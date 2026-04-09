Ganhe 50 minérios estelares no desafio de canto Clash Metaleiro
A temporada Clash Metaleiro chegou, e queremos ouvir você.
Grave um vídeo cantando o refrão de Clash Metaleiro e publique nas redes sociais usando as hashtags #SoundOfClash e #ClashOfClans.
Vamos selecionar aleatoriamente 20 vencedores para aparecer em um próximo vídeo do Clash On!
A competição está ativa em nossas páginas do TikTok e do Instagram.
Como participar
Grave um vídeo cantando o refrão.
Publique no TikTok ou no Instagram.
Adicione a sua tag de jogador à descrição do vídeo.
Use as hashtags #SoundOfClash e #ClashOfClans.
O que você pode ganhar
A chance de aparecer em um vídeo do Clash On, visto por toda a comunidade.
Minérios estelares (50 por vencedor).
Prazo
As inscrições podem ser enviadas até segunda-feira, 13 de abril, às 10h (UTC).
Termos e condições
Para participar, é preciso residir em um país onde o Clash of Clans esteja disponível para download nas lojas de aplicativos.
Os vídeos devem ter áudio e imagem nítidos, caso contrário, podem ser considerados inválidos. Vídeos gerados por IA não serão aceitos.
Ao publicar o seu vídeo com as hashtags #SoundOfClash e #ClashOfClans, você concorda em participar desta competição e concede permissão para usarmos, reproduzirmos e compartilharmos o seu conteúdo em nossos canais, incluindo vídeos oficiais do Clash of Clans e materiais de marketing.