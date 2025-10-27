Skip to content
27/10/2025
Blog – Clash of Clans

Competição on-line da Transformação Bárbara

Participe de uma competição on-line para se transformar no Bárbaro!

Neste Halloween, vista-se de Bárbaro para ter a chance de ganhar até 14.000 gemas e muito mais!
Além disso, TODO MUNDO vai ganhar um pacote de baús só por participar!

Quando vai ser?

Você poderá participar a partir das 12h (UTC) do dia 23 de outubro até as 12h (UTC) do dia 2 de novembro.

Como posso participar?

  • Vista-se como um Bárbaro e não se esqueça do bigode, pois ele é fundamental!

  • Tire uma foto ou grave um vídeo curto para mostrar o seu look.

  • Publique tudo no X, Facebook, Instagram ou TikTok.

  • Use a hashtag #BarbarianHalloween e adicione a sua tag do jogador.

⚠️ Você pode se fantasiar e participar quantas vezes quiser!

Quais são os prêmios? 🏆

Nós escolheremos três vencedores, que ganharão:

  • Primeiro lugar - 14.000 gemas

  • Segundo lugar - pacote de runas com:

    • Runa de ouro (vila principal)

    • Runa de elixir (vila principal)

    • Runa de elixir negro

    • Runa de ouro (base do construtor)

    • Runa de elixir (base do construtor)

  • Terceiro lugar - pacote de livros com:

    • Livro Universal

    • Livro dos Heróis

    • Livro dos Feitiços

    • Livro das Construções

    • Livro da Luta

Critérios para vitória

Os nossos gerentes de comunidade escolherão os vencedores se baseando unicamente na criatividade dos participantes e levando em consideração os seguintes aspectos:

  • Humor: a fantasia é engraçada ou tem o espírito divertido do Bárbaro?

  • Autenticidade: a fantasia é genuína e feita pelo participante, ou é algo genérico e comprado em loja?

Observação: como a autenticidade é um dos nossos principais critérios, imagens geradas por IA não são permitidas. Queremos ver você com uma fantasia de Bárbaro.

  • Esforço: você caprichou na fantasia ou na sua atuação de Bárbaro?

  • Energia bárbara: você conseguiu captar a energia do icônico Bárbaro do Clash? Cabelo loiro, espada e bigode? Tudo junto é melhor, hein?

  • Funcionalidade na vida real: alguém poderia usar a sua fantasia em uma festa?

Critérios para participação

Para participar, você precisa morar em um país onde o Clash of Clans esteja oficialmente disponível, pois queremos garantir que os vencedores possam aproveitar as recompensas.

O regulamento completo do concurso e os termos legais estão disponíveis neste link (em inglês):

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms