Evento de medalhas Degelo Desenfreado
Um meteoro gigante atingiu a vila e deu início à Era Glacial! Está tão frio que até os Flocos Flamejantes estão dormindo nos depósitos de ouro para se aquecer! Prepare a construção do evento, o Forno Fumegante, para combater o frio no evento de medalhas Degelo Desenfreado!
Estou dentro!
O evento de medalhas Degelo Desenfreado está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.
Quando?
Início do evento:
8 de dezembro, 8h (UTC)
Fim do evento:
29 de dezembro, 8h (UTC)
Após o fim do evento em 29 de dezembro, você ainda terá acesso à aba do Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 31 de dezembro.
Nova mecânica de jogo: Ouro Ardente
Os carvõezinhos são a moeda exclusiva do evento, que pode ser vista se aquecendo e tirando uma soneca nos depósitos de ouro. Eles envolvem a sua construção com uma aura esbraseante que causa alto dano. Se quiser pôr as mãos nessa moeda sonolenta, uma estratégia prudente e uma enorme força de vontade serão fundamentais.
Novo equipamento épico real: Floco de Neve
Esfrie a cabeça, pois o Comerciante acaba de colocar à venda o seu produto mais refrescante! Ganhe medalhas de brasa e libere o novo equipamento épico da Campeã Real, o Floco de Neve, que congela as defesas inimigas próximas ao ser ativado. Melhore-o para aumentar os pontos de saúde, a duração da desaceleração e o dano.
As tropas temporárias estão de volta para o Clash Natalino!
Uma brisa gelada trouxe os Golens e os Servos de Gelo ao seu exército normal! Você ainda pode dar um toque especial aos seus ataques invernais liberando itens temporários no caminho de prêmios: o Mago de Gelo, a supertropa Cão de Gelo e os feitiços Surpresa do Noel e Saco de Flocos.
Ao liberar o Cão de Gelo, você poderá ter até três supertropas ativas durante o evento.
Recursos do evento
Carvõezinhos
Esses serzinhos incandescentes não são nem um pouco chegados à Era Glacial. Mantenha-os aquecidos e confortáveis para o Clash Natalino colocando-os no Forno Fumegante após coletá-los nos depósitos de ouro nas batalhas, mas tome cuidado para não se queimar!
Medalhas de brasa
Aqueça os carvõezinhos no Forno Fumegante para conseguir medalhas de brasa e liberar recompensas. Você pode gastar essas adoráveis moedas de carvão na loja do Comerciante para trocar por prêmios e equipamentos!
Decorações do evento
Construção do evento: Forno Fumegante
É graças a ele que ainda não viramos picolé! Sente-se em frente ao Forno Fumegante, pegue um bom livro e desfrute de um Clash Natalino quentinho. E não se esqueça de abastecê-lo com um bom punhado de Flocos Flamejantes para mantê-lo aceso!
Superdecoração: cão voraz
Para essa estátua canina, quanto mais picante, melhor. Vai encarar o desafio? Então se prepare para soltar fogo pelas ventas!