Grandes novidades no bilhete dourado!
O passe da temporada faz parte do Clash desde 2018. Apesar das melhorias ao longo dos anos, ele continuou essencialmente o mesmo. A partir da próxima temporada, isso vai mudar!
Nós reformulamos totalmente o bilhete dourado com a intenção de torná-lo mais moderno, gratificante e equilibrado tanto para quem tem o bilhete quanto para quem não tem. Isso inclui novas funcionalidades, um novo sistema de progresso e mudanças na forma como as recompensas aparecem pelo caminho.
Continue lendo para conferir as mudanças, chefe!
Uma nova experiência com o bilhete dourado
Toda a interface do bilhete dourado foi atualizada:
Novo layout em tela cheia
Ícones maiores e recompensas mais visíveis
O fluxo enxuto e modernizado deixa o progresso mais fácil de entender.
Tudo é mais rápido, claro e bacana de usar!
Novo sistema de tarefas: tarefas diárias!
Nós mudamos tudo na forma como os jogadores recebem pontos da temporada.
O antigo sistema baseado em desafios foi substituído por um mais simples de tarefas diárias. Cada dia traz oito tarefas sempre disponíveis com foco na ação de jogo normal. Elas não expiram e são fáceis de entender (até para quem tem um CV7 e ainda usa Gigantes com Balões nos ataques!).
Ao completar tarefas, você recebe selos. Junte selos suficientes para completar um cartão fidelidade e ganhar mais pontos da temporada.
Você inicia a temporada com vários cartões fidelidade e ganha um novo a cada dia. Os cartões se acumulam, ou seja, mesmo perdendo um dia, você não fica para trás ao voltar!
Os jogadores com o bilhete dourado recebem pontos adicionais ao completar cartões fidelidade, e, na última semana da temporada, você recebe ainda mais pontos por selo e por cartão completo. Com isso, o fim da temporada fica mais animado e gratificante, principalmente para os jogadores casuais.
Como agora os pontos são distribuídos de maneira mais uniforme ao longo da temporada, removemos o antigo bônus por compras consecutivas do bilhete dourado. Nossa ideia é que o progresso fique mais consistente e linear para todos.
Novidade: escolha de recompensas!
É isso mesmo! Em determinados pontos do caminho, agora é possível escolher entre duas recompensas. Isso ajuda a obter recompensas compatíveis com o nível do centro da vila e os seus planos de melhoria, além de simplesmente ampliar as suas opções!
Alguns exemplos de escolhas:
Um visual de herói da temporada atual ou um visual clássico
Uma runa de ouro ou uma runa de elixir (sim... duas vezes!)
Um livro da luta ou um livro dos feitiços (também duas vezes!)
Quanto mais alto é o nível do centro da vila, melhores são as opções desbloqueadas. Os centros da vila de nível mais baixo recebem apenas recompensas que ajudam no progresso. Caso você esteja perto de melhorar o centro da vila, faça isso antes que a temporada de março comece para maximizar as vantagens imediatamente!
A escolha de recompensas promove a flexibilidade e o planejamento. Você ainda sabe exatamente o que vai receber, mas pode decidir a opção mais adequada à sua vila.
Atenção: se você não escolher uma recompensa antes do fim da temporada, a primeira opção será selecionada automaticamente. Se o inventário estiver cheio, a recompensa será convertida em gemas, assim como as outras recompensas não coletadas.
O cofrinho ficou maior e melhor!
Esse aí é... o Porco do Corredor?! O banco da temporada virou o cofrinho!
Ele agora já começa no tamanho máximo, sem necessidade de melhorias ou multiplicadores. Em vez disso, o bilhete dourado aplica um multiplicador de saque por 5 quando resgatado no fim da temporada.
No caminho normal, é possível ganhar:
8.000.000 de ouro e elixir
2.000.000 de ouro do construtor e elixir do construtor
Com o bilhete dourado, é possível ganhar:
40.000.000 de ouro e elixir
10.000.000 de ouro do construtor e elixir do construtor
O cofrinho agora acompanha o nível do centro da vila. Para centros da vila de nível mais baixo, o total é menor do que antes, ao passo que os centros da vila de nível mais alto recebem ganhos maiores. Isso faz com que as recompensas sejam equilibradas e fáceis de administrar em todas as etapas do progresso.
Melhorias nas vantagens atuais do bilhete dourado
Agora, é possível usar doações por 1 gema a seu próprio favor, facilitando a acumulação de recursos e a preparação. Quer você esteja jogando na Liga Lendária ou prestes a iniciar o seu ataque na LGC, pode contar com a gente... ou se virar!
Além disso, ao ganhar um item mágico quando o armazenamento está cheio, você agora tem a opção de usá-lo imediatamente ou vendê-lo.
Também adicionamos mais pás de obstáculos nessa temporada, até o limite de três, então bora organizar essas decorações espalhadas pela vila, chefe!
Os baús agora estão no caminho normal!
Os baús agora aparecem no caminho normal e substituem a maioria das poções que antes eram recompensas garantidas. Cada baú contém uma recompensa aleatória que pode incluir minérios, personalizações e outros itens!
Não é uma equivalência perfeita, mas, mesmo assim, é vantajoso para os jogadores, dando a eles a oportunidade de conseguir recompensas ainda melhores. Os jogadores que não fazem compras também merecem receber livros e visuais, e os baús são a melhor forma de garantir essa emoção!
Tudo ficará claro quando o caminho completo aparecer no jogo. Caso você discorde, deixe a sua opinião nos nossos canais oficiais!
POR QUE A MUDANÇA É IMPORTANTE?
A escolha de recompensas amplia as possibilidades de controlar e planejar o progresso da vila, enquanto os baús oferecem o elemento surpresa, com a possibilidade de ganhar algo que talvez seja extremamente difícil de conseguir em outras partes do jogo.
Nova funcionalidade do bilhete dourado: Garimpeiro (a partir do CV10)
Um NOVO personagem chega à vila! Com 2.400 pontos da temporada, os jogadores com o bilhete dourado terão acesso ao Garimpeiro, um novo auxiliar!
O Garimpeiro converte minérios em outros minérios com um tempo de espera normal, exatamente como a Alquimista!
Não requer gemas, melhorias nem bônus. Basta fazer as conversões a cada 23 horas, de forma simples e previsível.
Com um centro da vila abaixo do nível 10, em vez do Garimpeiro, o jogador receberá uma poção de recursos. Confira os detalhes sobre o Garimpeiro nos vídeos dos criadores!
PROGRESSO E SEQUÊNCIA DE RECOMPENSAS
O progresso do bilhete dourado ficou mais equilibrado ao longo da temporada. Como as tarefas chegam em lotes diários em vez de todas ao mesmo tempo, as vantagens são desbloqueadas em um ritmo mais regular. Alguns jogadores poderão demorar um pouco mais para desbloquear determinadas acelerações, mas os jogadores casuais terão mais facilidade em acompanhar o ritmo de progresso.
Todas as recompensas do passe da temporada são baseadas nos níveis do centro da vila e da casa do construtor no início da temporada. Isso inclui os recursos, o conteúdo dos baús e o cofrinho.
As recompensas são definidas quando a temporada começa, ou seja, a melhoria do centro da vila durante a temporada não afeta as recompensas do caminho. Se você está perto de melhorar, é melhor fazer isso antes do início da temporada para maximizar as vantagens durante o mês. Leve isso em consideração antes que a temporada de fevereiro comece!
Melhorar sem maximizar tudo continua sendo má ideia. Ou não...
UM BILHETE DOURADO QUE EVOLUI COM O CLASH
A mudança é uma tentativa de deixar o bilhete dourado mais moderno, interessante e alinhado com a forma como o Clash é jogado atualmente, seja com o bilhete dourado, sem fazer compras ou de qualquer outra forma.
O novo bilhete dourado chega com a próxima temporada em 01/03. Estamos anunciando as mudanças com bastante antecedência para que todos possam se preparar.
Como sempre, acompanharemos os comentários da comunidade e faremos os ajustes necessários!
–Equipe do Clash of Clans