Também reconhecemos que não revisamos a economia de minério com a frequência necessária. Estamos aprimorando a forma como monitoramos o progresso em diferentes grupos de jogadores, para que possamos fazer ajustes bem fundamentados por meio de eventos e sistemas do jogo.

No ano que vem, também estamos considerando reduzir os custos de melhoria de equipamentos para ajudar os jogadores a se atualizarem e continuarem desenvolvendo suas coleções à medida que novos equipamentos forem lançados. Nossa abordagem favorecerá mudanças pequenas e constantes. Isso nos ajuda a entender o impacto delas, responder aos problemas mais rapidamente e manter uma economia estável, na qual o tempo e os recursos que você investiu continuem valendo a pena.

Mais informações sobre as mudanças que chegaram este mês

A atualização de novembro trouxe mais duas melhorias para a economia de minérios cujo contexto vale a pena explicar.

As recompensas do bônus de estrela agora se baseiam no seu centro da vila

A reformulação do bônus de estrela e de suas recompensas melhorou a forma como o minério é distribuído por meio do bônus de estrela, de modo que jogadores com mesmo nível de centro da vila recebam a mesma quantidade de recompensas de minério, seja qual for o nível de habilidade. Definimos os valores de acordo com o que os melhores jogadores de cada CV já estavam ganhando, então a maioria dos chefes receberá a mesma quantidade de minério do que antes ou mais.

Preços mais baixos de minério em gemas em todo o jogo

Para jogadores que compram minério com gemas, os preços mais baixos aplicados no Comerciante em julho foram estendidos a todo o jogo.

No geral, essas alterações nos preços em gemas reduziram em aproximadamente metade o custo em gemas para comprar minério suficiente para maximizar um equipamento épico.

Tornando a progressão de equipamentos mais acessível

Também estamos fazendo mudanças nos custos de melhoria de equipamentos.

Futuros equipamentos épicos precisarão de menos minério brilhante e minério estelar para serem maximizados do que os equipamentos épicos atuais. Com o tempo, também ficará mais barato melhorar equipamentos épicos mais antigos, com reduções introduzidas gradualmente à medida que os equipamentos envelhecem, de forma semelhante a como facilitamos a recuperação de conteúdos mais antigos da vila principal.

Ainda não temos um cronograma para compartilhar. Vamos implementar essas mudanças gradualmente, levando em consideração o equilíbrio do jogo e os jogadores que já investiram em seus equipamentos.

Para esses futuros equipamentos épicos, o custo para alcançar o nível máximo incluirá:

430 minérios estelares , em vez de 480.

3.550 minérios brilhantes, em vez de 3.720.

O custo total de minério azul permanecerá o mesmo.

O objetivo é que essas mudanças façam diferença na forma como você joga. Ter mais minério deve ajudar você a melhorar seus equipamentos preferidos, experimentar uma configuração diferente e fazer um progresso significativo em direção a algo novo.

Os jogadores que gastarem poderão progredir mais rapidamente, mas conseguir e usar novos equipamentos deve continuar possível sem ter que pagar, e isso precisa permanecer inalterável à medida que a coleção cresce.

Encontrando o ritmo certo de lançamentos

A frequência com que lançamos equipamentos é outra parte desse equilíbrio.

Inicialmente, estamos planejando lançamentos mais frequentes, à medida que introduzimos equipamentos lendários para mais heróis, além de novos equipamentos épicos. Estamos empolgados para explorar o que essa raridade pode trazer para cada herói, e não queremos que leve anos até que cada um tenha o seu.

Ao mesmo tempo, cada lançamento exige o seu tempo e os seus recursos. Precisamos dar a você espaço para melhorar, testar e aproveitar os equipamentos que está coletando. Por isso, vamos acompanhar de perto como a progressão se apresenta, junto com o seu feedback, e ajustar o ritmo dos lançamentos conforme aprendemos.

Mantendo os jogadores informados

Uma economia de equipamentos favorável depende de todos esses elementos funcionando em conjunto:

Quanto minério você pode ganhar

Quanto custam as melhorias

Com que frequência chegam novos equipamentos

Como os jogadores se recuperam

O quanto vocês sabem sobre o que vem por aí

Vamos continuar analisando o equilíbrio, fazendo ajustes e explicando o que está mudando e por quê. Você deve ter as informações necessárias para tomar decisões sobre o seu progresso. É por isso que estamos compartilhando essas informações antes do lançamento. Assim, você ainda tem tempo para planejar seus gastos com minério.

A revelação da jogabilidade do Machado Nevado e todos os detalhes do evento de produção ainda estão por vir, mas, enquanto isso, continuem enviando suas dúvidas e comentários. Estamos animados para mostrar o que os equipamentos lendários podem agregar aos seus ataques.

Boas lutas!

Equipe do Clash of Clans