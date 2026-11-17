An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
Olá, chefes!
Uma nova raridade de equipamentos está chegando ao Clash of Clans ainda este ano, trazendo novas possibilidades de funcionamento do jogo e novas formas de fortalecer seus heróis!
Chamamos essa nova raridade de equipamento lendário e estamos animados para apresentar o primeiro equipamento: o Machado Nevado para o Rei Bárbaro. Vocês poderão obtê-lo em um novo evento de produção.
Em breve, vamos mostrar o que o Machado Nevado pode fazer. Hoje, queremos explicar como funciona essa nova raridade, o que ela significa para os seus equipamentos atuais e como a economia de minérios está mudando para acomodá-la. Afinal de contas, vocês precisam saber o que está por vir antes de decidir onde gastar seu minério.
O que torna o equipamento lendário especial
Com os equipamentos lendários, queremos dar aos seus heróis habilidades que sejam empolgantes de usar e pareçam impressionantes em ação. O foco é trazer algo diferente para seus ataques, não simplesmente aumentar os números.
Isso se divide em duas partes:
Novas possibilidades de funcionamento do jogo. Habilidades mais flexíveis e complexas oferecem mais opções durante um ataque e novas formas de usar seus heróis. Queremos que cada equipamento lendário ofereça algo interessante para você aprender e experimentar.
Visuais distintos. Efeitos mais chamativos dão vida a essas habilidades e adicionam um toque extra de espetáculo ao campo de batalha. A aparência e a sensação de usar um equipamento lendário são partes importantes do que torna essa raridade especial.
Vamos mostrar o que isso significa para o Machado Nevado quando revelarmos sua jogabilidade.
Poder também é importante, claro. No nível máximo, os equipamentos lendários foram projetados para ser ligeiramente mais fortes do que os equipamentos comuns e épicos, mas não muito. É importante para nós manter essa diferença pequena.
Nossa intenção é que todas as três raridades continuem sendo opções viáveis, com diferentes pontos fortes, dependendo do seu exército e de como você ataca. Queremos que você escolha um equipamento porque ele funciona para a sua estratégia, e que os comuns e os épicos continuem tendo um lugar na sua coleção e nos seus ataques.
Como obter o Machado Nevado
Você poderá receber o Machado Nevado gratuitamente no novo evento de produção, disponível a partir do centro da vila 8. O evento também dará oportunidades de ganhar mais minério.
Manter os equipamentos acessíveis sem precisar pagar é um compromisso firme para nós. Cada novo equipamento, incluindo os lendários, continuará podendo ser obtido gratuitamente em eventos.
Com novos eventos como esse, também estamos apresentando novas formas de jogar e colaborar com seu clã e seus amigos. Além de mais oportunidades de ganhar minério para suas próprias melhorias, você poderá ajudar membros do clã a ganhar mais minério para as deles.
Se perder o evento de produção, você ainda poderá desbloquear o Machado Nevado depois por outras fontes, como o Comerciante, o evento Explosão de Espólios, a jornada do herói e muito mais. Vamos contar mais detalhes sobre quando e como depois.
Para jogadores que quiserem um progresso mais rápido, haverá um bilhete de produção opcional. O bilhete de produção para eventos de produção lendários custará US$ 9,99, com preços regionais. Esse preço se aplica apenas aos eventos de produção lendários; o preço do bilhete de evento normal permanecerá o mesmo. Ele também incluirá o Machado Nevado já melhorado para o nível 15, além de outras recompensas.
(Aviso: os baús mostrados nesta captura de tela são provisórios e não têm nenhuma relação com os baús da jornada do herói.)
E, como mencionado, você não precisará do bilhete para desbloquear o Machado. Traremos todos os detalhes do evento e das recompensas mais perto do lançamento, para que você possa ver o que estará disponível tanto no evento gratuito quanto no bilhete de produção.
O que devo fazer com meu minério?
Se você tiver interesse no Machado Nevado, considere guardar um pouco de minério. Você poderá desbloqueá-lo gratuitamente durante o evento de produção e testá-lo antes de decidir quanto minério deseja investir na melhoria.
Enquanto isso, continue melhorando os equipamentos que você gosta de usar. Estamos avisando com antecedência para que você tenha tempo de se preparar e avaliar suas opções, para não descobrir algo que lhe interessa logo depois de gastar seu minério em uma melhoria sobre a qual não tinha certeza.
Como funcionam as melhorias de equipamentos lendários
Os equipamentos lendários usam os mesmos minérios azuis, brilhantes e estelares que você já coleta.
Sabemos que melhorar equipamentos épicos tem parecido difícil, especialmente em comparação com o progresso na vila principal. Simplesmente estender esses custos de melhoria para mais níveis pioraria ainda mais as coisas. Por isso, revisamos os custos dos equipamentos lendários e dos futuros lançamentos épicos.
O Machado Nevado e futuros equipamentos épicos terão custos de melhoria idênticos até o nível 27. No total, chegar ao nível 27 exigirá menos minério brilhante e minério estelar do que chegar ao nível máximo de um épico hoje, enquanto o custo do minério azul permanece o mesmo. Nesse ponto, o épico alcançou seu nível máximo, enquanto o lendário ainda tem mais seis níveis disponíveis de melhoria.
No lançamento:
O nível que você pode alcançar dependerá do seu centro da vila e do seu Ferreiro.
Concluir todo o caminho de melhoria exigirá mais minério no total do que maximizar um épico, porque esse caminho vai mais longe.
Equipamentos lendários terão nível máximo de 33. Os níveis 28 a 30 são liberados no centro da vila 16, e os níveis 31 a 33 são desbloqueados no centro da vila 18.
Melhorar totalmente o Machado Nevado para o nível 33 custará 79.760 minérios azuis, 5.100 minérios brilhantes e 705 minérios estelares.
Nosso objetivo é facilitar a obtenção de novos equipamentos em um nível útil e começar a testá-los. Queremos que a sua expectativa seja com relação às habilidades, aos visuais e às novas possibilidades nos seus ataques, não apenas a números mais altos.
O que isso significa para a economia de minério
Um caminho de melhoria mais longo também significa mais demanda por minério. Por isso, é especialmente importante explicar o que está mudando na economia em relação aos equipamentos.
Em março, dissemos que a economia de minério precisava ser reformulada. Parecia muito difícil conseguir equipamentos. Tentar outra configuração poderia significar uma longa espera por melhorias, e uma fonte confiável de minério estelar dependia demais das Guerras de Clãs.
Tínhamos construído uma economia em torno dos nossos jogadores mais ativos, sem pensar o suficiente em todos os outros. Perder um evento de lançamento, voltar depois de um intervalo ou jogar menos guerras podia deixar você muito para trás.
Esses problemas precisavam ser resolvidos, e nosso objetivo é oferecer aos jogadores melhores oportunidades de se recuperar, desenvolver suas coleções e testar todos os diferentes equipamentos.
Ao desenvolver os equipamentos lendários, também precisávamos levar em conta o progresso adicional que ele traria. As mudanças na economia que temos feito este ano foram pensadas levando em consideração ambos os aspectos: melhorar a experiência com os equipamentos que você já tem e abrir espaço para o que está por vir.
O que mudamos até agora
Desde junho, temos feito uma série de mudanças para ajudar os jogadores a ganhar equipamentos, coletar mais minérios e ficar em dia com as melhorias. Temos implementado essas mudanças gradualmente para ver como cada uma delas afeta o progresso e fazer ajustes à medida que avançamos.
Veja o que isso incluiu:
Junho - Jornada do herói: um caminho permanente para obter equipamentos épicos mais antigos, oferecendo aos jogadores algo pelo qual se esforçar além do evento de lançamento original de um equipamento.
Julho – Melhorias no Comerciante: preços mais baixos em gemas para minério e um estoque semanal maior.
Agosto - Evento de Coleção de Cartas: outra forma de ganhar minério estelar.
Setembro - Recompensas de eventos e Explosão de Espólios: os baús do evento da WWE trouxeram mais oportunidades de ganhar minério, enquanto a Explosão de Espólios ajudou os jogadores a melhorar equipamentos mais antigos.
Outubro - Melhorias no evento de medalhas: preços atualizados na loja e mais minério estelar no caminho de prêmios.
Novembro - Reformulação do bônus de estrela: demos a mais jogadores acesso aos minérios por meio do bônus de estrela, facilitando a obtenção de minério durante o jogo regular e progresso contínuo com as melhorias de equipamentos, além de reduzir os preços dos minérios em gemas (mais informações sobre isso abaixo).
As recompensas de minério das Guerras de Clãs permanecem inalteradas. Essas adições oferecem mais formas de ganhar minério além da guerra. Seus ganhos de minério nas guerras não foram reduzidos para financiá-las.
As mudanças acima nos ajudaram a enfrentar alguns desafios imediatos, melhorando as formas como os jogadores já ganhavam minério. Mas também precisávamos de mudanças mais duradouras nos sistemas por trás dessas recompensas. Temos mais ideias em andamento para o futuro, como o evento de produção de dezembro, que oferecerá outra fonte de minério.
No total, para jogadores com centro da vila 16 ou superior que estiveram ativos em pelo menos 14 dias do mês, a média mensal de ganhos de minério estelar aumentou de 98 em março para 203 em setembro, ou seja, quase o dobro. Esse número inclui fontes gratuitas e pagas.
Também reconhecemos que não revisamos a economia de minério com a frequência necessária. Estamos aprimorando a forma como monitoramos o progresso em diferentes grupos de jogadores, para que possamos fazer ajustes bem fundamentados por meio de eventos e sistemas do jogo.
No ano que vem, também estamos considerando reduzir os custos de melhoria de equipamentos para ajudar os jogadores a se atualizarem e continuarem desenvolvendo suas coleções à medida que novos equipamentos forem lançados. Nossa abordagem favorecerá mudanças pequenas e constantes. Isso nos ajuda a entender o impacto delas, responder aos problemas mais rapidamente e manter uma economia estável, na qual o tempo e os recursos que você investiu continuem valendo a pena.
Mais informações sobre as mudanças que chegaram este mês
A atualização de novembro trouxe mais duas melhorias para a economia de minérios cujo contexto vale a pena explicar.
As recompensas do bônus de estrela agora se baseiam no seu centro da vila
A reformulação do bônus de estrela e de suas recompensas melhorou a forma como o minério é distribuído por meio do bônus de estrela, de modo que jogadores com mesmo nível de centro da vila recebam a mesma quantidade de recompensas de minério, seja qual for o nível de habilidade. Definimos os valores de acordo com o que os melhores jogadores de cada CV já estavam ganhando, então a maioria dos chefes receberá a mesma quantidade de minério do que antes ou mais.
Preços mais baixos de minério em gemas em todo o jogo
Para jogadores que compram minério com gemas, os preços mais baixos aplicados no Comerciante em julho foram estendidos a todo o jogo.
No geral, essas alterações nos preços em gemas reduziram em aproximadamente metade o custo em gemas para comprar minério suficiente para maximizar um equipamento épico.
Tornando a progressão de equipamentos mais acessível
Também estamos fazendo mudanças nos custos de melhoria de equipamentos.
Futuros equipamentos épicos precisarão de menos minério brilhante e minério estelar para serem maximizados do que os equipamentos épicos atuais. Com o tempo, também ficará mais barato melhorar equipamentos épicos mais antigos, com reduções introduzidas gradualmente à medida que os equipamentos envelhecem, de forma semelhante a como facilitamos a recuperação de conteúdos mais antigos da vila principal.
Ainda não temos um cronograma para compartilhar. Vamos implementar essas mudanças gradualmente, levando em consideração o equilíbrio do jogo e os jogadores que já investiram em seus equipamentos.
Para esses futuros equipamentos épicos, o custo para alcançar o nível máximo incluirá:
430 minérios estelares, em vez de 480.
3.550 minérios brilhantes, em vez de 3.720.
O custo total de minério azul permanecerá o mesmo.
O objetivo é que essas mudanças façam diferença na forma como você joga. Ter mais minério deve ajudar você a melhorar seus equipamentos preferidos, experimentar uma configuração diferente e fazer um progresso significativo em direção a algo novo.
Os jogadores que gastarem poderão progredir mais rapidamente, mas conseguir e usar novos equipamentos deve continuar possível sem ter que pagar, e isso precisa permanecer inalterável à medida que a coleção cresce.
Encontrando o ritmo certo de lançamentos
A frequência com que lançamos equipamentos é outra parte desse equilíbrio.
Inicialmente, estamos planejando lançamentos mais frequentes, à medida que introduzimos equipamentos lendários para mais heróis, além de novos equipamentos épicos. Estamos empolgados para explorar o que essa raridade pode trazer para cada herói, e não queremos que leve anos até que cada um tenha o seu.
Ao mesmo tempo, cada lançamento exige o seu tempo e os seus recursos. Precisamos dar a você espaço para melhorar, testar e aproveitar os equipamentos que está coletando. Por isso, vamos acompanhar de perto como a progressão se apresenta, junto com o seu feedback, e ajustar o ritmo dos lançamentos conforme aprendemos.
Mantendo os jogadores informados
Uma economia de equipamentos favorável depende de todos esses elementos funcionando em conjunto:
Quanto minério você pode ganhar
Quanto custam as melhorias
Com que frequência chegam novos equipamentos
Como os jogadores se recuperam
O quanto vocês sabem sobre o que vem por aí
Vamos continuar analisando o equilíbrio, fazendo ajustes e explicando o que está mudando e por quê. Você deve ter as informações necessárias para tomar decisões sobre o seu progresso. É por isso que estamos compartilhando essas informações antes do lançamento. Assim, você ainda tem tempo para planejar seus gastos com minério.
A revelação da jogabilidade do Machado Nevado e todos os detalhes do evento de produção ainda estão por vir, mas, enquanto isso, continuem enviando suas dúvidas e comentários. Estamos animados para mostrar o que os equipamentos lendários podem agregar aos seus ataques.
Boas lutas!
Equipe do Clash of Clans