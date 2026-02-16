Melhorias nas vantagens atuais do bilhete dourado

Agora, é possível usar doações por 1 gema a seu próprio favor, facilitando a acumulação de recursos e a preparação. Quer você esteja jogando na Liga Lendária ou prestes a iniciar o seu ataque na LGC, pode contar com a gente... ou se virar!

Além disso, ao ganhar um item mágico quando o armazenamento está cheio, você agora tem a opção de usá-lo imediatamente ou vendê-lo.

Também adicionamos mais pás de obstáculos nessa temporada, até o limite de três, então bora organizar essas decorações espalhadas pela vila, chefe!

Os baús agora estão no caminho normal!

Os baús agora aparecem no caminho normal e substituem a maioria das poções que antes eram recompensas garantidas. Cada baú contém uma recompensa aleatória que pode incluir minérios, personalizações e outros itens!

Não é uma equivalência perfeita, mas, mesmo assim, é vantajoso para os jogadores, dando a eles a oportunidade de conseguir recompensas ainda melhores. Os jogadores que não fazem compras também merecem receber livros e visuais, e os baús são a melhor forma de garantir essa emoção!

Tudo ficará claro quando o caminho completo aparecer no jogo. Caso você discorde, deixe a sua opinião nos nossos canais oficiais!

POR QUE A MUDANÇA É IMPORTANTE?

A escolha de recompensas amplia as possibilidades de controlar e planejar o progresso da vila, enquanto os baús oferecem o elemento surpresa, com a possibilidade de ganhar algo que talvez seja extremamente difícil de conseguir em outras partes do jogo.

Nova funcionalidade do bilhete dourado: Garimpeiro (a partir do CV10)

Um NOVO personagem chega à vila! Com 2.400 pontos da temporada, os jogadores com o bilhete dourado terão acesso ao Garimpeiro, um novo auxiliar!

O Garimpeiro converte minérios em outros minérios com um tempo de espera normal, exatamente como a Alquimista!

Não requer gemas, melhorias nem bônus. Basta fazer as conversões a cada 23 horas, de forma simples e previsível.

Com um centro da vila abaixo do nível 10, em vez do Garimpeiro, o jogador receberá uma poção de recursos. Confira os detalhes sobre o Garimpeiro nos vídeos dos criadores!