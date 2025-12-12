Está na hora de reunir o seu clã, chefe! O evento Corrida do Clã voltou, e, desta vez, você precisará dar o melhor de si nos combates! Ajude a Campeã Exploradora a forjar o machado sarado! Conquiste estrelas nas batalhas da vila principal (incluindo os modos Vingança, Ranqueado e Batalha), nas Guerras de Clãs e no modo campanha para desbloquear os lingotes de estrela necessários para contribuir no evento. Aperfeiçoe já as suas estratégias e forme um exército poderoso!

Junte-se aos seus colegas de clã para contribuir com lingotes de estrela à construção do evento e libere recompensas para todos, incluindo uma decoração 3x3 épica!

Estou dentro!

O evento Corrida do Clã está disponível para jogadores a partir do centro da vila 7.

Quando?

Início do evento:

12 de dezembro, 8h (UTC)

Fim do evento:

19 de dezembro, 8h (UTC)

Após o fim do evento em 19 de dezembro , você ainda terá acesso à aba do Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais um dia, até as 8h (UTC) de 20 de dezembro .

As estrelas são o limite!

Tem a melhor estratégia de todas? Um estilo de jogo infalível? Um exército inabalável? Então vá e mostre do que você é capaz, chefe! Consiga estrelas nas batalhas para desbloquear lingotes de estrela, as barras de prata radiantes que simbolizam o seu talento no campo de batalha!

Recurso do evento: lingotes de estrela

Consiga estrelas para desbloquear lingotes de estrela. Se você contribuir o suficiente com essas preciosidades até concluir o caminho, elas serão fundidas para construir uma decoração épica! Isso mesmo, você não leu errado: a decoração do evento Corrida do Clã não é estelar só no sentido figurado! Esse evento entrará para a história do mundo do Clash!

Aceleração do evento

No dia 14 de dezembro, a quantidade de lingotes de estrela obtidos por cada estrela aumentará, ou seja, a proporção de conversão será superior a 1:1. Esse será o momento perfeito para acumular o máximo de estrelas que puder e avançar pelo caminho de prêmios na velocidade da luz!

Recompensas: a decoração do machado sarado e muito mais!

Trabalhe em equipe ao lado dos seus colegas de clã para contribuir com lingotes de estrela e liberar baús no caminho de prêmios. Complete o evento para liberar a decoração 3x3 do machado sarado e mostrar os seus músculos de aço a quem ousar atacar você!

Resgate de recompensas

Para resgatar as recompensas, você precisa:

Estar em um clã.

Fazer pelo menos uma contribuição com o seu clã atual durante o evento.

Coletar as suas recompensas dentro de dois dias após o término do evento.

Troca de clãs

Você pode trocar de clãs enquanto a Corrida do Clã está ativa, mesmo que tenha contribuído no caminho de prêmios de um clã anterior. Você pode participar com o seu novo clã, desde que ele tenha menos de 100 colaboradores.

Você só ganhará recompensas do clã em que estiver quando o evento terminar, contanto que tenha feito pelo menos uma contribuição no clã.