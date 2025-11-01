Skip to content
1/11/2025
Martelofolia abre a temporada de novembro

A Martelofolia já chegou chegando!

O Construtor, empunhando um misterioso martelo de meteorito, está oferecendo melhorias mais baratas e rápidas! Isso mesmo, a Martelofolia começa AGORA!

  • TODOS os níveis do centro da vila podem participar.

  • Redução de 50% nos tempos e custos de melhoria, exceto para supercargas e defesas diferenciadas.

  • O dobro da produção e da capacidade do coletor de recursos.

  • A Martelofolia termina em 17 de novembro. Corra e comece as suas melhorias agora mesmo!

Boas-vindas à temporada das terras devastadas

Um meteoro gigante está se aproximando, e o caos se espalhou por todos os lados!

  • 1º a 11 de novembro: as ligas das Guerras de Clãs estão na área.

  • 1º a 17 de novembro: a volta da Martelofolia. Aproveite a redução de 50% nos tempos de melhoria e o dobro da produção e da capacidade do coletor de recursos. As supercargas e as defesas diferenciadas não estão inclusas.

  • 1º a 17 de novembro: há meteoros caindo por toda a vila. Colete-os para ter uma chance de conseguir minérios.

  • 1º a 30 de novembro: o Goblin Construtor e o Goblin Pesquisador voltam à vila.

  • 1º a 30 de novembro: a paisagem do reino em ruínas fica disponível na loja.

  • 3 a 30 de novembro: a paisagem das terras devastadas cruza os céus... e chega à loja.

  • 6 a 30 de novembro: os visuais de herói das terras devastadas começam a ficar disponíveis na loja.

  • 8 a 17 de novembro: o observatório fica disponível nos arredores da vila. Interaja com ele para ficar por dentro das atualizações sobre a grande rocha que está vindo do espaço!

  • 10 a 14 de novembro: o evento 4x bônus de estrela fica disponível!

  • 15 a 30 de novembro: uma superdecoração que pode prever o futuro fica disponível na loja.

  • 20 a 27 de novembro: o Miniestrelato e o bilhete de evento chegam para superar limites. Libere os Superdestruidores de Muros!

  • 22 a 28 de novembro: início dos Jogos do Clã.

  • 28 de novembro: a Caça ao Tesouro volta por cinco dias.