Colete escamas para liberar recompensas e medalhas de diamante, que podem ser usadas na loja do Comerciante para obter ainda mais prêmios! Use Superdragões nas batalhas para ganhar ainda mais escamas.

Início do evento:

7 de março, às 8h (UTC)

Fim do evento:

14 de março, às 8h (UTC)

A loja será fechada em 16 de março, às 8h (UTC).

Após o fim do evento em 14 de março ,você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até 16 de março, às 8h (UTC).

Disponível a partir do centro da vila 6.