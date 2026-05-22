Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
22/05/2026
Blog – Clash of Clans

Estado atual do jogo: parte 2

Olá, Clashers!

Na segunda parte da nossa série "Estado atual do jogo", gostaríamos de compartilhar alguns ajustes que serão implementados nos modificadores da LGC, mais detalhes sobre o próximo balanceamento, além de algumas dicas sobre as mudanças de jogabilidade nas quais estamos trabalhando agora.

LGC: uma breve atualização

Após o primeiro mês do formato estendido dos modificadores da LGC que mencionamos em nossa publicação anterior, percebemos que alguns ajustes temporários são necessários enquanto continuamos refinando a direção de longo prazo dos modificadores em geral.

A partir da próxima temporada da LGC, as ligas Titã III e Titã II usarão a configuração de modificadores da Lenda II, enquanto a Titã I e a Liga Lendária usarão a configuração da Lenda I.

Essas mudanças visam criar uma competição mais saudável em todas as partidas classificadas e nos dão uma visão mais clara de como diferentes ambientes de modificadores afetam a jogabilidade e as taxas de sucesso.

Ajustes de balanceamento de maio

Antes da atualização em si, temos uma nova rodada de ajustes de balanceamento chegando primeiro (veja a planilha detalhada no fim do artigo).

No entanto, queremos informar as mudanças de uma maneira um pouco diferente. Da última vez, nos aprofundamos bastante nas taxas de sucesso e nos dados de desempenho, mas, desta vez, queremos focar mais na intenção por trás das alterações.

Estamos fazendo um ajuste significativo na Flecha Gigante, além de uma mudança menor na Mochila-foguete. O objetivo é resolver um problema recorrente em que a Flecha Gigante precisava de melhorias a cada novo nível de defesa aérea, criando situações em que ela se tornava forte demais em níveis baixos de centro da vila só para cumprir o seu papel no topo. Com essa mudança, a Flecha Gigante causará o dobro de dano às defesas aéreas, sendo menos impactante contra outros alvos e fazendo com que seja uma ferramenta especializada para eliminar defesas importantes em vez de uma opção amplamente dominante.

O Duque Dracônico também estava um pouco desbalanceado. Embora tenha sido muito divertido, ele atualmente está influenciando demais o meta. Além da mudança na Mochila-foguete mencionada anteriormente, na próxima atualização de junho, ajustaremos as interações do equipamento com o Fole Flamejante para que o impulso inicial seja sempre direcionado ao Duque, e não à própria Mochila-foguete. Com os ajustes de balanceamento de maio, vamos reduzir o poder do Coração em Chamas e a diminuição do dano de armadilhas. Também vamos monitorar como ele se comporta a partir daqui, apertando ainda mais as correntes dele (que são muito estilosas), se necessário.

O meta aéreo atual passou por uma grande mudança, e o nosso objetivo é criar um equilíbrio mais saudável entre as estratégias terrestres e aéreas. Para isso, estamos ajustando o Lança-lava, as Bombas Aéreas e o Assador. Enquanto o Lança-lava tem sido muito forte contra estratégias terrestres, as Bombas Aéreas e o Assador não tiveram o mesmo nível de impacto contra ataques aéreos.

Por fim, estamos ajustando o Aerotáxi e o Dragão Dirigível. O Aerotáxi perderá um barril, um Servo e um nível em todas as suas tropas, enquanto o Dragão Dirigível receberá um pequeno enfraquecimento. Estamos felizes que o Aerotáxi seja uma opção sólida, mas ele não deveria dominar quase todos os ataques.

Outros detalhes

Agora que falamos dos motivos e objetivos para os ajustes de balanceamento de maio, nossa equipe de design já está planejando novas possibilidades de ataque para regular a jogabilidade mais uma vez: uma nova tropa de evento, novos conteúdos que podem alterar o andamento dos ataques de maneiras inesperadas, além de um novo equipamento épico monolítico.

Eu sei o que vocês estão pensando: "Como é possível curtir um novo equipamento épico quando tantos jogadores nem conseguem acompanhar os que já existem?". Queremos que seja mais fácil subir de nível e experimentar outros equipamentos épicos para que mais jogadores possam aproveitar as novidades que estão por vir! Demoramos a lançar uma mecânica de recuperação porque queríamos ser cuidadosos, já que inúmeros jogadores investiram muito tempo e dinheiro em equipamentos. Além disso, queremos ser justos quanto à aceleração do progresso dos novatos ou dos veteranos que estão retornando e perderam lançamentos e eventos anteriores. Acreditamos ter encontrado uma maneira justa de deixar os equipamentos épicos mais acessíveis e de manter a economia de minérios chamativa, e mal podemos esperar para compartilhar isso com vocês, mas...

Conclusão

Ainda não podemos revelar todas as novidades. Você terá que esperar pelo próximo vídeo de Clash On para descobrir mais. Vamos monitorar como essas mudanças serão recebidas e analisar os comentários dos jogadores e dos criadores de conteúdo para fazer os ajustes necessários.

Agradecemos por ler até aqui.

Boas lutas!

ItemNível do itemCentro da vilaParâmetroValores atuaisNOVOS VALORES
Flecha GiganteTodos1-18Dano adicional contra defesas aéreasx1x2
Flecha Gigante99Dano1.2001.100
Flecha Gigante1210Dano1.5001.200
Flecha Gigante1512Dano1.7501.350
Flecha Gigante1814+Dano2.0001.500
Mochila-foguete2114Dano de perfuração1.9251.875
Mochila-foguete2716+Dano de perfuração2.2002.150
Coração em Chamas1515+Regeneração155140
Coração em Chamas1815+Regeneração175150
Coração em Chamas115+DPS1010
Coração em Chamas215+DPS1210
Coração em Chamas315+DPS1412
Coração em Chamas415+DPS1612
Coração em Chamas515+DPS1812
Coração em Chamas615+DPS2014
Coração em Chamas715+DPS2214
Coração em Chamas815+DPS2414
Coração em Chamas915+DPS2616
Coração em Chamas1015+DPS2816
Coração em Chamas1115+DPS3016
Coração em Chamas1215+DPS3218
Coração em Chamas1315+DPS3418
Coração em Chamas1415+DPS3618
Coração em Chamas1515+DPS3820
Coração em Chamas1615+DPS4020
Coração em Chamas1715+DPS4220
Coração em Chamas1815+DPS4523
Duque Dracônico15-18Redução do dano recebido de armadilhas5040
Lança-lava118DPS8072
Lança-lava218DPS8375
Lança-lava318DPS8780
Lança-lava418DPS9185
Lança-lava518DPS9590
Lança-lava618DPS10095
Lança-lava718DPS105100
Lança-lava818DPS111105
Lança-lava918DPS118110
Lança-lava1018DPS125115
Lança-lava118Alcance do ataque1.1001.100
Lança-lava218Alcance do ataque1.2001.150
Lança-lava318Alcance do ataque1.3001.200
Lança-lava418Alcance do ataque1.4001.250
Lança-lava518Alcance do ataque1.5001.300
Lança-lava618Alcance do ataque1.6001.350
Lança-lava718Alcance do ataque1.7001.400
Lança-lava818Alcance do ataque1.8001.450
Lança-lava918Alcance do ataque1.9001.500
Lança-lava1018Alcance do ataque2.0001.600
Lança-lava118Dano da poça2621
Lança-lava218Dano da poça2722
Lança-lava318Dano da poça2923
Lança-lava418Dano da poça3024
Lança-lava518Dano da poça3125
Lança-lava618Dano da poça3326
Lança-lava718Dano da poça3427
Lança-lava818Dano da poça3629
Lança-lava918Dano da poça3830
Lança-lava1018Dano da poça4032
Bombas AéreasTodos18Alcance do ataque9001.100
Bombas Aéreas118Velocidade de ataque3.8003.400
Bombas Aéreas218Velocidade de ataque3.6003.200
Bombas Aéreas318Velocidade de ataque3.4003.000
Bombas Aéreas418Velocidade de ataque3.2002.800
Bombas Aéreas518Velocidade de ataque3.0002.600
Bombas Aéreas618Velocidade de ataque2.8002.400
Bombas Aéreas718Velocidade de ataque2.6002.200
Bombas Aéreas818Velocidade de ataque2.4002.000
Bombas Aéreas918Velocidade de ataque2.2001.800
Bombas Aéreas1018Velocidade de ataque2.0001.600
AssadorTodos18Velocidade de ataque1.8001.500
AssadorTodos18Raio de dano120150
Assador118Velocidade de ataque1.8001.500
Assador218Velocidade de ataque1.8001.500
Assador318Velocidade de ataque1.8001.500
Assador418Velocidade de ataque1.8001.500
Assador518Velocidade de ataque1.8001.500
Assador618Velocidade de ataque1.8001.500
Assador718Velocidade de ataque1.8001.500
Assador818Velocidade de ataque1.8001.500
Assador918Velocidade de ataque1.8001.500
Assador1018Velocidade de ataque1.8001.500
Assador118Dano5085
Assador218Dano5490
Assador318Dano5895
Assador418Dano62100
Assador518Dano66105
Assador618Dano70110
Assador718Dano75115
Assador818Dano80120
Assador918Dano87125
Assador1018Dano95135
Assador118Número de explosões68
Assador218Número de explosões79
Assador318Número de explosões810
Assador418Número de explosões911
Assador518Número de explosões1012
Assador618Número de explosões1113
Assador718Número de explosões1214
Assador818Número de explosões1315
Assador918Número de explosões1416
Assador1018Número de explosões1517
Aerotáxi116Quantidade de ataques54
Aerotáxi216Quantidade de ataques54
Aerotáxi317Quantidade de ataques65
Aerotáxi418Quantidade de ataques65
Aerotáxi116Nível das tropas geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão)11, 10, 910, 9, 8
Aerotáxi216Nível das tropas geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão)12, 11, 1011, 10, 9
Aerotáxi317Nível das tropas geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão)13, 12, 1112, 11, 10
Aerotáxi418Nível das tropas geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão)14, 13, 1213, 12, 11
Aerotáxi116Unidades geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão)3, 1, 12, 1, 1
Aerotáxi216Unidades geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão)4, 1, 13, 1, 1
Aerotáxi317Unidades geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão)5, 1, 14, 1, 1
Aerotáxi418Unidades geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão)5, 1, 14, 1, 1
Dragão Dirigível618HP6.2005.900
Dragão Dirigível618DPS520500