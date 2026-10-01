Dois mundos. Um livro. Portais infinitos.

A Maldição Cósmica voltou, desta vez com portais! Uma batalha galáctica distorce as vilas e transforma a realidade nesta temporada cataclísmica do Halloween do Clash! Desbloqueie novos equipamentos e tropas temporárias conforme eventos inesquecíveis invadem a sua dimensão a temporada inteira. Envie os guerreiros mais poderosos da vila para um confronto interestelar com visuais de herói inéditos e explore uma vila transdimensional caótica com a paisagem dos portais cósmicos. O Halloween do Clash está doideira pura!

1º a 31 de outubro: a Maldição Cósmica: Portais do Pânico se instaura na vila. Teremos um mês inteiro de farra macabra, com portais se abrindo e dimensões se chocando, e a primeira coisa a sair deles será uma nova tropa temporária nada sutil: o Lançador de Totem. Ele assola os inimigos de longe com pedregulhos até lançar do nada um totem amaldiçoado que atordoa as defesas próximas e solta um chamariz bem em cima delas.

Lançador de Totem:

alto DPS em um alcance de seis quadrados, podendo alvejar qualquer unidade terrestre.

No primeiro ataque, e a cada quatro seguintes, ele arremessa um totem em vez de um pedregulho, atordoando as defesas próximas e gerando um Totenzinho onde ele cai.

Os Totenzinhos ficam parados no lugar e aguentam bastante dano. Eles são feitos para resistir aos ataques no lugar da sua equipe até se destruírem. Ambas as defesas aéreas e terrestres podem atacá-los, mas, por perderem saúde passivamente de forma contínua, eles desmoronam mesmo que ninguém os atinja.

1º a 31 de outubro: bilhete dourado. Libere recompensas, acelere o seu progresso e resgate o visual de herói exclusivo desta temporada: Rainha Aterradora. Dizem que ela é terrivelmente linda e lindamente terrível. Nem queira saber mais... É aterrorizante (Campeã Fantasma é a opção de visual alternativo do mês).

1º a 11 de outubro: liga das Guerras de Clãs. É hora de conjurar um pouquinho de caos. Encare outros sete clãs em batalhas 15x15 ou 30x30. Nesse ritual, não vale entrar de penetra nem convidar espíritos indesejados. É só clã contra clã, em busca de glória e saque!

1º a 5 de outubro: opções de batalha, primeira treva. Quem estiver no centro da vila 6 ou superior poderá escolher recursos ou tropas temporárias do Halloween do Clash durante o ataque. Pense com cuidado!

3 a 31 de outubro: paisagem dos portais cósmicos XL. Direita ou esquerda, frente ou trás, uma constante dúvida aqui jaz. Com os portais cósmicos, o caos está à solta. Essa vila sinuosa, obra de um bando de Goblins irresponsáveis, é o palco de uma batalha que decidirá o destino de todo o universo.

5 a 31 de outubro: Rei Atroz. Este rei vingativo e voraz recebe diferentes nomes por todo o espaço. Quando Goblins devastaram o seu reino, o lado atroz do monarca veio à tona.

6 a 13 de outubro: nível do desafio de outubro com o desafio do portal. Experimente o novo equipamento, Portal Portátil, e as tropas temporárias da temporada no nível do desafio macabro deste mês. Disponível para todos os centros da vila.

7 a 31 de outubro: Príncipe Impiedoso É difícil bancar o bonzinho quando a sua missão é destruir planetas. Quem precisa de olhos quando pode ver o cosmos através dos portais? Mas, sem o fiel Portal Portátil, o Príncipe Impiedoso deve contar com o lampião para se guiar em meio às estrelas.

7 e 8 de outubro: evento de tropas em massa do Lançador de Totem. Nele, 50 Lançadores de Totem aparecem para dar uma mãozinha sem custo. Disponível a partir do centro da vila 10, só por um dia.

8 a 25 de outubro: evento de medalhas Portais do Pânico. Os portais de elixir ácido misturaram mundos inteiros! Colete elixir ácido nas batalhas para encher a fonte de elixir ácido e ajudar o Construtor Cramunhão a voltar para casa, liberando medalhas da fenda, tropas temporárias e outras recompensas. Depois, você pode gastar essas medalhas na loja do Comerciante para obter o novo equipamento, o Portal Portátil. Disponível a partir do centro da vila 6. E lembre-se: a loja do Comerciante fica aberta até 27 de outubro, então não vá tomar um chá de sumiço até ter gastado tudo.

E tem mais! Rezam as lendas de várias dimensões que, se chefes o suficiente mantiverem a série, o bônus de estrela poderá chegar em dobro. Ninguém sabe se esses rumores suspeitos são mesmo verdade, mas não custa nada tentar!

9 a 31 de outubro: Campeã do Terror. Seu dicionário guarda uma única palavra: pavor. Isso é, desde que o parceiro monstruoso extradimensional dela arrancou todas as outras páginas. Use o medo alheio, branda-o como uma arma, e vilas inteiras tombarão perante a sua força.

10 a 17 de outubro: evento Caça ao Tesouro. Disponível a partir do centro da vila 3. Uma profanaçãozinha de túmulos em busca de tesouros não vai doer. Os mortos nem sentem nada... eu acho.

11 a 31 de outubro: Duque Beemote. A chama da anarquia queima no coração dele. Para os beemotes, pouco importam as eventualidades cósmicas ou os portais portáteis. Seu desejo é destroçar tudo o que veem pela frente conforme abrem caminho se arrastando pelas galáxias. Ajuda a manter a forma. Afinal, em gravidade zero, ninguém precisa treinar perna.

12 a 14 de outubro: melhorias no coletor de recursos. Seus coletores passam dois dias trabalhando feito mortos-vivos: incansáveis e 4x mais produtivos. Disponível a partir do centro da vila 8.

13 a 31 de outubro: Guardião Aracnídeo. A pergunta que não quer calar é: ele está mais para guardião ou para aracnídeo? A verdade é que ele era uma aranha que sonhava em se tornar heroína. Porém, seu sonho chegou ao fim... e ele despertou. Com seis olhos ávidos para ler e seis patas ligeiras para lançar feitiços e teias, o Guardião Aracnídeo enfrenta o que vier... só não inseticida.

15 de outubro: o grande retorno das personalizações da Maldição Cósmica de 2025. As personalizações da Maldição Cósmica do ano passado voltam do além para assombrar quem não conseguiu pegar tudo da última vez.

16 a 31 de outubro: evento de série cósmico da comunidade. Um evento da comunidade inédito começa em 15 de outubro, com uma contagem regressiva. Ataque uma base pelo menos uma vez por dia ao longo de sete dias seguidos. A vila principal, a base do Construtor... vale tudo! Alcance o objetivo para receber um conjunto de recompensas, com uma decoração exclusiva para a sua base como a cereja do bolo. Mantenha a sua série para não perder essa! Se cumprirmos a meta de participação da comunidade no decorrer do evento, todos que tiverem terminado a série vão ganhar um agrado a mais. Resgate as suas recompensas até 1º de novembro, antes que sumam na imensidão do cosmos!

17 a 21 de outubro: opções de batalha, segunda treva. Quem estiver no centro da vila 6 ou superior poderá escolher elixir ácido ou tropas temporárias do Halloween do Clash durante o ataque. Vai vir bem a calhar para quem quiser acumular bastante antes de o evento de medalhas acabar em 25 de outubro!

20 a 25 de outubro: melhoria do equipamento Portal Portátil. O Portal Portátil, o novo equipamento épico do Príncipe Servo, ficará no nível máximo por cinco dias, até o fim do evento de medalhas em 25 de outubro. Disponível a partir do centro da vila 9.

22 a 28 de outubro: Jogos do Clã de outubro. Cumpra tarefas com o seu clã e ganhe recompensas macabras. Nada de travessuras aqui. Pura gostosura!

26 a 28 de outubro: melhorias no coletor de recursos. Uma última coleta antes do Dia das Bruxas. São 4x os recursos de sempre por dois dias. Disponível a partir do centro da vila 8.

Alguém vai ter que fechar esses portais, chefe. Então vá à luta, tome o controle da situação e não deixe os Goblins saírem por cima.

Boas lutas!