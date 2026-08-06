Um ano de batalhas travadas por toda a sua vila. Cada raide, cada guerra, cada construção destruída: tudo isso está lá, à sua espera, em um monumento construído em homenagem à sua história. Destrua o portão e percorra os corredores para, no fim, receber uma estátua que define o tipo de chefe que você é. Esta é a Retrospectiva do Chefe, a primeiríssima análise anual do Clash of Clans. Confira agora como a história se desenrola!

O que é a Retrospectiva do Chefe?

A Retrospectiva do Chefe é uma nova experiência de Clash-versário que transforma o seu último ano de jogo em um resumo personalizado.

Pense nela como o banco de memórias da sua vila: as batalhas, as Guerras de Clãs, os hábitos, tudo compilado para você.

No fim, você saberá qual estilo corresponde à sua maneira de jogar e receberá uma estátua para comprovar o seu feito.

Como faço para participar?

Procure o escudo da Retrospectiva do Chefe, no lado esquerdo da sua vila, próximo ao Comerciante.

Basta tocar nele para sair da vila e acessar a sua retrospectiva.

O que acontece por lá?

Você aparecerá na entrada de uma espécie de museu a céu aberto, construído com base no seu ano jogando Clash of Clans.

Primeira parada: um portão bloqueando a entrada. Destrua-o para seguir em frente. Porta nenhuma é capaz de deter um chefe, e bater é sinal de fraqueza.

Assim que entrar, você verá símbolos espalhados pelo campo da retrospectiva, cada um representando uma categoria diferente de estatísticas: exército, clãs, batalhas e muito mais.

Toque em um deles para revelar a história correspondente.

As três maneiras de revelar as estatísticas

Adivinhar: mostraremos uma pergunta e três opções. Escolha uma resposta antes que a verdadeira seja revelada. Entre no clima de programa de auditório, com grandes apostas!

Destruir: algumas estatísticas estão enterradas sob uma pilha de troncos. Quebre tudo para desenterrar os dados escondidos.

Revelar: a mais simples de todas. Nós perguntamos e, logo em seguida, mostramos a resposta. Como não precisa pensar, é a opção preferida dos Bárbaros.

Que tipo de chefe posso ser?

Os tipos de chefes disponíveis são baseados exclusivamente em como VOCÊ jogou este ano. São seis no total:

Chefe autocrata: um único lutador de corpo e alma. Independente, habilidoso e estratégico.

Chefe guerreiro: vive para as Guerras de Clãs e a liga das Guerras de Clãs. Dominante, disciplinado e temido.

Chefe do clã: sabe tudo sobre as atividades colaborativas do clã. É o pilar da comunidade, sempre presente.

Chefe leal: descontraído, persistente, sempre construindo e decorando. Lealdade é o seu superpoder.

Chefe do retorno: de volta após um período afastado. Independentemente da duração do intervalo, seu retorno sempre nos deixa felizes.

Chefe principiante: recém-chegado à vila ou ainda em fase de adaptação. O primeiro capítulo começa agora.

O que mais eu ganho?

Uma estátua personalizada correspondente ao seu tipo de chefe, prontinha para ser colocada na vila.

Quando terei acesso?

A Retrospectiva do Chefe estará disponível a partir das 8h (UTC) de 8 a 31 de agosto.

Posso compartilhar o meu resultado?

Com certeza! Depois de conferir o seu estilo, você poderá compartilhá-lo. Para isso, é só tocar no estandarte central após concluir a sua retrospectiva e, então, escolher o formato que quiser.

Destrua o portão, chefe! A retrospectiva do seu ano aguarda.

Boas lutas!