Evento de medalhas Explosão de Espólios da WWE
O evento de medalhas Explosão de Espólios da WWE começou!
As lutas voltaram, chefe. Desta vez, o chicote vai estalar! O evento de medalhas Explosão de Espólios da WWE chegou! Participe de batalhas multijogador para coletar ingressos tag team e, em seguida, troque-os por recompensas, tropas, baús da WWE e medalhas campeãs. Mas lembre-se, cada ataque no evento Explosão de Espólios da WWE envolve uma escolha: chamar mais tropas de reforço ou ganhar ingressos tag team extras ao destruir a base inimiga.
Conheça o evento de medalhas Explosão de Espólios da WWE! Lute para acumular ingressos tag team e gastar as suas medalhas campeãs na loja do Comerciante antes do soar do gongo!
Vamos à luta!
O evento de medalhas Explosão de Espólios da WWE está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.
Quando?
Início do evento: 9 de setembro, às 8h (UTC)
Término do evento: 22 de setembro, às 8h (UTC)
Após o término do evento, você ainda poderá acessar a loja do Comerciante e a construção do evento até 24 de setembro para gastar o que ganhou.
Recursos do evento
Ingressos tag team: obtidos em batalhas multijogador. Avance no caminho do evento para liberar baús da WWE, as tropas temporárias desta temporada e muito mais.
Medalhas campeãs: obtidas ao progredir no caminho do evento. Gaste-as na loja do Comerciante.
As tropas temporárias voltaram!
A seleção de tropas temporárias desta temporada estará em rotação no caminho do evento. Conte com elas à medida que for avançando.
Yeti Undertaker: ataca as defesas e causa 5x mais dano a muros. Ressurge duas vezes após morrer, invocando quatro Esqueletos das Trevas por vez, e fica mais forte com o avanço da batalha, chegando a até +50% de vida e +60% de dano conforme mais soldados do seu exército são derrotados.
K.A.N.E.: custa 75 espaços de alocação e luta no estilo da P.E.K.K.A, dizimando as defesas.
Yeeter: custa 45 espaços de alocação e luta no estilo do Lançador. Inicia toda luta com quatro membros do Quarteto Tribal ao seu lado. Quando o trabalho da equipe termina, ele troca para a própria lança.
Gigante Gigantesco: um Supergigante que custa 50 espaços de alocação e causa o equivalente a 10x o dano e os pontos de vida de um Gigante convencional. É imune a armadilhas de mola e fica furioso quando chega à metade da vida.
Construção do evento: Punhos Dourados
Os Punhos Dourados estarão no comando do espetáculo na sua vila principal durante as próximas duas semanas. Por meio dele, você pode acessar o caminho do evento e conferir tudo o que precisa saber sobre os ingressos tag team e as medalhas campeãs.
Loja do Comerciante
Ganhe recompensas no caminho do evento e gaste as suas medalhas campeãs na loja do Comerciante para obter equipamentos de herói, minérios e personalizações!
Bilhete de evento
Libere o bilhete para ganhar mais recompensas e avançar mais rápido no caminho do evento.
Informações sobre os minérios no caminho do bilhete de evento
Decidimos retirar as recompensas de minérios independentes do caminho do bilhete de evento e transferi-las para os baús da WWE, mas garantimos que essa é uma mudança para melhor. Os baús da WWE contêm quantidades visivelmente mais altas de minérios do que as recompensas que estão substituindo concediam. Portanto, quem avançar no caminho só terá a ganhar.
Baús da WWE
Cada baú da WWE contém um item aleatório, um lanche mágico ou um contrato da contenda, que pode ser usado no desafio do John Cena. Ativar um contrato dá início à contagem de 24 horas do desafio.
Probabilidades de obtenção por tipo de baú
|Tipo de baú
|Probabilidade da recompensa (%)
|Baú aleatório
|60,61
|Baú de lanche mágico
|30,30
|Baú de contrato
|9,10
As recompensas variam de acordo com o nível do seu centro da vila, então é possível encontrar prêmios relacionados a funcionalidades que você ainda não desbloqueou no jogo, mas que já estão disponíveis no seu centro da vila.
Probabilidade das recompensas dos centros da vila 1 e 2
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - Poção do Construtor
|60,61
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|30,30
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
Probabilidade das recompensas dos centros da vila 3, 4 e 5
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - Poção do Construtor
|60,61
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|10,10
|Lanche mágico - Panquecas fortificantes
|10,10
|Lanche mágico - Sopa do Pesquisador
|10,10
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
Probabilidade das recompensas do centro da vila 6
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - 300 a 350 medalhas campeãs*
|27,55
|Decoração aleatória - Gigante dourado
|11,02
|Decoração aleatória - Golpe Goblin
|11,02
|Decoração aleatória - Roda das surpresas
|5,51
|Aleatório - Visual de herói
|5,51
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|10,10
|Lanche mágico - Panquecas fortificantes
|10,10
|Lanche mágico - Sopa do Pesquisador
|10,10
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
*As medalhas campeãs ficarão disponíveis somente durante o evento Explosão de Espólios da WWE.
Probabilidade das recompensas do centro da vila 7
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - 300 a 350 medalhas campeãs*
|27,55
|Decoração aleatória - Gigante dourado
|11,02
|Decoração aleatória - Golpe Goblin
|11,02
|Decoração aleatória - Roda das surpresas
|5,51
|Aleatório - Visual de herói
|5,51
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|7,58
|Lanche mágico - Petisco poderoso
|7,58
|Lanche mágico - Panquecas fortificantes
|7,58
|Lanche mágico - Sopa do Pesquisador
|7,58
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
*As medalhas campeãs ficarão disponíveis somente durante o evento Explosão de Espólios da WWE.
Probabilidade das recompensas dos centros da vila 8 e 9
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - 90 a 130 minérios brilhantes
|11,66
|Aleatório - 300 a 350 medalhas campeãs*
|11,66
|Aleatório - 900 a 1.300 minérios azuis
|11,66
|Aleatório - 14 a 18 minérios estelares
|6,99
|Decoração aleatória - Gigante dourado
|4,66
|Decoração aleatória - Golpe Goblin
|4,66
|Aleatório - Boneco Gigante
|4,66
|Decoração aleatória - Roda das surpresas
|2,33
|Aleatório - Visual de herói
|2,33
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|7,58
|Lanche mágico - Petisco poderoso
|7,58
|Lanche mágico - Panquecas fortificantes
|7,58
|Lanche mágico - Sopa do Pesquisador
|7,58
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
*As medalhas campeãs ficarão disponíveis somente durante o evento Explosão de Espólios da WWE.
Probabilidade das recompensas dos centros da vila 10 e 11
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - 105 a 160 minérios brilhantes
|11,66
|Aleatório - 300 a 350 medalhas campeãs*
|11,66
|Aleatório - 1.050 a 1.600 minérios azuis
|11,66
|Aleatório - 15 a 19 minérios estelares
|6,99
|Decoração aleatória - Gigante dourado
|4,66
|Decoração aleatória - Golpe Goblin
|4,66
|Aleatório - Boneco Gigante
|4,66
|Decoração aleatória - Roda das surpresas
|2,33
|Aleatório - Visual de herói
|2,33
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|7,58
|Lanche mágico - Petisco poderoso
|7,58
|Lanche mágico - Panquecas fortificantes
|7,58
|Lanche mágico - Sopa do Pesquisador
|7,58
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
*As medalhas campeãs ficarão disponíveis somente durante o evento Explosão de Espólios da WWE.
Probabilidade das recompensas dos centros da vila 12 e 13
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - 120 a 190 minérios brilhantes
|11,66
|Aleatório - 300 a 350 medalhas campeãs*
|11,66
|Aleatório - 1.200 a 1.900 minérios azuis
|11,66
|Aleatório - 16 a 20 minérios estelares
|6,99
|Decoração aleatória - Gigante dourado
|4,66
|Decoração aleatória - Golpe Goblin
|4,66
|Aleatório - Boneco Gigante
|4,66
|Decoração aleatória - Roda das surpresas
|2,33
|Aleatório - Visual de herói
|2,33
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|7,58
|Lanche mágico - Petisco poderoso
|7,58
|Lanche mágico - Panquecas fortificantes
|7,58
|Lanche mágico - Sopa do Pesquisador
|7,58
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
*As medalhas campeãs ficarão disponíveis somente durante o evento Explosão de Espólios da WWE.
Probabilidade das recompensas dos centros da vila 14 e 15
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - 135 a 220 minérios brilhantes
|11,66
|Aleatório - 300 a 350 medalhas campeãs*
|11,66
|Aleatório - 1.350 a 2.200 minérios azuis
|11,66
|Aleatório - 17 a 21 minérios estelares
|6,99
|Decoração aleatória - Gigante dourado
|4,66
|Decoração aleatória - Golpe Goblin
|4,66
|Aleatório - Boneco Gigante
|4,66
|Decoração aleatória - Roda das surpresas
|2,33
|Aleatório - Visual de herói
|2,33
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|7,58
|Lanche mágico - Petisco poderoso
|7,58
|Lanche mágico - Panquecas fortificantes
|7,58
|Lanche mágico - Sopa do Pesquisador
|7,58
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
*As medalhas campeãs ficarão disponíveis somente durante o evento Explosão de Espólios da WWE.
Probabilidade das recompensas dos centros da vila 16, 17 e 18
|Recompensa
|Probabilidade (%)
|Aleatório - 150 a 250 minérios brilhantes
|11,66
|Aleatório - 300 a 350 medalhas campeãs*
|11,66
|Aleatório - 1.500 a 2.500 minérios azuis
|11,66
|Aleatório - 18 a 22 minérios estelares
|6,99
|Decoração aleatória - Gigante dourado
|4,66
|Decoração aleatória - Golpe Goblin
|4,66
|Aleatório - Boneco Gigante
|4,66
|Decoração aleatória - Roda das surpresas
|2,33
|Aleatório - Visual de herói
|2,33
|Lanche mágico - Rango do Construtor
|7,58
|Lanche mágico - Petisco poderoso
|7,58
|Lanche mágico - Panquecas fortificantes
|7,58
|Lanche mágico - Sopa do Pesquisador
|7,58
|Contrato - Contrato da contenda
|9,09
*As medalhas campeãs ficarão disponíveis somente durante o evento Explosão de Espólios da WWE.
O ringue dos Punhos Dourados já está pronto, com as cordas bem presas, e a loja do Comerciante está totalmente abastecida. Entre no combate, libere medalhas e leve ao chão cada base que encontrar.
Boas lutas!