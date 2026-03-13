De olho nos céus! A Corrida do Clã voltou, e, desta vez, os Duques Dracônicos chegaram para derreter o ouro da vila!

Colete ouro com o seu clã nas batalhas da vila principal, coletores, carrinho de saque e ataques da Guerra de Clãs e do modo campanha para encher os seus depósitos e contribuir com ouro fundido. Use o Duque Dracônico para ganhar mais ouro fundido, complete o caminho de prêmios e libere a decoração 3x3 "estátua do dragão elétrico"!

Estou dentro!

A Corrida do Clã está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início do evento:

13 de março às 8h (UTC).

Fim do evento:

20 de março às 8h (UTC).

Após o fim do evento em 20 de março , você ainda terá acesso à construção do evento por mais um dia para coletar as recompensas, até 21 de março, às 8h (UTC) .

Ostentando ouro**!**

Ouro: lindo, brilhante e de abalar as estruturas do depósito! Na corrida do dragão, você ataca os inimigos para levar todo o ouro que conseguir carregar. Cada moeda de ouro obtida em batalhas, ataques do modo campanha, coletores e até no carrinho de saque vira ouro fundido para o clã. Essa corrida pelo ouro é contagiosa, e o único remédio é o ataque!

Recurso do evento: ouro fundido

Beleza não põe mesa, e o ouro do seu clã tem um propósito! Ele vira ouro fundido, um recurso escaldante que é a base da sua progressão na Corrida do Clã. Quanto mais ouro fundido você coleta, mais rápido o seu clã assegura a decoração do evento.

Liberte o Duque Dracônico

Quer mais ouro fundido? Esquente as coisas com o Duque Dracônico. Ao usá-lo nos seus ataques, você ganha mais ouro fundido pelo ouro que coletar. Isso garante fundições potentes, progresso acelerado e muito tesouro na forja do clã! Se a meta é o ouro, o dragão é o seu melhor aliado.

Aceleração do evento

Em 19 de março, você e o clã ganham um bônus na conversão de ouro em ouro fundido!

Recompensas: estátua do dragão elétrico e mais!

Doe ouro fundido com o seu clã para liberar baús e bolos do Castelo do Clã no caminho de prêmios. Complete o evento e libere a decoração 3x3 "estátua do dragão elétrico".

Resgate de recompensas

Para resgatar as recompensas, você precisa:

Estar em um clã.

Fazer pelo menos uma contribuição com o seu clã atual durante o evento.

Coletar as recompensas em até um dia após o término do evento.

Troca de clãs

Você pode trocar de clãs enquanto a Corrida do Clã está ativa, mesmo que tenha contribuído no caminho de prêmios de um clã anterior. Você pode participar com o seu novo clã, desde que ele tenha menos de 100 colaboradores.

Você só ganhará recompensas do clã em que estiver quando o evento terminar, contanto que tenha feito pelo menos uma contribuição no clã.