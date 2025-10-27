Neste Halloween, vista-se de Bárbaro para ter a chance de ganhar até 14.000 gemas e muito mais!

Além disso, TODO MUNDO vai ganhar um pacote de baús só por participar!

Quando vai ser?

Você poderá participar a partir das 12h (UTC) do dia 23 de outubro até as 12h (UTC) do dia 2 de novembro.

Como posso participar?

Vista-se como um Bárbaro e não se esqueça do bigode, pois ele é fundamental!

Tire uma foto ou grave um vídeo curto para mostrar o seu look.

Publique tudo no X, Facebook, Instagram ou TikTok.

Use a hashtag #BarbarianHalloween e adicione a sua tag do jogador.

⚠️ Você pode se fantasiar e participar quantas vezes quiser!

Quais são os prêmios? 🏆

Nós escolheremos três vencedores, que ganharão:

Primeiro lugar - 14.000 gemas

Segundo lugar - pacote de runas com: Runa de ouro (vila principal) Runa de elixir (vila principal) Runa de elixir negro Runa de ouro (base do construtor) Runa de elixir (base do construtor)

Terceiro lugar - pacote de livros com: Livro Universal Livro dos Heróis Livro dos Feitiços Livro das Construções Livro da Luta



Critérios para vitória

Os nossos gerentes de comunidade escolherão os vencedores se baseando unicamente na criatividade dos participantes e levando em consideração os seguintes aspectos:

Humor : a fantasia é engraçada ou tem o espírito divertido do Bárbaro?

Autenticidade: a fantasia é genuína e feita pelo participante, ou é algo genérico e comprado em loja?

Observação: como a autenticidade é um dos nossos principais critérios, imagens geradas por IA não são permitidas. Queremos ver você com uma fantasia de Bárbaro.

Esforço : você caprichou na fantasia ou na sua atuação de Bárbaro?

Energia bárbara : você conseguiu captar a energia do icônico Bárbaro do Clash? Cabelo loiro, espada e bigode? Tudo junto é melhor, hein?

Funcionalidade na vida real: alguém poderia usar a sua fantasia em uma festa?

Critérios para participação

Para participar, você precisa morar em um país onde o Clash of Clans esteja oficialmente disponível, pois queremos garantir que os vencedores possam aproveitar as recompensas.

O regulamento completo do concurso e os termos legais estão disponíveis neste link (em inglês):

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms