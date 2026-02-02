Skip to content
2/02/2026
Alterações nos modificadores do modo ranqueado e das ligas

Novo balanceamento e alterações nos modificadores das ligas!

Olá, chefe! Confira aqui a lista completa de ajustes de balanceamento e de alterações nos modificadores das ligas implementados na manutenção de hoje:

Enfraquecimentos defensivos

  • Canhão Ricochete

    • Dano do disparo de ricochete reduzido de 100% para 70%.

    • Raio do disparo de ricochete reduzido de 4,5 para 3,5 quadrados.

  • Torre Multiarqueira

    • Velocidade de ataque reduzida de 500ms para 600ms.

  • Torre Vingativa (CV18)

    • Velocidade de ataque reduzida de 300ms para 350ms.

    • Quantidade de construções destruídas necessárias para ativação do nível 3 aumentada de 20 para 25.

    • Quantidade de construções destruídas necessárias para ativação do nível 4 aumentada de 40 para 50.

  • Modo de curto alcance (Torre Multifunção)

    • Cerca de 10,6% de dano reduzido para todos os níveis.

  • Cabana do Construtor

    • Velocidade de movimento reduzida de 28 para 20.

Melhorias defensivas

  • Modo de longo alcance (Torre Multifunção)

    • Cerca de 15% de dano aumentado para todos os níveis.

Melhoria de tropas

  • Superarqueira (níveis 10 a 13)

: HP aumentado gradualmente (~2,7% para 9,6%).

  • Supermago (níveis 9 a 14)

: grande melhoria de HP (~21% para 41%).

  • Ciclope (níveis 1 a 4):

    • HP aumentado em cerca de 4%.

    • DPS aumentado em cerca de 4 a 5%.

    • Velocidade de movimento aumentada de 16 para 18.

  • Titã Elétrica (nível 4)

: HP aumentado de 8.400 para 8.700.

  • Superservo

    • Disparos de longo alcance aumentados de 7 para 8.

    • Alcance aumentado de 10 para 10,25 quadrados.

  • Peçonha (todos os níveis)

    • Alcance do ataque aumentado de 3,5 para 4,5 quadrados.

    • HP aumentado significativamente em todos os níveis (~10% para 21%).

  • Gigante Gigantesco

    • Alteração na lógica da IA, com menos prioridade para o Guardião ou a Águia.

Enfraquecimento de tropas

  • Golem Meteoro (todos os níveis)

    • HP reduzido em ~13 a 16%.

    • DPS reduzido em ~14 a 16%.

Melhoria de equipamentos

  • Ferro Nobre do Príncipe Servo (todos os níveis):

    • alcance, número de disparos e velocidade de ataque aumentados.

  • Manopla Agigantadora do Rei Bárbaro (todos os níveis):

    • duração e redução do dano aumentados.

Modificadores das ligas

Liga Lendária (LL)

  • DPS de defesa: 20% para 15%

  • Heróis defensivos: 20% para 15%

  • Heróis ofensivos: 10% para 5%

  • Equipamentos: sem alterações

Liga de Mestres (E33)

  • DPS de defesa: 14% para 10%

  • Heróis defensivos: 14% para 10%

  • Heróis ofensivos: 6% para 0%

  • Equipamentos: sem alterações

Liga de Veteranos (E32)

  • DPS de defesa: 7% para 5%

  • Heróis defensivos: 7% para 5%

  • Heróis ofensivos: 3% para 0%

  • Equipamentos: sem alterações

Nós acompanharemos de perto os ajustes de balanceamento e faremos mais alterações caso sejam necessárias. Continuem enviando comentários, eles nos ajudam muito a entender como podemos melhorar ainda mais o jogo para vocês!

- Equipe do Clash of Clans