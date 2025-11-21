Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
21/11/2025
Blog – Clash of Clans

Evento Estrelato do Superdestruidor de Muros

Está na hora do Estrelato demolidor! Ative Superdestruidores de Muros de graça durante o evento e ganhe cubos de gelo para desbloquear recompensas. A supertropa em destaque é melhorada automaticamente, ou seja, você pode ter até três supertropas ativas ao mesmo tempo durante o evento Estrelato.

Quem pode jogar?

O evento Estrelato do Superdestruidor de Muros está disponível a partir do centro da vila 8.

Datas do evento

Início:

  • Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025

  • Horário: 8h UTC

Término:

  • Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025

  • Horário: 8h UTC

Após o fim do evento em 27 de novembro, você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção Banho Supercongelante por dois dias. Ou seja, você poderá trocar as supermedalhas por recompensas até as 8h UTC do dia 29 de novembro.

Como jogar:

Colete cubos de gelo conquistando estrelas em ataques nos modos multijogador (batalha e batalha ranqueada). Eles ajudam a avançar no caminho do evento Estrelato e desbloquear recompensas. Ganhe ainda mais cubos de gelo nas batalhas lutando com a supertropa em destaque, o Superdestruidor de Muros! Você pode converter os cubos de gelo em supermedalhas para desbloquear mais recompensas na loja do Comerciante.

Recursos do evento

Cubos de gelo

O Superdestruidor de Muros deixará tudo explosivo, então colete cubos de gelo para ele esfriar a cabeça! Ao conquistar estrelas em batalhas ranqueadas e batalhas no modo multijogador, você recebe cubos de gelo. A quantidade recebida é baseada no número de estrelas conquistadas na batalha. Ganhe mais cubos de gelo usando Superdestruidores de Muros no seu exército! Também é possível coletá-los no Banho Supercongelante, a construção do evento. Quanto mais você coleta, mais recompensas desbloqueia!

Supermedalhas

Colete cubos de gelos suficientes para desbloquear supermedalhas e troque-as por recompensas do evento na loja do Comerciante! Você pode ganhar:

  • Decoração de estátua incandescente

  • Decoração de estátua de mago

  • Decoração de tributo ao Rei Goblin

  • Paisagem de selva épica

  • Paisagem de dia de neve

  • Visual do Rei do Gelo

  • Visual da Rainha Pixelada

  • Visual do Guardião Pixelado

  • Visual da Campeã das Trevas

Ganhe mais com o bilhete de minievento

Um antigo sucesso está de volta! Compre o bilhete de minievento para receber mais recompensas do caminho e ganhar mais supermedalhas para gastar na loja do Comerciante.