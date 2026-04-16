Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
16/04/2026
Blog – Clash of Clans

Grandes mudanças chegam ao modo ranqueado em abril

Atenção, chefe! Grandes mudanças chegam ao modo ranqueado em abril.

Nós acompanhamos e concordamos com os seus comentários. As batalhas ranqueadas devem ser gratificantes, fáceis de entender e divertidas, seja você do tipo dedicado ou alguém que está apenas jogando algumas partidas.

Por esse motivo, vamos trazer mudanças que tornarão a Liga Lendária mais equilibrada e emocionante, simplificarão o progresso e garantirão que todo mundo tenha uma experiência de jogo melhor e mais flexível, independentemente de como prefiram lutar.

Confira aqui o que você precisa saber:

A evolução da Liga Lendária

Uma só lenda não bastava. Por isso, apresentamos as Ligas Lendárias!

A partir de agora, a Liga Lendária será separada em três divisões:

  • Lenda I

  • Lenda II

  • Lenda III

Todas as divisões...

  • ganham os mesmos bônus de estrela.

  • ganham os mesmos bônus da liga.

  • têm os próprios modificadores de batalha.

O que muda no competitivo? Cada divisão tem a própria dificuldade, estrutura e modificadores de batalha, possibilitando um progresso mais fácil de entender e uma experiência mais equilibrada de acordo com o seu nível de habilidade.

Isso significa que:

  • Os jogadores nas posições mais altas da liga enfrentarão desafios mais estruturados.

  • O modo ranqueado será mais divertido e gratificante para um maior número de jogadores.

Estrutura das divisões da Liga Lendária

Lenda III

  • Torneios semanais

  • 24 batalhas por semana

  • Promoção semanal dos cinco melhores jogadores

  • Modificadores de batalha da divisão Lenda III

Lenda II

  • Torneios semanais

  • 30 batalhas por semana

  • Promoção semanal dos três melhores jogadores

  • Modificadores de batalha da divisão Lenda II

Lenda I

  • Torneios de quatro semanas

  • Oito batalhas por semana

  • Rebaixamento semanal dos jogadores abaixo da posição 10.000

  • Modificadores da divisão Lenda I

Semana de migração

A partir de 20 de abril

Esse será o período de posicionamento. Entre o dia 20 de abril e o lançamento da atualização, seu desempenho determinará o seu ponto de partida nas novas Ligas Lendárias.

  • Os 12.500 melhores jogadores serão posicionados na divisão Lenda I.

  • Os 50.000 seguintes, na divisão Lenda II.

  • Os demais jogadores, na divisão Lenda III.

  • Os jogadores rebaixados cairão para a Liga Elétrica 33.

Esse posicionamento automático acontecerá apenas uma vez e levará em consideração o seu desempenho ao alocar você às novas ligas, então dê o seu melhor!

A classificação para uma liga superior resulta em:

  • Um acesso mais rápido a batalhas e competições de alto nível

  • Menos tempo investido em escaladas futuras

Mudanças no modo ranqueado: mais flexibilidade e transparência

Além disso, nós implementamos algumas mudanças para tornar o modo ranqueado mais fluido e simples.

Redução do número de batalhas ranqueadas

  • Nós reduzimos o número de batalhas ranqueadas necessárias nas Ligas Titã 25 a Elétrica 33.

Rebaixamento por inatividade

Agora, você tem mais flexibilidade caso precise fazer uma pausa.

  • O rebaixamento ocorre após quatro semanas de inatividade.

  • É possível ficar inativo no modo ranqueado (ou seja, não efetuar nenhuma inscrição) por quatro semanas

sem sofrer rebaixamento.

  • Após o rebaixamento inicial por inatividade, os jogadores perdem uma posição por cada quatro semanas adicionais de inatividade, até que atinjam o piso de liga do centro da vila.

  • Com mais quatro semanas de inatividade, eles ficam sem posição.

  • Os alertas de inatividade também ganharam um novo visual, com uma contagem regressiva que indica o momento exato do rebaixamento. Ninguém mais precisa de bola de cristal!

Alertas de rebaixamento

Também melhoramos a forma como os rebaixamentos são comunicados.

  • Você passará a receber avisos mais claros quando estiver na zona de risco.

  • Você terá mais visibilidade sobre a sua situação atual.

Qual é o motivo por trás dessas mudanças?

Essas mudanças estão centradas em duas melhorias principais:

  • Organizar a estrutura das ligas de alto nível.

  • Tornar o modo ranqueado mais acessível de forma geral.

De agora em diante:

  • Os jogadores mais habilidosos poderão aproveitar um ambiente competitivo ainda melhor para colocar os seus talentos à prova.

  • O modo ranqueado poderá alcançar mais jogadores que querem se divertir no seu próprio ritmo.

  • O progresso será mais claro, equilibrado e fácil de entender.

O que o futuro reserva?

Essas mudanças compõem uma atualização maior, prevista para o fim deste mês, que trará ainda mais novidades não só em relação ao progresso, mas também às mecânicas e recompensas. Estamos anunciando a mudança no modo ranqueado com antecedência para que todos possam se preparar e, assim, aproveitar ao máximo a semana de classificação.

Em breve, abordaremos as demais mudanças.

Boas lutas!