Olá, pessoal!

Em maio, nós avisamos que ficaríamos de olho no Duque Dracônico e no meta aéreo, e o resultado disso vem agora. Faremos pequenos ajustes entre as atualizações maiores: não temos nenhuma grande novidade do sistema, apenas mais detalhes do meta do CV18, o que muda em julho e o porquê.

No momento, os exércitos de dragões estão aparecendo mais do que gostaríamos no CV18, em geral liderados pelo Duque Dracônico e pelos Dragões Dirigíveis. Eles são os exércitos mais populares nas guerras do CV18, aparecendo em cerca de 20% dos ataques.

O grande problema é que o meta da guerra também está mais concentrado do que gostaríamos. Junto com a segunda formação mais popular, de Ciclopes com Curadoras, esses dois tipos de exército são responsáveis por cerca de 40% dos ataques das guerras do CV18. Ficamos felizes em ver um exército terrestre competindo entre os melhores, mas se grande parte do meta se baseia em poucas opções, as possibilidades de atacar e construir bases acabam ficando restritas demais.

Ao mesmo tempo, o meta não se desenvolveu de forma igual entre as estratégias. Os Dragões Elétricos enfrentam dificuldades entre os exércitos de guerra mais populares, e o Golem Meteoro ficou bem abaixo do que planejamos após os enfraquecimentos anteriores.

O que queremos nessa rodada de atualizações é bem simples: reduzir os pontos fora da curva, trazer de volta algumas opções menos usadas e evitar fortalecimentos no ataque em geral.

Também estamos sendo cuidadosos porque logo começará uma nova temporada de produção. Isso mudará as escolhas de exércitos, as construções de bases e as abordagens de ataques dos jogadores, então não queremos mexer demais logo antes de o meta voltar a mudar. Essa atualização é voltada para resolver os problemas atuais mais evidentes, e nós seguiremos acompanhando tudo no início da temporada nova.

O que mudou

Duque Dracônico: mais uma redução do dano da armadilha. A fúria permanece inalterada: nós adoramos ver os jogadores usarem suas habilidades para isolá-lo e liberar todo o seu poder, mas as armadilhas precisam ser mais relevantes para manter o herói voador solitário sob controle.

Dragão Dirigível: leve redução de HP e dano no nível superior. Os exércitos baseados em dragões sofrerão diversas reduções, e queremos ter bastante cuidado para não exagerar nos ajustes.

Troncudo (guardião do centro da vila): redução do alcance do rolamento em dois quadrados e aumento no empurrão de curto alcance. O Troncudo representa uma ameaça contra ataques terrestres, mas estava controlando muito espaço a uma distância muito grande.

Dragão Elétrico: leve reforço de HP e dano nos dois maiores níveis. O ajuste é pequeno, pois os Dragões Elétricos são populares e bem conhecidos, mas não estão apresentando o desempenho que gostaríamos.

Golem Meteoro e meteoritos: o maior fortalecimento da vez. O enfraquecimento do Golem Meteoro após o lançamento do CV18 foi um pouco exagerado. A mudança atual deve tornar a estratégia de dividir e combinar interessante novamente, mas sem voltar à versão anterior.

Druida: reforço modesto de cura nos níveis superiores. Um empurrãozinho para essa tropa que pode funcionar bem, mas não costuma ser muito escolhida.

Nessa rodada de ajustes de balanceamento, continuamos a explicar a lógica por trás das mudanças, em vez de apenas apresentar um resumo das estatísticas.

Também perguntamos aos criadores quais dados relacionados aos ajustes eles gostariam de ver e os compartilhamos com eles, incluindo taxas de acerto das tropas e outras estatísticas para aqueles que desejam se aprofundar nos números. Se você for um deles, é só conferir os conteúdos dos seus criadores favoritos.

Estamos de olho

Confira alguns ajustes que estão sendo considerados, mas permanecem inalterados por enquanto.

O Feitiço de Totem continua no topo da nossa lista. A Meleca se safou por pouco. Com as alterações dos exércitos de dragões e a temporada de produção prestes a começar, preferimos só acompanhar o andamento do jogo. A Bruxa dos Escombros e a Raiva Líquida são novidades, então daremos aos jogadores mais tempo para usá-los antes de tomar qualquer decisão. O Aerotáxi ainda está sendo monitorado após as últimas alterações.

Só porque não mudamos algo, não significa que não percebemos o problema. Muitas vezes, queremos acompanhar como a atualização e a temporada mudam o meta antes de mexer em outras coisas.

Fole Flamejante e Mochila-foguete

A alteração anterior na forma como o Fole Flamejante impulsiona o Duque Dracônico gerou um erro que podia impedir a ativação da Mochila-foguete.

A correção do problema exige uma atualização, então só retomamos o comportamento anterior: o Fole Flamejante voltou a dar o impulso na direção da Mochila-foguete.

Esse não é o comportamento que queremos a longo prazo, mas uma interação previsível é melhor do que uma que não funciona. A correção completa, junto com as restrições relacionadas, será incluída na próxima atualização.

De olho no futuro

Por enquanto, é só. Esse foi apenas um ajuste pequeno para tornar o meta do CV18 mais saudável, criar mais espaço para opções pouco utilizadas e oferecer táticas melhores para quem constrói bases.

Continuem nos enviando comentários, replays, resultados de guerra e reações sinceras. Eles nos ajudam muito a fazer as atualizações.

Boas lutas!

Equipe de design do Clash of Clans