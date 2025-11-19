Já sonhou em morar no seu centro da vila? Chegou a sua chance de tornar isso realidade por quatro semanas!

Melhore e exiba o seu centro da vila 8 ou superior para ter uma chance de ganhar uma estadia de quatro semanas em um castelo de verdade em Moyne, na Irlanda.

Quando vai ser?

Início: 19 de novembro, às 12h (ET)

Término: 3 de dezembro, às 23h59 (ET)

O vencedor será anunciado no dia 12 de dezembro.

Como posso participar?

1. Melhore o seu centro da vila e faça uma captura de tela da sua vila principal.

2. Compartilhe-a no Instagram, TikTok ou X (Twitter).

3. Use a hashtag #TheRealTownHall e marque o Clash of Clans.

Atenção: se você tiver várias contas, chegou a hora de ostentar as suas melhorias! Mas só é possível fazer uma publicação de cada conta em cada uma das redes sociais.

Qual é a premiação?

A pessoa sorteada receberá uma estadia de quatro semanas no Castelo Lisheen em Moyne, na Irlanda. Quem vencer poderá levar até três convidados.Sim, é um castelo de verdade, com muros que você nem precisa melhorar!

Atenção: além da estadia de quatro semanas no castelo, o prêmio inclui voos de ida e volta do aeroporto internacional mais próximo do vencedor até Dublin (Irlanda), traslados de ida e volta para o castelo e um chef para preparar até três refeições por dia. Outras atividades e bebidas não estão inclusas.

Para saber todos os detalhes, leia os termos e condições do sorteio em: https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

Como o vencedor será escolhido?

O vencedor será determinado aleatoriamente, desde que cumpra os critérios para participação descritos abaixo.

Critérios para participação:

Para participar do concurso, é preciso:

Morar em um país em que o Clash of Clans esteja disponível oficialmente.

Ser maior de idade no seu país de residência.

Ter uma conta ativa do Clash of Clans.

Melhorar o seu centro da vila e enviar a sua inscrição dentro do período do concurso.

Atenção: não é permitido o uso de imagens geradas por IA. Queremos ver o seu centro da vila de verdade!

Leia os termos e condições do sorteio na íntegra:

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/