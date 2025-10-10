Evento de medalhas Rock Cósmico
Você viu aquelas criaturas cósmicas flutuando no céu, não viu? Pois então chegou a hora de revidar com o show de rock mais estrondoso de todos! Um novo evento de medalhas veio botar para quebrar: carregue a Caixa de Som do Mago Metaleiro e espante esses visitantes indesejados!
Estou dentro!
O evento de medalhas Rock Cósmico está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.
Quando?
Início do evento:
10 de outubro, 8h (UTC)
Fim do evento:
1º de novembro, 8h (UTC)
Após o fim do evento em 1º de novembro, você ainda terá acesso à aba do Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 3 novembro.
Construção do evento: Caixa de Som
O maior orgulho do Mago Metaleiro. É tão potente que só pode ser carregada com energia cósmica! Complete o caminho do evento para desbloquear essa decoração fenomenal. E não se preocupe, temos certeza de que o Aprendiz de Construtor ainda vai dormir como um anjo apesar do barulho.
Nova mecânica de jogo: Caos Cósmico
O Guardião Eterno lançou uma chuva de meteoros em direção às vilas, mas nem isso vai parar a música!
No início da batalha, os meteoros que caem desativam três defesas aleatórias, mas nem tudo são flores para os atacantes: esses meteoritos são a única forma de conseguir estilhaços cósmicos, a moeda do evento, mas eles explodem ao serem destruídos. Fique de olhos bem abertos!
Os meteoros não aparecerão nos modos competitivos, então jogue sem medo.
Novo equipamento épico do Príncipe Servo: Bastão de Meteoros
O Comerciante se apossou de um bastão de meteoros que caiu do céu. Ele faz chover meteoros no combate para destruir a defesa mais próxima. Melhore-o para aumentar o dano e a cadência dos golpes meteóricos.
Nova tropa temporária: Golem Meteoro
Despertado pelo tomo amaldiçoado, este brutamontes pode até ter cara de poucos amigos, mas, na verdade, só curte um som pesado. Libere o Golem Meteoro como tropa temporária e mobilize-o no decorrer do evento.
O Golem Meteoro é composto por dois meteoritos que se lançam um por vez contra o alvo mais próximo e, em seguida, se combinam novamente para semear ainda mais destruição.
Os meteoritos podem tanto atacar um alvo próximo quanto procurar por outros meteoritos para formar um Golem Meteoro.
Os meteoritos são capazes de pular muros, mas o Golem Meteoro, não.
Os clones dos meteoritos não podem se combinar para formar outros Golens Meteoro (Feitiço de Clone).
Algumas velhas amigas estão de volta: o retorno das tropas temporárias
O Lavalão, o Bárbaro Arqueiro e o Servo de Gelo estão de volta, mas, desta vez, com alguns ajustes de balanceamento:
Lavalão:
Aumenta o espaço de habitação de 23 para 35.
Bárbaro Arqueiro:
Melhora o efeito da Fúria de 70% para 100%.
Servo de Gelo:
Aumenta a duração do Gelo de 2,5s para 2,7s nos centros da vila 11 a 17.
Recursos do evento
Estilhaços cósmicos
Estas preciosidades reluzentes podem ser encontradas no interior de meteoritos caídos e são uma grande fonte de potência para a caixa de som do Mago Metaleiro.
Medalhas do rock
Essa caixa de som só toca as pedradas! Ganhe medalhas do rock com os estilhaços cósmicos no caminho do evento e troque-as por recompensas com o Comerciante. Quem poderia adivinhar que ele gosta de ouvir um bom e velho rock? 🎵
Decorações do evento
Superdecoração: tomo amaldiçoado
A origem de todo esse caos cósmico! Desbloqueie o tomo amaldiçoado na loja do Comerciante para guardar essa lembrancinha inquietante na sua vila.
Decoração: lanterna cósmica
Foi com esta lanterna que o Guardião Eterno encontrou o nosso mundo no espaço. Por que você não aproveita e a libera para decorar a sua vila? Ele nem vai sentir falta!