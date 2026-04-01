Para o delírio da multidão, a banda Escudo de Carne já está pronta para tocar o terror na nossa mais nova temporada: o Clash Metaleiro! Monstros, música e muita maluquice transformam a sua vila em um verdadeiro festival de rock. Prepare-se para arrepiar liberando o caos musical dos novos eventos e batendo cabeça com os heróis roqueiros!

De 1º a 30 de abril: o Clash Metaleiro chega com o bilhete dourado de abril, repleto de recompensas, vantagens e pura destruição sonora. Desbloqueie o visual Rainha Baixista, avance pelos níveis de recompensa e acelere o seu progresso durante toda a temporada.

De 1º de abril a 30 de julho: a tecnologia da base do construtor vai invadir a vila principal com três novas defesas diferenciadas se juntando ao caos.

BOMBAS AÉREAS Priorizam somente tropas aéreas. Causam dano em área lançando barris explosivos.

Módulos de melhoria: Pontos de vida Dano por acerto Velocidade de ataque

LANÇA-LAVA Prioriza somente tropas terrestres. Causa dano em área e deixa poças de lava.

Módulos de melhoria: Pontos de vida Dano por segundo Alcance

ASSADOR Prioriza tropas aéreas e terrestres. Gera explosões capazes de derreter qualquer coisa.

Módulos de melhoria: Pontos de vida Dano por acerto Número de explosões



De 1º a 11 de abril: encare outros sete clãs nos modos 15x15 ou 30x30 das ligas das Guerras de Clãs! Ganhe mais saque, XP do clã e medalhas da liga conforme você sobe de posição.

De 1º a 30 de abril: transforme a sua vila em um festival de rock caótico com a gigantesca paisagem Clash Metaleiro, composta por monstros roqueiros e lama por todo lado. Como se não bastasse, ela conta com uma trilha sonora de heavy metal para todo mundo bater cabeça!

De 5 a 30 de abril: liberte o monstro do rock que existe em você com uma coleção repleta de visuais temáticos. Quando o assunto é detonar as defesas com muito estilo, o Duque Roqueiro cospe fogo e o Rei Guitarrista eletrocuta geral, mas todos os heróis estão prontos para ser o centro das atenções!

De 6 a 15 de abril: venha brilhar no nosso mais novo desafio, que chega com um equipamento épico inédito para o Duque Dracônico. Você só precisa pegar o jeitinho para chegar ao fim e resgatar as suas recompensas!

De 8 a 29 de abril: a banda Escudo de Carne vai botar para quebrar no evento de medalhas Clash Metaleiro. Colete pulseiras de espinho nas batalhas para liberar medalhas metaleiras e use-as na loja do Comerciante para obter decorações, recompensas e o primeiríssimo equipamento épico do Duque Dracônico! Além disso, o Mago Festeiro vai entrar na bagunça como uma tropa temporária para deixar os seus ataques ainda mais caóticos.

17 de abril: chega à loja o pacote de pés floridos, uma oferta especial para os chefes mais cultos e exigentes. Com ele, você literalmente poderá deixar pegadas por toda a sua vila sem se importar com a opinião dos outros, afinal, estilo é para poucos.

De 18 a 22 de abril: duplique o bônus de estrela e acelere o seu progresso com o evento "2x bônus de estrela". É o momento ideal para se fortalecer antes dos Jogos do Clã!

De 22 a 28 de abril: os Jogos do Clã estão de volta com tarefas surpresa e desafios acelerados. Complete tarefas, ganhe pontos mais rápido e libere o caminho completo de recompensas com o seu clã.

De 28 de abril a 3 de maio: participe da nova Caça ao Tesouro, que vai ao ar logo após a atualização. Com certeza o seu esforço vai valer a pena!