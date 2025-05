O heroísmo já é uma lembrança do passado nesta temporada sombria, em que heróis suspeitos, mas charmosos, disputam para ver quem vai levar o saque. Uma era de caos e destruição se abateu sobre o Clash!

Confira o que haverá nos Dias Sombrios:

1º a 30 de junho: o bilhete dourado já está disponível e tornará esta temporada inesquecível com o visual de herói Campeã Burlesca e recompensas extras.

1º a 30 de junho: se você usa a paisagem padrão, deve ter percebido que a atmosfera do local ficou um pouquinho mais... assustadora.

1º a 9 de junho: assuma o controle de um herói para explorar as ruas obscuras da cidade dos Dias Sombrios e ganhar recompensas neste desafio da temporada!

1º a 11 de junho: está na hora da liga das Guerras de Clãs! Prove mais uma vez que seu clã é o melhor que já existiu!

3 a 30 de junho: a paisagem dos Dias Sombrios chegou! Transforme sua vila em um cenário medonho que os melhores (ou piores) malfeitores podem chamar de lar.

5 a 30 de junho: os visuais dos vil... hã, dos heróis dos Dias Sombrios estão na área para espalhar o caos!

8 a 16 de junho: vá à loucura com nosso segundo desafio da temporada e libere o novo equipamento Coroa Sombria nas batalhas!

10 a 30 de junho: faça negócios com um herói suspeito no evento de medalhas do acordo sombrio para receber no seu exército os Cobradores de Dívidas, a nossa tropa temporária. Eles saqueiam o dobro do que os Goblins normais conseguem. As construções de armazenamento de recursos também estão de cara nova nesta temporada!

18 a 30 de junho: uma nova superdecoração musical chegou, repleta de recursos... notáveis!

19 a 26 de junho: você tinha alguma dúvida de que o Goblin Construtor apareceria em uma temporada como esta? Ele ajudará você com as construções em troca de gemas.

22 a 28 de junho: a volta dos Jogos do Clã! Mostre que você é tão forte quanto o Fortão!

Acha que consegue bater de frente com os desafios dos Dias Sombrios, chefe? Então está na hora de provar!