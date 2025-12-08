Um meteoro gigante atingiu a vila e deu início à Era Glacial! Está tão frio que até os Flocos Flamejantes estão dormindo nos depósitos de ouro para se aquecer! Prepare a construção do evento, o Forno Fumegante, para combater o frio no evento de medalhas Degelo Desenfreado!

Estou dentro!

O evento de medalhas Degelo Desenfreado está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início do evento:

8 de dezembro, 8h (UTC)

Fim do evento:

29 de dezembro, 8h (UTC)

Após o fim do evento em 29 de dezembro , você ainda terá acesso à aba do Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 31 de dezembro.

Nova mecânica de jogo: Ouro Ardente

Os carvõezinhos são a moeda exclusiva do evento, que pode ser vista se aquecendo e tirando uma soneca nos depósitos de ouro. Eles envolvem a sua construção com uma aura esbraseante que causa alto dano. Se quiser pôr as mãos nessa moeda sonolenta, uma estratégia prudente e uma enorme força de vontade serão fundamentais.

Novo equipamento épico real: Floco de Neve

Esfrie a cabeça, pois o Comerciante acaba de colocar à venda o seu produto mais refrescante! Ganhe medalhas de brasa e libere o novo equipamento épico da Campeã Real, o Floco de Neve, que congela as defesas inimigas próximas ao ser ativado. Melhore-o para aumentar os pontos de saúde, a duração da desaceleração e o dano.

As tropas temporárias estão de volta para o Clash Natalino!

Uma brisa gelada trouxe os Golens e os Servos de Gelo ao seu exército normal! Você ainda pode dar um toque especial aos seus ataques invernais liberando itens temporários no caminho de prêmios: o Mago de Gelo, a supertropa Cão de Gelo e os feitiços Surpresa do Noel e Saco de Flocos.