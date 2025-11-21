Está na hora do Estrelato demolidor! Ative Superdestruidores de Muros de graça durante o evento e ganhe cubos de gelo para desbloquear recompensas. A supertropa em destaque é melhorada automaticamente, ou seja, você pode ter até três supertropas ativas ao mesmo tempo durante o evento Estrelato.

Quem pode jogar?

O evento Estrelato do Superdestruidor de Muros está disponível a partir do centro da vila 8.

Datas do evento

Início:

Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025

Horário: 8h UTC

Término:

Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Horário: 8h UTC

Após o fim do evento em 27 de novembro, você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção Banho Supercongelante por dois dias. Ou seja, você poderá trocar as supermedalhas por recompensas até as 8h UTC do dia 29 de novembro.

Como jogar:

Colete cubos de gelo conquistando estrelas em ataques nos modos multijogador (batalha e batalha ranqueada). Eles ajudam a avançar no caminho do evento Estrelato e desbloquear recompensas. Ganhe ainda mais cubos de gelo nas batalhas lutando com a supertropa em destaque, o Superdestruidor de Muros! Você pode converter os cubos de gelo em supermedalhas para desbloquear mais recompensas na loja do Comerciante.