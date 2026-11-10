Os chefes sempre tiveram fome de saque, e o cardápio acaba de aumentar. O bônus de estrela agora acompanha o nível do seu centro da vila em vez da sua liga, novos lanches mágicos estão disponíveis nos pacotes, e emotes chegam com medalhas do Ranqueado e uma loja de Prestígio novinha em folha.

Vamos lá!

Novo bônus de estrela

Suas recompensas de bônus de estrela agora se baseiam no nível do seu centro da vila, não mais na liga ranqueada. Mesmo centro da vila, mesmas recompensas. Queremos que mais chefes consigam essas recompensas, incluindo minérios, sem ter que primeiro chegar às ligas principais.

O bônus de liga não muda. Vai continuar exatamente como é hoje, ainda vinculado à sua liga ranqueada. Teremos novidades sobre as recompensas exclusivas do Ranqueado em breve.

Estrelas de batalhas casuais, batalhas ranqueadas e ataques de vingança contam para o bônus.

Duas metas, dois pacotes de lanches

Agora, você ganha em dobro com os bônus de estrela:

Com 2 estrelas: abra um pacote de lanche contendo um Bolo de Batalha para melhorar o seu próximo ataque.

Com 5 estrelas: colete o bônus de saque de estrela e recompensas em minérios, além de um pacote com um lanche mágico aleatório de uma seleção maior.

Cada pacote contém um lanche mágico, entregue direto no depósito temporário. Com duas estrelas, você ganha um aperitivo. Com cinco, vem o prato principal.

Para onde vão as suas recompensas

Ouro, elixir e elixir negro vão para a Torre do Tesouro do Castelo do Clã.

Minério azul, minério brilhante e minério estelar vão para o seu Ferreiro.

Novos indicadores de recompensa mostram para onde vai cada coisa antes de você coletar.

Tempo diário

Seu bônus de estrela continua sendo atualizado exatamente da mesma forma, e todas as estrelas que você já ganhou para bônus incompletos continuam lá até você terminar.

Conheça os novos lanches mágicos

Bolo de Batalha: guloseima que multiplica o ouro, o elixir e o elixir negro obtidos em saques da próxima batalha na vila principal ou batalha ranqueada.

Os Bolos de Batalha podem ser de 2x, 3x e 4x.

Bolos de Batalha do mesmo tipo se acumulam por uso, então dois Bolos de Batalha 2x concedem duas batalhas a 2x, não uma batalha a 4x.

Pirulito do Carrinho de Saque: doce grudento que triplica o saque obtido nos próximos 3 carrinhos de saque, quando é coletado. Funciona apenas na vila principal.

O saque é multiplicado quando você coleta o carrinho, e cada coleta consome 1 carga de pirulito.

Se o bônus não couber nos seus depósitos, o excedente e a carga se perderão.

Fatia de Bolo do Castelo do Clã : um aperitivo da grandeza! Reforços gratuitos são adicionados automaticamente às suas próximas 3 batalhas na vila principal ou no Ranqueado. O uso só é contado nas batalhas nas quais você efetivamente usa reforços. Se ficarem no castelo, a carga será mantida.

Lanche de Bônus de Estrela: lanche estrelado que concede um bônus de estrela extra por dia na vila principal. Depois de ativado, o bônus de estrela extra fica disponível por 48 horas. Funciona na vila principal. Esse tipo de lanche só é encontrado em pacotes de lanche de 5 estrelas, e ficará disponível imediatamente se você não tiver mais bônus. Caso contrário, entrará na fila.

Lanches esquecidos têm uma segunda chance

Esqueceu de ativar um lanche mágico? Quem nunca? É mesmo um saco. Mas não se preocupe, nós vamos ajudar.

Os lanches mágicos não vão desaparecer mais se você se esquecer de ativá-los. Quando o prazo de ativação de 24 horas acabar, eles serão ativados automaticamente na próxima vez que você entrar no jogo. E você ainda pode ativar o lanche manualmente antes do fim do prazo.

Medalhas do Ranqueado e a loja de Prestígio

Os bônus de estrela estão ficando mais legais. Mas, agora que as recompensas se baseiam no nível do centro da vila, qual a vantagem para quem quer melhorar no modo Ranqueado?

A resposta: medalhas do Ranqueado, uma nova loja de Prestígio e emotes exclusivos para aproveitar. Algo para fazer valer o esforço e depois ostentar.

Ganhe medalhas do Ranqueado

Abaixo da Liga Lendária: seus troféus são convertidos em medalhas do Ranqueado no fim de cada torneio. Sua promoção ou rebaixamento mostra o prêmio.

Liga Lendária: você ganha medalhas a cada semana de batalha com base na sua posição no fim do dia de batalha de domingo, mesmo quando o torneio não estiver acabando.

Ligas superiores têm mais medalhas disponíveis, então continue subindo para ganhar mais! Confira o prêmio máximo na visão geral da liga e fique de olho no seu saldo, porque o armazenamento de medalhas é limitado pelo nível do centro da vila. As medalhas do Ranqueado não são concedidas retroativamente para posições passadas, então todo mundo começa igual.

Boas-vindas à loja de Prestígio

A nova loja de Prestígio reúne a loja do Ranqueado, a loja da LGC e a boutique em um só lugar, e cada uma delas mantém a própria moeda e as próprias ofertas.

Alguns produtos estão atrelados às ligas, ou seja, você precisará chegar àquela liga e ter a moeda para comprá-los. A liga mais alta que você atingir nas batalhas ranqueadas conta, incluindo ligas que atingiu antes dessa mudança.

Emotes

O que são emotes?

São reações curtas animadas que você pode acionar depois de uma batalha, no bate-papo do clã e nas classificações. Eles são puramente cosméticos, então não mudam o andamento da batalha, mas mudam como você se sente quando alguém mandar um Bárbaro gargalhando depois de um ataque de 3 estrelas.

Sua coleção de emotes

Seu armazenamento de itens mágicos agora é o inventário do chefe. Toque em Inventário na sua vila e abra a aba Emote. Os itens mágicos têm uma aba própria.

Emotes vêm em grupos de 5. Colete os primeiros 4 para desbloquear o emote bônus e completar o conjunto.

Cada emote tem uma raridade, e essa raridade decide onde você pode obtê-lo.

Você já tem o conjunto padrão do CV3, desbloqueado após o tutorial inicial no jogo.

Os emotes que você ainda não tem aparecem em cinza; tocar em um deles mostra onde encontrá-lo.

Onde você pode ganhar emotes:

Loja de Prestígio do Ranqueado

Comerciante

Baús

Emotes de ação

Configure esses emotes no seu inventário, para que sejam acionados automaticamente em determinadas situações.

Emotes defensivos: escolha um para cada resultado de defesa possível (0, 1, 2 ou 3 estrelas). Quem ataca vê o emote correspondente ao resultado.

Emote ofensivo: escolha um emote padrão para após um ataque. Você também pode mudar o emote manualmente na tela final da batalha ou não usar emote nenhum.

Emote de classificação: escolha o emote que vai aparecer quando você estiver no Top 3 na classificação do seu grupo do Ranqueado ou do centro da vila.

Onde é possível ver os emotes

Tela de vitória (apenas em batalhas casuais ou ranqueadas) e replays

Tela de boas-vindas

Registro de batalhas (casuais e ranqueadas)

Placares do Ranqueado

Placar do centro da vila

Bate-papo do clã (onde os emotes funcionam como figurinhas e têm um tempo de espera curto)

No fim de replays de batalha

A base do Construtor exibe emotes na lista de defesa do carrinho de elixir

Solte o verbo no bate-papo do clã

Abra o seletor de emotes no bate-papo do clã e toque em um para enviar. Os emotes chegam em mensagens exclusivas, perfeitas para comemorar um ataque ou dizer ao clã como vai aquela guerra. Eles também funcionam nos grupos de bate-papo global.

PERGUNTAS FREQUENTES

Bônus de estrela

P: O que vai acontecer com o meu bônus de estrela depois da atualização?

R: Na primeira vez que você entrar no jogo depois da atualização, seu bônus de estrela começará do zero: o bônus de hoje mais um na fila. Você começa com dois bônus de estrela a concluir, e as recompensas se baseiam no nível do seu centro da vila desde o primeiro dia.

P: Vou ganhar menos do que ganho hoje?

R: As recompensas agora acompanham o nível do seu centro da vila, não o da sua liga. Para cada centro da vila, definimos os valores no nível dos jogadores mais bem posicionados daquele centro da vila, então a maioria dos chefes vai ver o mesmo valor ou mais, incluindo minério.

P: Estrelas de Guerras de Clãs ou de desafios amistosos contam?

R: Não. Apenas estrelas de batalhas casuais, batalhas ranqueadas e ataques de vingança contam, as de Guerras de Clãs, desafios amistosos e treinos, não.

P: Onde posso ver as recompensas específicas para o meu centro da vila?

R: Toque no botão de informações na tela de ataque. Ele mostra as recompensas para o nível do seu centro da vila e para todos os outros níveis.

P: O bônus da liga muda?

R: Não. O bônus da liga continua exatamente como é, ainda vinculado à sua liga ranqueada.

P: Haverá formas de conseguir emotes fora do modo Ranqueado?

R: Sim. Mais emotes estão a caminho, junto com novas formas de obtê-los, mesmo que você não jogue partidas ranqueadas.

Lanches mágicos

P: E se eu esquecer de ativar um lanche mágico?

R: Ele não desaparece mais. Quando o prazo de 24 horas termina, o lanche é ativado automaticamente na próxima vez que você entra no jogo. Isso se aplica a todos os lanches mágicos, incluindo o Bolo do Castelo do Clã. Mas não se esqueça de que esse bolo tem um cronômetro que começa a contar no momento em que o bolo é ativado.

P: Os Bolos de Batalha funcionam durante o Festival dos Recursos?

R: Sim. Os Bolos de Batalha multiplicam o ouro, o elixir e o elixir negro que você rouba nas batalhas, incluindo o saque extra de bases durante o Festival dos Recursos. Eles não multiplicam moedas de evento, bônus de liga nem recompensas de bônus de estrela, e os bônus vêm apenas do seu lado. Quem defende não perde mais nada.

P: Posso obter dois lanches de bônus de estrela em sequência?

R: Não. Se já existir um lanche no seu depósito temporário, na fila ou ativo, ele será removido do pacote de lanches até usá-lo.

P: O que mudou no Bolo do Castelo do Clã?

R: Quando um bolo está ativo, seu Castelo do Clã se enche automaticamente e os botões de pedir e preencher ficam inativos. Se você também tiver uma fatia de Bolo do Castelo do Clã, o bolo é usado primeiro, e a fatia fica aguardando o tempo de recarga terminar.

Emotes

P: Posso desativar ou silenciar os emotes?

R: Não de início. Emotes nunca aparecem durante batalhas ao vivo, e ninguém pode fazer uso exagerado deles. Você verá no máximo um por ataque ou defesa. Emotes de bate-papo do clã têm tempo de espera, e você sempre pode escolher não deixar emotes depois dos seus ataques.

Medalhas do Ranqueado e a loja de Prestígio

P: Quando vou receber as minhas primeiras medalhas do Ranqueado?

R: A semana de 16 de novembro será a primeira na qual você pode obtê-las, e o seu primeiro prêmio chegará na segunda-feira, dia 23 de novembro, com os seus resultados de promoção e rebaixamento. A Liga Lendária premia cada semana de batalha com base na sua posição no fim do dia de batalha de domingo.

P: Minhas colocações anteriores na liga valem medalha?

R: Não. Todo mundo começa do zero.

P: Alguns emotes requerem uma liga na qual não estou mais. Ainda posso comprá-los?

R: Para as ligas alcançadas antes da atualização, é necessário que você tenha se inscrito e jogado na liga em questão para que ela seja contabilizada. A elegibilidade se baseia na sua melhor classificação em ligas, com "Melhor de todos os tempos" exibido no seu perfil. Após a atualização, basta retornar à liga necessária para poder comprar os emotes correspondentes imediatamente.

P: Quantas medalhas posso conseguir por troféu?

R: Não existe uma conversão rígida. A visão geral da liga mostra o número máximo de medalhas disponíveis na sua liga a cada semana. Ligas superiores concedem mais. Na Liga Lendária, seu prêmio depende da sua posição.

P: Para onde foi a classificação de melhores jogadores?

R: Agora faz parte da classificação dos centros da vila. Use o filtro "Todos os centros da vila" para ver os melhores jogadores, e a nova opção Local/Global para alternar entre regiões.

P: Se a divisão Lenda II oferece até 3.500 medalhas ranqueadas, mas os jogadores na base da divisão Lenda I recebem 2.000, qual é o incentivo para competir na liga mais alta?

R: A principal diferença é a consistência. Na divisão Lenda I, você tem a garantia de receber, no mínimo, 2.000 medalhas ranqueadas a cada semana, mesmo que perca batalhas, enfrente adversários difíceis ou termine em uma posição tão baixa que acabe sofrendo um rebaixamento.

Na divisão Lenda II e abaixo, suas medalhas semanais dependem dos troféus que você conquista. Alcançar o máximo de 3.500 na divisão Lenda II exigiria conquistar 40 troféus em cada ataque e defesa, ou seja, uma semana perfeita, o que é muito improvável. As recompensas são equilibradas de modo que os jogadores com melhor desempenho geralmente ganhem quase tanto quanto os jogadores na base da liga imediatamente acima.

Uma semana excepcional na Lenda II pode render mais do que o mínimo de 2.000 troféus da Lenda I. Mas descer de ligas não é uma forma confiável de ganhar mais ao longo do tempo: seriam necessários resultados ímpares semana após semana, apesar de grupos e confrontos imprevisíveis. Se você tiver um bom desempenho, conseguirá uma promoção!

A divisão Lenda I oferece uma recompensa garantida que as ligas inferiores não conseguem igualar de maneira consistente, com mais medalhas disponíveis conforme você sobe de nível.

Esse é o menu completo

Isso é o que temos para hoje, chefe, e estamos preparando mais. Todas as novidades chegam ainda este mês. Ganhe estrelas, consiga lanches e encontre um emote que valha a pena mostrar.

Boas lutas!