następowała aktywacja mrocznej korony oraz za szybko wyczerpywał się limit rozstawienia monolitycznej strzały.

Naprawiono błąd, przez który zaklęcie złości nie pojawiało się w prośbach o odziały zamku klanu w przypadku graczy na niższych poziomach ratusza.

Naprawiono błąd, przez który gorąca świeca zaczynała stapiać się jeszcze przed rozpoczęciem bitwy podczas zwiadu.

Naprawiono błąd, przez który niektóre stopnie w podróży herosa nie odblokowywały się, kiedy powinny. Jeśli dotyczył Was ten błąd, czekają na Was już zaległe nagrody. Aby je bezpośrednio odebrać, należy przejść do menu podróży herosa poprzez ratusz.

UWAGA: Macie 7 dni na odebranie tych nagród, więc ich nie przegapcie! Wyjątkiem są przebrania herosów, które nie wygasają.

Naprawiono dotyczący podróży herosa błąd, przez który odnośnik do informacji na temat misji pojawiał się na stopniach, które nie zawierały żadnej misji. Nie wpłynęło to na funkcjonalność misji. Był to wyłącznie błąd wizualny.

Naprawiono błąd, w wyniku którego odwołane oddziały czasami utykały na murach lub w ich pobliżu po ponownym rozstawieniu.

Naprawiono błąd, w wyniku którego Meteorowy golem tracił efekty zaklęcia złości i cel po podziale, rzuceniu lub połączeniu.

Naprawiono błąd, w wyniku którego sprint z plecakiem rakietowym Smoczego Hrabiego czasami rozpoczynał się bez efektu płomienia lub kończył się zbyt wcześnie; żaromiot działa teraz poprawnie, strzelając w kierunku, w którym zwrócony jest Smoczy Hrabia.

Smoczy Hrabia będzie teraz kończył sprint z plecakiem rakietowym zanim będzie mógł zostać pokonany, więc jeśli tymczasowe wskrzeszenie Feniksa skończy się podczas sprintu, nie zostanie od przerwany.

Osada czeka

Nowe poziomy zwierzaków i doładowania dla ratusza poz. 18., płynniejszy start dla nowych i powracających wodzów, odświeżony ekran końcowy bitwy, lepiej dopracowane modyfikatory ligi wojen klanów oraz cała masa poprawek zwiększających komfort gry i usuwających błędy – to wszystko pojawi się w sierpniu.

Do walki!