Atenção, chefe! Grandes mudanças chegam ao modo ranqueado em abril.

Nós acompanhamos e concordamos com os seus comentários. As batalhas ranqueadas devem ser gratificantes, fáceis de entender e divertidas, seja você do tipo dedicado ou alguém que está apenas jogando algumas partidas.

Por esse motivo, vamos trazer mudanças que tornarão a Liga Lendária mais equilibrada e emocionante, simplificarão o progresso e garantirão que todo mundo tenha uma experiência de jogo melhor e mais flexível, independentemente de como prefiram lutar.

Confira aqui o que você precisa saber:

A evolução da Liga Lendária

Uma só lenda não bastava. Por isso, apresentamos as Ligas Lendárias!

A partir de agora, a Liga Lendária será separada em três divisões:

Lenda I

Lenda II

Lenda III

Todas as divisões...

ganham os mesmos bônus de estrela.

ganham os mesmos bônus da liga.

têm os próprios modificadores de batalha.

O que muda no competitivo? Cada divisão tem a própria dificuldade, estrutura e modificadores de batalha, possibilitando um progresso mais fácil de entender e uma experiência mais equilibrada de acordo com o seu nível de habilidade.

Isso significa que:

Os jogadores nas posições mais altas da liga enfrentarão desafios mais estruturados.

O modo ranqueado será mais divertido e gratificante para um maior número de jogadores.

Estrutura das divisões da Liga Lendária

Lenda III

Torneios semanais

24 batalhas por semana

Promoção semanal dos cinco melhores jogadores

Modificadores de batalha da divisão Lenda III

Lenda II

Torneios semanais

30 batalhas por semana

Promoção semanal dos três melhores jogadores

Modificadores de batalha da divisão Lenda II

Lenda I

Torneios de quatro semanas

Oito batalhas por semana

Rebaixamento semanal dos jogadores abaixo da posição 10.000

Modificadores da divisão Lenda I

Semana de migração

A partir de 20 de abril

Esse será o período de posicionamento. Entre o dia 20 de abril e o lançamento da atualização, seu desempenho determinará o seu ponto de partida nas novas Ligas Lendárias.

Os 12.500 melhores jogadores serão posicionados na divisão Lenda I.

Os 50.000 seguintes, na divisão Lenda II.

Os demais jogadores, na divisão Lenda III.

Os jogadores rebaixados cairão para a Liga Elétrica 33.

Esse posicionamento automático acontecerá apenas uma vez e levará em consideração o seu desempenho ao alocar você às novas ligas, então dê o seu melhor!

A classificação para uma liga superior resulta em:

Um acesso mais rápido a batalhas e competições de alto nível

Menos tempo investido em escaladas futuras

Mudanças no modo ranqueado: mais flexibilidade e transparência

Além disso, nós implementamos algumas mudanças para tornar o modo ranqueado mais fluido e simples.

Redução do número de batalhas ranqueadas

Nós reduzimos o número de batalhas ranqueadas necessárias nas Ligas Titã 25 a Elétrica 33.

Rebaixamento por inatividade

Agora, você tem mais flexibilidade caso precise fazer uma pausa.

O rebaixamento ocorre após quatro semanas de inatividade.

É possível ficar inativo no modo ranqueado (ou seja, não efetuar nenhuma inscrição) por quatro semanas

sem sofrer rebaixamento.

Após o rebaixamento inicial por inatividade, os jogadores perdem uma posição por cada quatro semanas adicionais de inatividade, até que atinjam o piso de liga do centro da vila.

Com mais quatro semanas de inatividade, eles ficam sem posição.

Os alertas de inatividade também ganharam um novo visual, com uma contagem regressiva que indica o momento exato do rebaixamento. Ninguém mais precisa de bola de cristal!

Alertas de rebaixamento

Também melhoramos a forma como os rebaixamentos são comunicados.

Você passará a receber avisos mais claros quando estiver na zona de risco.

Você terá mais visibilidade sobre a sua situação atual.

Qual é o motivo por trás dessas mudanças?

Essas mudanças estão centradas em duas melhorias principais:

Organizar a estrutura das ligas de alto nível.

Tornar o modo ranqueado mais acessível de forma geral.

De agora em diante:

Os jogadores mais habilidosos poderão aproveitar um ambiente competitivo ainda melhor para colocar os seus talentos à prova.

O modo ranqueado poderá alcançar mais jogadores que querem se divertir no seu próprio ritmo.

O progresso será mais claro, equilibrado e fácil de entender.

O que o futuro reserva?

Essas mudanças compõem uma atualização maior, prevista para o fim deste mês, que trará ainda mais novidades não só em relação ao progresso, mas também às mecânicas e recompensas. Estamos anunciando a mudança no modo ranqueado com antecedência para que todos possam se preparar e, assim, aproveitar ao máximo a semana de classificação.

Em breve, abordaremos as demais mudanças.

Boas lutas!