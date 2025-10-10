Você viu aquelas criaturas cósmicas flutuando no céu, não viu? Pois então chegou a hora de revidar com o show de rock mais estrondoso de todos! Um novo evento de medalhas veio botar para quebrar: carregue a Caixa de Som do Mago Metaleiro e espante esses visitantes indesejados!

Estou dentro!

O evento de medalhas Rock Cósmico está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início do evento:

10 de outubro, 8h (UTC)

Fim do evento:

1º de novembro, 8h (UTC)