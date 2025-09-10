Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
10/09/2025
Blog – Clash of Clans

Evento do Miniestrelato: Superdragão!

O vencedor da nossa votação da comunidade para o próximo evento do Miniestrelato é... o Superdragão!

A competição foi acirrada: o Superdragão alçou voo bravamente até a linha de chegada com 34% dos votos, e o Super Yeti ficou logo atrás, com 31,4%. Mas a voz de vocês é que decide, e a estrela do momento é o Superdragão!

Início do evento:
9 de setembro, às 8h (UTC)

Fim do evento:
16 de setembro, às 8h (UTC)

A loja será fechada em 18 de setembro, às 8h (UTC).

Após o fim do evento em 16 de setembro, você ainda terá acesso à aba do Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 18 de setembro.

Disponível para jogadores com CV7 ou superior.

Tropa do evento: Superdragão

Recursos do evento

Moeda pequena: cubos de gelo

Moeda grande: supermedalhas

Construção do evento: Banho Supercongelante

Loja do evento

Superdecoração

Cerejeira bonsai

Paisagem da montanha do porco

Paisagem da montanha do tigre

Guardião Mágico

Campeã Mágica

Rei do Batidão

Rainha dos Corações