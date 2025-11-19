Concurso do centro da vila de verdade
Já sonhou em morar no seu centro da vila? Chegou a sua chance de tornar isso realidade por quatro semanas!
Melhore e exiba o seu centro da vila 8 ou superior para ter uma chance de ganhar uma estadia de quatro semanas em um castelo de verdade em Moyne, na Irlanda.
Quando vai ser?
Início: 19 de novembro, às 12h (ET)
Término: 3 de dezembro, às 23h59 (ET)
O vencedor será anunciado no dia 12 de dezembro.
Como posso participar?
1. Melhore o seu centro da vila e faça uma captura de tela da sua vila principal.
2. Compartilhe-a no Instagram, TikTok ou X (Twitter).
3. Use a hashtag #TheRealTownHall e marque o Clash of Clans.
Atenção: se você tiver várias contas, chegou a hora de ostentar as suas melhorias! Mas só é possível fazer uma publicação de cada conta em cada uma das redes sociais.
Qual é a premiação?
A pessoa sorteada receberá uma estadia de quatro semanas no Castelo Lisheen em Moyne, na Irlanda. Quem vencer poderá levar até três convidados.Sim, é um castelo de verdade, com muros que você nem precisa melhorar!
Atenção: além da estadia de quatro semanas no castelo, o prêmio inclui voos de ida e volta do aeroporto internacional mais próximo do vencedor até Dublin (Irlanda), traslados de ida e volta para o castelo e um chef para preparar até três refeições por dia. Outras atividades e bebidas não estão inclusas.
Para saber todos os detalhes, leia os termos e condições do sorteio em: https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/
Como o vencedor será escolhido?
O vencedor será determinado aleatoriamente, desde que cumpra os critérios para participação descritos abaixo.
Critérios para participação:
Para participar do concurso, é preciso:
Morar em um país em que o Clash of Clans esteja disponível oficialmente.
Ser maior de idade no seu país de residência.
Ter uma conta ativa do Clash of Clans.
Melhorar o seu centro da vila e enviar a sua inscrição dentro do período do concurso.
Atenção: não é permitido o uso de imagens geradas por IA. Queremos ver o seu centro da vila de verdade!
Leia os termos e condições do sorteio na íntegra:
https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/