9/03/2026
Blog – Clash of Clans
Minievento de medalhas: Disparada do Dragão
Colete escamas para liberar recompensas e medalhas de diamante, que podem ser usadas na loja do Comerciante para obter ainda mais prêmios! Use Superdragões nas batalhas para ganhar ainda mais escamas.
Início do evento:
7 de março, às 8h (UTC)
Fim do evento:
14 de março, às 8h (UTC)
A loja será fechada em 16 de março, às 8h (UTC).
Após o fim do evento em 14 de março,você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até 16 de março, às 8h (UTC).
Disponível a partir do centro da vila 6.
Tropa do evento: Superdragão
Recursos do evento
Primeira moeda: escamas de dragão
Segunda moeda: medalhas de diamante
Construção do evento
Fonte do Dragão
Detalhes da loja do evento
|Item
|Limite de compra
|Valor em fichas/unidade
|Decoração: Bebê Ptah
|1
|550
|Decoração: Estátua do Dragão dos Goblins
|1
|550
|Decoração: Estátua do Dragão Colorido
|1
|550
|Decoração: Totem de Dragão
|1
|550
|Paisagem pirata
|1
|2.266
|Paisagem da Festa Clash
|1
|2.266
|Rei Lunar
|1
|2.266
|Rainha das Trevas
|1
|2.266
|Guardião Artista
|1
|2.266
|Campeã Pixelada
|1
|2.266
|Poção de herói
|3
|309
|Runa de ouro
|2
|2.060
|Runa de elixir
|2
|2.060
|Poção de recursos
|6
|124
|Superpoção
|2
|309
|5 anéis de muro
|10
|361
|Pá de obstáculos
|5
|1.030
|Poção de pesquisa
|7
|247
|125.000 de elixir
|20
|15
|125.000 de ouro
|20
|15
|2.000 de elixir negro
|20
|31
Detalhes do caminho do evento
|Pontos (cumulativos)
|Pontos necessários
|Categoria livre
|Quantidade
|Caminho premium
|Quantidade
|200
|200
|Superdragão
|1
|Medalhas
|200
|400
|200
|Bolo do Castelo do Clã
|1
|Elixir negro
|150.000
|600
|200
|Ouro
|4.500.000
|Medalhas
|200
|800
|200
|Minimedalhas
|1
|Runa de elixir
|1
|1.000
|200
|Elixir
|4.500.000
|Medalhas
|200
|1.200
|200
|Elixir negro
|37.500
|Ouro
|4.500.000
|1.400
|200
|Ouro
|4.500.000
|Poção de recursos
|1
|1.600
|200
|Minimedalhas
|1
|Medalhas
|200
|1.900
|300
|Elixir
|4.500.000
|Runa de ouro
|1
|2.200
|300
|Elixir negro
|37.500
|Medalhas
|200
|2.500
|300
|Ouro
|4.500.000
|Poção de recursos
|1
|2.800
|300
|Minimedalhas
|1
|Medalhas
|250
|3.100
|300
|Elixir
|4.500.000
|Ouro
|4.500.000
|3.500
|400
|Elixir negro
|75.000
|Medalhas
|650
|3.950
|450
|Medalhas
|400
|Runa de elixir negro
|1
|550
|Medalhas
|50
|1.100
|Medalhas
|50
|2.200
|Medalhas
|50