O vencedor da nossa votação da comunidade para o próximo evento do Miniestrelato é... o Superdragão!

A competição foi acirrada: o Superdragão alçou voo bravamente até a linha de chegada com 34% dos votos, e o Super Yeti ficou logo atrás, com 31,4%. Mas a voz de vocês é que decide, e a estrela do momento é o Superdragão!

Início do evento:

9 de setembro, às 8h (UTC)

Fim do evento:

16 de setembro, às 8h (UTC)

A loja será fechada em 18 de setembro, às 8h (UTC).

Após o fim do evento em 16 de setembro , você ainda terá acesso à aba do Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 18 de setembro.

Disponível para jogadores com CV7 ou superior.