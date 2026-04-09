A temporada Clash Metaleiro chegou, e queremos ouvir você.

Grave um vídeo cantando o refrão de Clash Metaleiro e publique nas redes sociais usando as hashtags #SoundOfClash e #ClashOfClans.

Vamos selecionar aleatoriamente 20 vencedores para aparecer em um próximo vídeo do Clash On!

A competição está ativa em nossas páginas do TikTok e do Instagram.

Como participar

Grave um vídeo cantando o refrão.

Publique no TikTok ou no Instagram.

Adicione a sua tag de jogador à descrição do vídeo.

Use as hashtags #SoundOfClash e #ClashOfClans.

O que você pode ganhar

A chance de aparecer em um vídeo do Clash On, visto por toda a comunidade.

Minérios estelares (50 por vencedor).

Prazo

As inscrições podem ser enviadas até segunda-feira, 13 de abril, às 10h (UTC).

Termos e condições

Para participar, é preciso residir em um país onde o Clash of Clans esteja disponível para download nas lojas de aplicativos.

Os vídeos devem ter áudio e imagem nítidos, caso contrário, podem ser considerados inválidos. Vídeos gerados por IA não serão aceitos.

Ao publicar o seu vídeo com as hashtags #SoundOfClash e #ClashOfClans, você concorda em participar desta competição e concede permissão para usarmos, reproduzirmos e compartilharmos o seu conteúdo em nossos canais, incluindo vídeos oficiais do Clash of Clans e materiais de marketing.