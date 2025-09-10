Evento do Miniestrelato: Superdragão!
O vencedor da nossa votação da comunidade para o próximo evento do Miniestrelato é... o Superdragão!
A competição foi acirrada: o Superdragão alçou voo bravamente até a linha de chegada com 34% dos votos, e o Super Yeti ficou logo atrás, com 31,4%. Mas a voz de vocês é que decide, e a estrela do momento é o Superdragão!
Início do evento:
9 de setembro, às 8h (UTC)
Fim do evento:
16 de setembro, às 8h (UTC)
A loja será fechada em 18 de setembro, às 8h (UTC).
Após o fim do evento em 16 de setembro, você ainda terá acesso à aba do Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 18 de setembro.
Disponível para jogadores com CV7 ou superior.
Tropa do evento: Superdragão
Recursos do evento
Moeda pequena: cubos de gelo
Moeda grande: supermedalhas
Construção do evento: Banho Supercongelante
Loja do evento
Superdecoração
Cerejeira bonsai
Paisagem da montanha do porco
Paisagem da montanha do tigre
Guardião Mágico
Campeã Mágica
Rei do Batidão
Rainha dos Corações