Olá, Clashers!

Na segunda parte da nossa série "Estado atual do jogo", gostaríamos de compartilhar alguns ajustes que serão implementados nos modificadores da LGC, mais detalhes sobre o próximo balanceamento, além de algumas dicas sobre as mudanças de jogabilidade nas quais estamos trabalhando agora.

LGC: uma breve atualização

Após o primeiro mês do formato estendido dos modificadores da LGC que mencionamos em nossa publicação anterior, percebemos que alguns ajustes temporários são necessários enquanto continuamos refinando a direção de longo prazo dos modificadores em geral.

A partir da próxima temporada da LGC, as ligas Titã III e Titã II usarão a configuração de modificadores da Lenda II, enquanto a Titã I e a Liga Lendária usarão a configuração da Lenda I.

Essas mudanças visam criar uma competição mais saudável em todas as partidas classificadas e nos dão uma visão mais clara de como diferentes ambientes de modificadores afetam a jogabilidade e as taxas de sucesso.

Ajustes de balanceamento de maio

Antes da atualização em si, temos uma nova rodada de ajustes de balanceamento chegando primeiro (veja a planilha detalhada no fim do artigo).

No entanto, queremos informar as mudanças de uma maneira um pouco diferente. Da última vez, nos aprofundamos bastante nas taxas de sucesso e nos dados de desempenho, mas, desta vez, queremos focar mais na intenção por trás das alterações.

Estamos fazendo um ajuste significativo na Flecha Gigante, além de uma mudança menor na Mochila-foguete. O objetivo é resolver um problema recorrente em que a Flecha Gigante precisava de melhorias a cada novo nível de defesa aérea, criando situações em que ela se tornava forte demais em níveis baixos de centro da vila só para cumprir o seu papel no topo. Com essa mudança, a Flecha Gigante causará o dobro de dano às defesas aéreas, sendo menos impactante contra outros alvos e fazendo com que seja uma ferramenta especializada para eliminar defesas importantes em vez de uma opção amplamente dominante.

O Duque Dracônico também estava um pouco desbalanceado. Embora tenha sido muito divertido, ele atualmente está influenciando demais o meta. Além da mudança na Mochila-foguete mencionada anteriormente, na próxima atualização de junho, ajustaremos as interações do equipamento com o Fole Flamejante para que o impulso inicial seja sempre direcionado ao Duque, e não à própria Mochila-foguete. Com os ajustes de balanceamento de maio, vamos reduzir o poder do Coração em Chamas e a diminuição do dano de armadilhas. Também vamos monitorar como ele se comporta a partir daqui, apertando ainda mais as correntes dele (que são muito estilosas), se necessário.

O meta aéreo atual passou por uma grande mudança, e o nosso objetivo é criar um equilíbrio mais saudável entre as estratégias terrestres e aéreas. Para isso, estamos ajustando o Lança-lava, as Bombas Aéreas e o Assador. Enquanto o Lança-lava tem sido muito forte contra estratégias terrestres, as Bombas Aéreas e o Assador não tiveram o mesmo nível de impacto contra ataques aéreos.

Por fim, estamos ajustando o Aerotáxi e o Dragão Dirigível. O Aerotáxi perderá um barril, um Servo e um nível em todas as suas tropas, enquanto o Dragão Dirigível receberá um pequeno enfraquecimento. Estamos felizes que o Aerotáxi seja uma opção sólida, mas ele não deveria dominar quase todos os ataques.

Outros detalhes

Agora que falamos dos motivos e objetivos para os ajustes de balanceamento de maio, nossa equipe de design já está planejando novas possibilidades de ataque para regular a jogabilidade mais uma vez: uma nova tropa de evento, novos conteúdos que podem alterar o andamento dos ataques de maneiras inesperadas, além de um novo equipamento épico monolítico.

Eu sei o que vocês estão pensando: "Como é possível curtir um novo equipamento épico quando tantos jogadores nem conseguem acompanhar os que já existem?". Queremos que seja mais fácil subir de nível e experimentar outros equipamentos épicos para que mais jogadores possam aproveitar as novidades que estão por vir! Demoramos a lançar uma mecânica de recuperação porque queríamos ser cuidadosos, já que inúmeros jogadores investiram muito tempo e dinheiro em equipamentos. Além disso, queremos ser justos quanto à aceleração do progresso dos novatos ou dos veteranos que estão retornando e perderam lançamentos e eventos anteriores. Acreditamos ter encontrado uma maneira justa de deixar os equipamentos épicos mais acessíveis e de manter a economia de minérios chamativa, e mal podemos esperar para compartilhar isso com vocês, mas...

Conclusão

Ainda não podemos revelar todas as novidades. Você terá que esperar pelo próximo vídeo de Clash On para descobrir mais. Vamos monitorar como essas mudanças serão recebidas e analisar os comentários dos jogadores e dos criadores de conteúdo para fazer os ajustes necessários.

Agradecemos por ler até aqui.

Boas lutas!