Por 14 anos, os Bárbaros foram à guerra aos gritos. Por 14 anos, os Goblins saquearam vilas com as suas gananciosas patas verdes. E, por 14 anos, o Comerciante manteve a sua coleção mais valiosa em segredo... até agora. Sejam todos bem-vindos ao evento Clash Carteador!

Para comemorar o 14º Clash-versário, as tropas se transformaram em cartas colecionáveis no jogo! Esse evento de troca de cartas vai durar o mês inteiro e é sem precedentes na história do Clash. Então prepare o maço, chefe, e venha comemorar o Clash-versário de um jeito que você nunca viu!

É como abrir um pacote de cartas, só que são tropas do Clash, as trocas acontecem no bate-papo do clã e não é preciso encapar as raras.

O que é o evento Clash Carteador?

Durante todo o mês de agosto, você ganhará pacotes de cartas em batalhas, eventos, sorteios da comunidade e mais. Cada pacote contém uma carta com uma tropa do Clash. Colecione cartas, complete os conjuntos e ganhe recompensas. Se faltar uma carta, troque as suas duplicatas com os membros do clã.

Além disso, as cartas podem ter diversas raridades, então algumas serão mais difíceis de conseguir. Mesmo assim, as duplicatas também têm o seu valor: elas serão a sua moeda de troca.

Como obter cartas

Várias cartas vão estar disponíveis ao longo do mês vindas das seguintes fontes:

Caça às Cartas (de 1º a 31 de agosto): o evento principal. Ganhe dois pacotes de cartas por dia nas batalhas, além de um total de dez pacotes no começo do evento. São até 68 cartas só em combate. Destrua a construção certa em um raide para levar o pacote. Nada de truques, pegadinhas nem magias instantâneas no fim do turno.

Tutorial : você recebe o seu primeiro pacote de cartas assim que entra e termina o tutorial de obtenção de cartas.

Supercell Store (de 3 a 30 de agosto): conclua tarefas exclusivas na Supercell Store para ganhar pacotes e fique de olho nas ofertas de cartas grátis.

Comerciante (4, 11 e 18 de agosto): o Comerciante oferecerá um pacote de cartas grátis em cada uma dessas datas. São três cartas só por fazer uma visita!

Evento de medalhas (de 12 a 31 de agosto): o caminho grátis concede pacotes bônus. Não é necessário adquirir o passe.

Redes sociais: acesse as nossas redes para ganhar cartas exclusivas.

Abertura de pacotes

A abertura de pacotes envolve uma sequência dedicada ao estilo Clash, porque metade da graça vem do cheirinho de um pacote novo e da esperança de ganhar uma carta rara, e não queremos estragar esse sentimento. É como abrir um baú. Três toques e pronto: um para revelar, um para confirmar, um para continuar. O jogo já avisa na hora se a carta é nova ou repetida. Os mais observadores podem reparar em um jeito de conferir uma prévia da raridade da carta antes mesmo de abrir tudo…

Tela da coleção

Toque no botão do evento na interface para abrir a sua coleção a qualquer momento durante o evento ou, então, toque na decoração do Clash Carteador direto na vila. Você verá cada carta do conjunto agrupada por raridade. Também será possível conferir quais cartas você já obteve e quais ainda está procurando.

Quando uma carta aparece em cinza, quer dizer que você ainda não a possui, mas pode pedi-la aos membros do clã.

Coletada (1 cópia) : você tem uma cópia da carta. Não é possível trocar uma carta quando você possui uma única cópia dela.

Coletada (2 cópias ou mais) : essas são as duplicatas, para trocar com as pessoas ou na loja do Comerciante.

Completar o conjunto de uma determinada raridade concede uma recompensa extra, então dê o seu melhor na busca por cada uma!

Os indicadores de raridade no topo também servem para acompanhar o progresso e funcionam como um atalho. Toque em um deles para ir direto para a respectiva seção da coleção.

Fica a dica: você pode tocar na decoração do Clash Carteador na vila de qualquer pessoa para dar uma olhada na coleção dela. É um ótimo jeito de conferir quem tem as duplicatas de que você precisa antes de solicitar uma troca. Para montar o melhor baralho de todos, é preciso pensar um passo à frente.

Trocas com membros do clã

Tirou uma duplicata da Arqueira e precisa de um Goblin? É para isso que serve o bate-papo.

Peça uma carta de que precisa direto da tela da coleção. Os membros do clã verão o pedido aparecer no bate-papo do clã e poderão oferecer uma duplicata. Se não tiverem uma duplicata da carta solicitada ou se não quiserem usar a deles, também será possível gastar gemas para fechar negócio.

Algumas regras para deixar tudo mais justo:

Os pedidos têm um tempo de espera entre envios (tal como os de tropas do Castelo do Clã), assim o bate-papo continua legível e o ritmo não fica frenético.

Não é possível trocar cópias únicas, apenas repetidas.

Você pode pular o tempo de espera com gemas se estiver impaciente. Não vamos julgar.

Loja do Comerciante

Tem duplicatas que não está conseguindo trocar? Você pode trocá-las na loja do Comerciante por mais pacotes, incluindo alguns com raridade garantida.

Taxas de câmbio:

2 cartas duplicadas iguais por 1 carta aleatória

2 cartas duplicadas iguais por 1 carta de elixir aleatória

2 cartas duplicadas iguais por 1 carta de elixir negro aleatória

2 cartas duplicadas iguais por 1 carta da base do Construtor aleatória

3 cartas duplicadas iguais por 1 carta de supertropa aleatória

Lembre-se: você precisa de pelo menos três cópias de uma carta para aproveitar as ofertas do Comerciante, porque ele não vai deixar você trocar a sua última cópia. Essa vai para a coleção.

Recompensas

Complete conjuntos e alcance marcos na barra de progresso para ganhar recompensas ao longo do mês.

Disponíveis a partir do começo do evento:

Decoração do Clash Carteador Seu ponto de acesso permanente à tela da coleção, mesmo após o fim do evento. É aqui que fica a sua coleção completa, então pode ostentar!



Complete conjuntos de cartas:

Junte todas as cartas de elixir : runa de elixir

Junte todas as cartas de elixir negro : runa de elixir negro

Junte todas as cartas da base do Construtor : runa de ouro

Junte todas as cartas de supertropa: baú lendário

Consiga cartas diferentes:

Junte 10 cartas diferentes : decoração do livro das cartas

Junte 20 cartas diferentes : 5.000 minérios azuis

Junte 30 cartas diferentes : 500 minérios brilhantes

Junte 40 cartas diferentes : 50 minérios estelares

Junte 50 cartas diferentes : 2 poções do Construtor

Junte 60 cartas diferentes: visual Príncipe da Fúria Mangá (NOVO)

Após o evento

Em 2 de setembro, às 8h (UTC), o período de troca se encerra, mas a sua coleção continua acessível na decoração do Clash Carteador na vila. É a sua lista reservada: inegociável, insubstituível e com tudo para valer bem mais daqui a dez anos.

Boas lutas!