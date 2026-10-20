Olá, chefe! Vamos fazer alguns ajustes de balanceamento para pôr na linha as opções mais fortes e dar uma força às tropas e aos equipamentos que ficaram para trás. Veja o que muda e por quê.

Observação: os dados apresentados se referem a ataques de CV18 contra bases de CV18 nas Guerras de Clãs e na LGC ao longo das últimas quatro semanas.

Duque Dracônico: Coração em Chamas

O Coração em Chamas aparece em quase 40% de todos os ataques e em mais da metade dos ataques com o Duque Dracônico. Os ataques com o Duque Dracônico e o Coração em Chamas conseguem três estrelas cerca de 66% das vezes. Sem ele, esse número cai para 56%, com média geral de 53%.

É uma diferença grande, e queremos que os outros equipamentos do Duque sejam tão competitivos quanto o Coração em Chamas. O que muda:

O bônus de HP diminui cerca de 8% em todos os níveis.

O Coração em Chamas não aumenta mais o dano.

Cura um pouco menor nos níveis mais altos: de 150 para 140 por segundo no nível máximo.

Bruxa das Ruínas: Capangas das Ruínas

Os ataques com a Bruxa das Ruínas conseguem três estrelas cerca de 76% das vezes, a maior taxa entre as tropas usadas com alguma frequência. Além disso, os Capangas das Ruínas eram pesados demais para as armadilhas de mola, então ativavam as armadilhas e seguiam em frente como se nada tivesse acontecido. O que muda:

O espaço de alocação dos Capangas das Ruínas passa de 20 para 18, para que as armadilhas de mola consigam lançá-los.

Eles também ficam um pouco mais lentos e sofrem uma leve redução de HP e dano.

Mais carinho para as tropas pouco usadas

O Corredor, o Mineiro e a P.E.K.K.A aparecem, cada um, em menos de 3% dos ataques, com taxas de três estrelas entre 20% e 35%. O Supercorredor e o Supermineiro também quase nunca são escolhidos. O Golem Meteoro é um pouco mais usado, mas ainda fica abaixo da média. Está na hora de trazê-los de volta à ação com estas mudanças:

Corredor e Supercorredor : aumento de HP.

Mineiro e Supermineiro : aumento de HP nos níveis mais altos.

P.E.K.K.A : aumento de dano.

Golem Meteoro: aumento de HP, o que também eleva o HP dos meteoritos.

Melhoria de equipamentos

A Flecha Congelante aparece em cerca de 7% dos ataques, com uma taxa de três estrelas de aproximadamente 31%. Ela vai ficar ainda mais gelada:

A lentidão aumenta 5 pontos percentuais em todos os níveis.

O dano aumenta nos níveis 21 a 27, com o nível máximo passando de 168 para 175.

O Portal Portátil agora dá bônus de HP, que chega a 1.200 no nível máximo. Os outros equipamentos do Príncipe Servo já dão bônus de HP, então foi um descuido nosso deixar o Portal Portátil sem esse bônus.

Agora é hora de testar as mudanças, chefe. Vamos acompanhar o desempenho dos ataques e fazer novos ajustes se for preciso, então continue nos enviando comentários.

Boas lutas!