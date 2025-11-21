Evento Estrelato do Superdestruidor de Muros
Está na hora do Estrelato demolidor! Ative Superdestruidores de Muros de graça durante o evento e ganhe cubos de gelo para desbloquear recompensas. A supertropa em destaque é melhorada automaticamente, ou seja, você pode ter até três supertropas ativas ao mesmo tempo durante o evento Estrelato.
Quem pode jogar?
O evento Estrelato do Superdestruidor de Muros está disponível a partir do centro da vila 8.
Datas do evento
Início:
Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025
Horário: 8h UTC
Término:
Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025
Horário: 8h UTC
Após o fim do evento em 27 de novembro, você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção Banho Supercongelante por dois dias. Ou seja, você poderá trocar as supermedalhas por recompensas até as 8h UTC do dia 29 de novembro.
Como jogar:
Colete cubos de gelo conquistando estrelas em ataques nos modos multijogador (batalha e batalha ranqueada). Eles ajudam a avançar no caminho do evento Estrelato e desbloquear recompensas. Ganhe ainda mais cubos de gelo nas batalhas lutando com a supertropa em destaque, o Superdestruidor de Muros! Você pode converter os cubos de gelo em supermedalhas para desbloquear mais recompensas na loja do Comerciante.
Recursos do evento
Cubos de gelo
O Superdestruidor de Muros deixará tudo explosivo, então colete cubos de gelo para ele esfriar a cabeça! Ao conquistar estrelas em batalhas ranqueadas e batalhas no modo multijogador, você recebe cubos de gelo. A quantidade recebida é baseada no número de estrelas conquistadas na batalha. Ganhe mais cubos de gelo usando Superdestruidores de Muros no seu exército! Também é possível coletá-los no Banho Supercongelante, a construção do evento. Quanto mais você coleta, mais recompensas desbloqueia!
Supermedalhas
Colete cubos de gelos suficientes para desbloquear supermedalhas e troque-as por recompensas do evento na loja do Comerciante! Você pode ganhar:
Decoração de estátua incandescente
Decoração de estátua de mago
Decoração de tributo ao Rei Goblin
Paisagem de selva épica
Paisagem de dia de neve
Visual do Rei do Gelo
Visual da Rainha Pixelada
Visual do Guardião Pixelado
Visual da Campeã das Trevas
Ganhe mais com o bilhete de minievento
Um antigo sucesso está de volta! Compre o bilhete de minievento para receber mais recompensas do caminho e ganhar mais supermedalhas para gastar na loja do Comerciante.