Um meteoro gigante atingiu a vila e deu início à Era Glacial do Clash Natalino! Desbrave terras devastadas pela neve, enfrente monstros de gelo e divirta-se em uma temporada congelante.

1º a 11 de dezembro: participe das ligas das Guerras de Clãs e ganhe muitas recompensas!

3 a 31 de dezembro: a paisagem da Era Glacial chega à loja. Seu sonho é construir o centro da vila dentro de uma fortaleza de gelo? Agora você pode realizá-lo!

5 a 31 de dezembro: os visuais de herói da Era Glacial ficam disponíveis na loja e são de arrepiar!

8 a 31 de dezembro: o evento de medalhas Degelo Desenfreado vem esquentar o Clash e os ânimos. Colete carvõezinhos para trocar por recompensas e equipamentos na loja do Comerciante.

12 a 19 de dezembro: aCorrida do Clã exige trabalho em equipe, então reúna o seu clã para liberar recompensas para todos e lute para ganhar uma decoração 3x3 épica ao concluir o caminho. Fique de olho nas acelerações da Corrida do Clã ao longo do evento, pois elas ajudarão você a avançar mais rápido no caminho de prêmios!

12 a 19 de dezembro: o Goblin Construtor e o Goblin Pesquisador ajudarão você a ganhar gemas extras.

22 a 28 de dezembro: os Jogos do Clã voltam com uma novidade! Complete tarefas com o seu clã para ganhar pontos e liberar recompensas. O Fortão aumentou de 4 mil para 10 mil a quantidade de pontos que podem ser recebidos nesta temporada, facilitando a liberação de recompensas por clãs com menos membros ativos. Mas você ainda precisará alcançar os 4 mil pontos para liberar a recompensa extra quando os jogos terminarem.

29 de dezembro a 2 de janeiro: o evento Caça-Estrelas está de volta. Ganhe estrelas nas batalhas normais e nas ranqueadas para liberar recompensas adicionais!