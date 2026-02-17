Olá, chefe!

Hoje compartilharemos as novidades sobre o problema relacionado aos minérios que surgiu no último mês de outubro.

A solução permanente será implementada até o fim do mês, e o balanceamento da progressão dos minérios será restaurado. Como parte do processo, o recebimento de minérios adicionais em decorrência do erro, seja ele intencional ou não, será ajustado, e alguns jogadores que receberam unidades a mais ficarão com saldo negativo.

Todos os jogadores afetados pelo ajuste ainda terão diversas formas de progredir e recuperar o saldo de minérios por meio dos métodos regulares.

Nós sabemos que a situação causou alguma confusão e que a espera por uma solução foi mais longa do que gostaríamos. Por isso, queremos agradecer pela paciência enquanto trabalhamos para solucionar o problema.

No próximo Clash On, compartilharemos mais detalhes e informações sobre o que vem por aí. Até lá!