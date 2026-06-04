A vila está ainda melhor! A M.E.C.H.A voltou (Não, não está vermelha. Sim, sabemos que isso a deixaria três vezes mais rápida. Parem de pedir). A Aprendiz de Bruxa também está de volta, com os cabelos ao vento, um gato como companheiro e o centro da vila sob sua mira. A Rainha Arqueira ganhou uma flecha tão poderosa, que ganhará sua própria abertura. E, em algum lugar fora da tela, um gato da sorte anda aprontando algo que, pelos nossos cálculos, deve durar uns seis episódios.

Boas-vindas ao evento de medalhas da Fúria Anime! Lute, colete medalhas e avance no caminho gritando sua fúria a plenos pulmões em busca de recompensas poderosas e itens de personalização. Acredite!

Você já está participando!

NANI?! O evento de medalhas da Fúria Anime está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início: 4 de junho, às 8h (UTC)

Fim: 15 de junho, às 8h (UTC)

Após o fim do evento, você ainda terá acesso à aba no Comerciante e à construção do evento por mais dois dias, até 17 de junho, às 8h (UTC). Não desperdice o seu treinamento.

Recursos do evento:

Moedas da sorte

Espalhadas pelas vilas inimigas durante o evento. Destrua as construções indicadas para coletá-las e avançar no caminho do evento. Quanto mais você luta, mais medalhas miau desbloqueia, tudo conforme nosso keikaku.

Nota do tradutor: keikaku significa plano.

Medalhas miau

Ganhe medalhas miau avançando no caminho do evento. Gaste-as na loja do Comerciante em recompensas poderosas, incluindo um novo equipamento épico e a superdecoração Estátua Furiosa para trazer boa sorte ao seu centro da vila.

O retorno das tropas temporárias

Duas velhas conhecidas estão de volta, porque a continuação é ainda melhor que o original:

M.E.C.H.A : branca com azul, e um elegante detalhe amarelo em V. Dá prioridade ao ataque às defesas e causa 20 vezes mais dano a muros. Um chefe a apelidou carinhosamente de diabo branco.

Aprendiz de Bruxa: voa rápido, tem ranço das Torres do Mago e, quando atingida, gera Fagulhas de Magia quatro vezes mais fortes do que ela mesma. Sem vínculo empregatício com nenhum serviço de entrega específico.

As duas tropas voltam em destaque durante o evento de medalhas da Fúria Anime.

Construção do evento: Gato da Sorte

Um gato rechonchudo entrou na vila e se autodeclarou o deus da sorte. O Bárbaro diz que é um yokai. Mas o Bárbaro também come pedras. Seja como for, ele exigiu moedas da sorte como tributo em troca de boa fortuna, e depois perguntou se tínhamos manjuu. Nós não temos manjuu. Mas temos moedas da sorte. Parece que isso basta.

Loja do Comerciante

Então, você está vindo ao balcão? Em vez de fugir, vem direto até nós?

Ganhe recompensas no caminho do evento e gaste as suas medalhas miau na loja do Comerciante para obter:

Equipamento épico Flecha Monolítica

Superdecoração Estátua Furiosa

Partes da paisagem do anime (telhado, muro, chão e construção)

Itens mágicos: runas, livros, pá de obstáculos

Poções: Construtor, poder, pesquisa, animal, recursos, Torre dos Relógios, treinamento

Minérios: estelar, brilhante e azul

Montes de elixir e ouro

Bilhete de evento

Libere o bilhete para ganhar mais recompensas e avançar mais rápido no caminho do evento. Com ele, você liga o turbo!

Novo equipamento épico da Rainha Arqueira: Flecha Monolítica

Um novo equipamento épico chegou à loja do Comerciante, e só a Rainha Arqueira terá a honra de carregá-lo. Libere a poderosa Flecha Monolítica com medalhas miau durante o evento. Ah, até a Kagome quer saber... De onde foi que saiu essa flecha? Tem mais?

Aceleração do evento: alguns dias antes do fim do evento, a Flecha Monolítica receberá uma aceleração para os jogadores sentirem o gostinho do seu verdadeiro poder.

As medalhas estão chamando. A M.E.C.H.A está pronta, a Bruxa já voa mais rápido e aquela flecha é ridiculamente poderosa.

Pode rodar a abertura. A segunda temporada está no ar!

Clash On!