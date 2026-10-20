Ajustes de balanceamento a caminho: outubro de 2026
Olá, chefe! Vamos fazer alguns ajustes de balanceamento para pôr na linha as opções mais fortes e dar uma força às tropas e aos equipamentos que ficaram para trás. Veja o que muda e por quê.
Observação: os dados apresentados se referem a ataques de CV18 contra bases de CV18 nas Guerras de Clãs e na LGC ao longo das últimas quatro semanas.
Duque Dracônico: Coração em Chamas
O Coração em Chamas aparece em quase 40% de todos os ataques e em mais da metade dos ataques com o Duque Dracônico. Os ataques com o Duque Dracônico e o Coração em Chamas conseguem três estrelas cerca de 66% das vezes. Sem ele, esse número cai para 56%, com média geral de 53%.
É uma diferença grande, e queremos que os outros equipamentos do Duque sejam tão competitivos quanto o Coração em Chamas. O que muda:
O bônus de HP diminui cerca de 8% em todos os níveis.
O Coração em Chamas não aumenta mais o dano.
Cura um pouco menor nos níveis mais altos: de 150 para 140 por segundo no nível máximo.
Bruxa das Ruínas: Capangas das Ruínas
Os ataques com a Bruxa das Ruínas conseguem três estrelas cerca de 76% das vezes, a maior taxa entre as tropas usadas com alguma frequência. Além disso, os Capangas das Ruínas eram pesados demais para as armadilhas de mola, então ativavam as armadilhas e seguiam em frente como se nada tivesse acontecido. O que muda:
O espaço de alocação dos Capangas das Ruínas passa de 20 para 18, para que as armadilhas de mola consigam lançá-los.
Eles também ficam um pouco mais lentos e sofrem uma leve redução de HP e dano.
Mais carinho para as tropas pouco usadas
O Corredor, o Mineiro e a P.E.K.K.A aparecem, cada um, em menos de 3% dos ataques, com taxas de três estrelas entre 20% e 35%. O Supercorredor e o Supermineiro também quase nunca são escolhidos. O Golem Meteoro é um pouco mais usado, mas ainda fica abaixo da média. Está na hora de trazê-los de volta à ação com estas mudanças:
Corredor e Supercorredor: aumento de HP.
Mineiro e Supermineiro: aumento de HP nos níveis mais altos.
P.E.K.K.A: aumento de dano.
Golem Meteoro: aumento de HP, o que também eleva o HP dos meteoritos.
Melhoria de equipamentos
A Flecha Congelante aparece em cerca de 7% dos ataques, com uma taxa de três estrelas de aproximadamente 31%. Ela vai ficar ainda mais gelada:
A lentidão aumenta 5 pontos percentuais em todos os níveis.
O dano aumenta nos níveis 21 a 27, com o nível máximo passando de 168 para 175.
O Portal Portátil agora dá bônus de HP, que chega a 1.200 no nível máximo. Os outros equipamentos do Príncipe Servo já dão bônus de HP, então foi um descuido nosso deixar o Portal Portátil sem esse bônus.
Agora é hora de testar as mudanças, chefe. Vamos acompanhar o desempenho dos ataques e fazer novos ajustes se for preciso, então continue nos enviando comentários.
Boas lutas!