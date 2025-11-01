Martelofolia abre a temporada de novembro
A Martelofolia já chegou chegando!
O Construtor, empunhando um misterioso martelo de meteorito, está oferecendo melhorias mais baratas e rápidas! Isso mesmo, a Martelofolia começa AGORA!
TODOS os níveis do centro da vila podem participar.
Redução de 50% nos tempos e custos de melhoria, exceto para supercargas e defesas diferenciadas.
O dobro da produção e da capacidade do coletor de recursos.
A Martelofolia termina em 17 de novembro. Corra e comece as suas melhorias agora mesmo!
Boas-vindas à temporada das terras devastadas
Um meteoro gigante está se aproximando, e o caos se espalhou por todos os lados!
1º a 11 de novembro: as ligas das Guerras de Clãs estão na área.
1º a 17 de novembro: a volta da Martelofolia. Aproveite a redução de 50% nos tempos de melhoria e o dobro da produção e da capacidade do coletor de recursos. As supercargas e as defesas diferenciadas não estão inclusas.
1º a 17 de novembro: há meteoros caindo por toda a vila. Colete-os para ter uma chance de conseguir minérios.
1º a 30 de novembro: o Goblin Construtor e o Goblin Pesquisador voltam à vila.
1º a 30 de novembro: a paisagem do reino em ruínas fica disponível na loja.
3 a 30 de novembro: a paisagem das terras devastadas cruza os céus... e chega à loja.
6 a 30 de novembro: os visuais de herói das terras devastadas começam a ficar disponíveis na loja.
8 a 17 de novembro: o observatório fica disponível nos arredores da vila. Interaja com ele para ficar por dentro das atualizações sobre a grande rocha que está vindo do espaço!
10 a 14 de novembro: o evento 4x bônus de estrela fica disponível!
15 a 30 de novembro: uma superdecoração que pode prever o futuro fica disponível na loja.
20 a 27 de novembro: o Miniestrelato e o bilhete de evento chegam para superar limites. Libere os Superdestruidores de Muros!
22 a 28 de novembro: início dos Jogos do Clã.
28 de novembro: a Caça ao Tesouro volta por cinco dias.