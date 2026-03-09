Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
9/03/2026
Blog – Clash of Clans

Minievento de medalhas: Disparada do Dragão

Colete escamas para liberar recompensas e medalhas de diamante, que podem ser usadas na loja do Comerciante para obter ainda mais prêmios! Use Superdragões nas batalhas para ganhar ainda mais escamas.

Início do evento:

  • 7 de março, às 8h (UTC)

Fim do evento:

  • 14 de março, às 8h (UTC)

A loja será fechada em 16 de março, às 8h (UTC).

Após o fim do evento em 14 de março,você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até 16 de março, às 8h (UTC).

Disponível a partir do centro da vila 6.

Tropa do evento: Superdragão

Recursos do evento

Primeira moeda: escamas de dragão

Segunda moeda: medalhas de diamante

Construção do evento

Fonte do Dragão

Detalhes da loja do evento

ItemLimite de compraValor em fichas/unidade
Decoração: Bebê Ptah1550
Decoração: Estátua do Dragão dos Goblins1550
Decoração: Estátua do Dragão Colorido1550
Decoração: Totem de Dragão1550
Paisagem pirata12.266
Paisagem da Festa Clash12.266
Rei Lunar12.266
Rainha das Trevas12.266
Guardião Artista12.266
Campeã Pixelada12.266
Poção de herói3309
Runa de ouro22.060
Runa de elixir22.060
Poção de recursos6124
Superpoção2309
5 anéis de muro10361
Pá de obstáculos51.030
Poção de pesquisa7247
125.000 de elixir2015
125.000 de ouro2015
2.000 de elixir negro2031

Detalhes do caminho do evento

Pontos (cumulativos)Pontos necessáriosCategoria livreQuantidadeCaminho premiumQuantidade
200200Superdragão1Medalhas200
400200Bolo do Castelo do Clã1Elixir negro150.000
600200Ouro4.500.000Medalhas200
800200Minimedalhas1Runa de elixir1
1.000200Elixir4.500.000Medalhas200
1.200200Elixir negro37.500Ouro4.500.000
1.400200Ouro4.500.000Poção de recursos1
1.600200Minimedalhas1Medalhas200
1.900300Elixir4.500.000Runa de ouro1
2.200300Elixir negro37.500Medalhas200
2.500300Ouro4.500.000Poção de recursos1
2.800300Minimedalhas1Medalhas250
3.100300Elixir4.500.000Ouro4.500.000
3.500400Elixir negro75.000Medalhas650
3.950450Medalhas400Runa de elixir negro1
550Medalhas50
1.100Medalhas50
2.200Medalhas50