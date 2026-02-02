Olá, chefe! Confira aqui a lista completa de ajustes de balanceamento e de alterações nos modificadores das ligas implementados na manutenção de hoje:

Enfraquecimentos defensivos

Canhão Ricochete Dano do disparo de ricochete reduzido de 100% para 70%. Raio do disparo de ricochete reduzido de 4,5 para 3,5 quadrados.

Torre Multiarqueira Velocidade de ataque reduzida de 500ms para 600ms.

Torre Vingativa (CV18) Velocidade de ataque reduzida de 300ms para 350ms. Quantidade de construções destruídas necessárias para ativação do nível 3 aumentada de 20 para 25. Quantidade de construções destruídas necessárias para ativação do nível 4 aumentada de 40 para 50.

Modo de curto alcance (Torre Multifunção) Cerca de 10,6% de dano reduzido para todos os níveis.

Cabana do Construtor Velocidade de movimento reduzida de 28 para 20.



Melhorias defensivas

Modo de longo alcance (Torre Multifunção) Cerca de 15% de dano aumentado para todos os níveis.



Melhoria de tropas

Superarqueira (níveis 10 a 13)

: HP aumentado gradualmente (~2,7% para 9,6%).

Supermago (níveis 9 a 14)

: grande melhoria de HP (~21% para 41%).

Ciclope (níveis 1 a 4) : HP aumentado em cerca de 4%. DPS aumentado em cerca de 4 a 5%. Velocidade de movimento aumentada de 16 para 18.

Titã Elétrica (nível 4)

: HP aumentado de 8.400 para 8.700.

Superservo Disparos de longo alcance aumentados de 7 para 8. Alcance aumentado de 10 para 10,25 quadrados.

Peçonha (todos os níveis) Alcance do ataque aumentado de 3,5 para 4,5 quadrados. HP aumentado significativamente em todos os níveis (~10% para 21%).

Gigante Gigantesco Alteração na lógica da IA, com menos prioridade para o Guardião ou a Águia.



Enfraquecimento de tropas

Golem Meteoro (todos os níveis) HP reduzido em ~13 a 16%. DPS reduzido em ~14 a 16%.



Melhoria de equipamentos

Ferro Nobre do Príncipe Servo (todos os níveis) : alcance, número de disparos e velocidade de ataque aumentados.

Manopla Agigantadora do Rei Bárbaro (todos os níveis) : duração e redução do dano aumentados.



Modificadores das ligas

Liga Lendária (LL)

DPS de defesa : 20% para 15%

Heróis defensivos : 20% para 15%

Heróis ofensivos : 10% para 5%

Equipamentos: sem alterações

Liga de Mestres (E33)

DPS de defesa : 14% para 10%

Heróis defensivos : 14% para 10%

Heróis ofensivos : 6% para 0%

Equipamentos: sem alterações

Liga de Veteranos (E32)

DPS de defesa : 7% para 5%

Heróis defensivos : 7% para 5%

Heróis ofensivos : 3% para 0%

Equipamentos: sem alterações

Nós acompanharemos de perto os ajustes de balanceamento e faremos mais alterações caso sejam necessárias. Continuem enviando comentários, eles nos ajudam muito a entender como podemos melhorar ainda mais o jogo para vocês!

- Equipe do Clash of Clans