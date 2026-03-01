As correntes se quebraram, os portões foram reduzidos a pó, e o Duque Dracônico finalmente escapou! A temporada Fuga Dracônica chega com um tema que você já deve ter sacado: dragões! Céus, defesas e tudo mais em chamas! Libere visuais de herói flamejantes, encare eventos repletos de dragões e enfrente desafios criados para veteranos ​​destemidos com feras ainda mais destemidas.

De 1º a 31 de março: reforce a sua vila com o novo e aprimorado bilhete dourado! Consiga mais itens e vantagens, converta minérios com o Garimpeiro e libere o visual de herói Príncipe dos Dragões.

De 1º a 7 de março: Duque Dracônico liberado! Por tempo limitado, use e abuse do novo herói e seus equipamentos com o máximo de poder permitido pelo nível do seu centro da vila.

De 1º a 31 de março: participe dos desafios personalizados do Duque Dracônico, que serão disponibilizados três vezes ao longo do mês. Aproveite-os para conhecer o novo herói e liberar várias recompensas incríveis, como lanches mágicos e até uma decoração de dragão um tanto familiar!

De 3 a 31 de março: prepare-se para a invasão dos dragões e veja o céu pegar fogo com a chegada de várias feras aladas ao longo da temporada. Incluindo:

3 de março: Dragões

4 de março: Bebês Dragões

5 de março: Dragões Dirigíveis

6 de março: Dragões Elétricos

7 de março: Superdragões

8 de março: Dragões Infernais

9 de março: Dragões Azuis

10 de março: Todos os Dragões de uma vez!

19 de março: os Dragões Elétricos dominam os céus!

27 a 31 de março: Dragões Dirigíveis, em maior quantidade a cada dia.

De 1º a 11 de março: começa a liga das Guerras de Clãs! Trave uma guerra dracônica contra outros sete clãs em batalhas 15x15, 30x30 ou no novíssimo modo 5x5!

De 3 a 31 de março: contemple a paisagem da Fuga Dracônica, uma fortaleza construída nas profundezas de um vulcão para aprisionar as tropas mais perigosas da região. Tirar alguém de lá é um feito para verdadeiros heróis!

De 5 a 31 de março: equipe os seus heróis com armaduras lendárias forjadas por dragões, ardendo em chamas, fúria e poder ancestral.

De 7 a 14 de março: participe do evento de medalhas Disparada do Dragão e use Superdragões nas batalhas para ganhar mais escamas. Com elas, você libera recompensas e medalhas de diamante, que podem ser usadas na loja do Comerciante para obter ainda mais prêmios!

De 13 a 20 de março: durante a Corrida do Clã, os dragões do Duque vão derreter as reservas de ouro da vila! Colete ouro com o seu clã nas batalhas da vila principal e da Guerra de Clãs, nos ataques do modo campanha, nos coletores e no carrinho de saque para encher os seus depósitos e contribuir com ouro fundido. Ao usar o Duque Dracônico, você ganhará ainda mais ouro fundido e, ao completar o caminho, desbloqueará uma decoração!

De 22 a 28 de março: edição dracônica dos Jogos do Clã. As tarefas relacionadas aos dragões aparecerão com mais frequência e valerão mais pontos do que o normal! Use o Duque Dracônico nas batalhas para ganhar ainda mais recompensas nos Jogos do Clã!