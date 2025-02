Você sempre sonhou com uma forma melhor para recrutar membros novos para o seu clã ou para encontrar um clã para chamar de seu? Seus problemas acabaram, chefe! Agora clãs podem publicar no quadro de avisos, uma forma muito mais informativa e divertida de dar uma olhada nos clãs. Aqui vão os detalhes:

O líder do clã e os colíderes podem escrever uma mensagem especial no quadro de avisos ou usar a descrição do clã como recado. Além disso, a imagem de fundo do aviso pode ser personalizada.

Jogadores em busca de um clã verão avisos de clãs que mais combinam com eles, de acordo com fatores que são levados em conta automaticamente pelo jogo, como o nível de atividade dos membros do clã.

Caso as configurações de idioma ou de restrição etária do clã sejam alteradas, o aviso sairá do ar e será necessário publicá-lo de novo. Antes que essas configurações sejam alteradas, fazendo com que o aviso saia do ar, uma caixa de confirmação aparecerá.