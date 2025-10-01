Visitantes siderais estão se aproximando com uma Maldição Cósmica que pode pôr a sua vila em perigo. Deixe o espírito do Halloween do Clash tomar conta e enfrente os malfeitores intergalácticos!

De 1º a 3 de outubro: que a Caça ao Tesouro comece! Encontre baús nas batalhas e abra-os para ter a chance de ganhar recompensas épicas.

De 1º a 9 de outubro: encare o desafio de heróis controláveis Calamidade Cósmica, controle a Caçadora Arqueira e arrase para ganhar recompensas de 3 estrelas.

De 1º a 11 de outubro: as ligas das Guerras de Clãs recomeçam. Nem o caos cósmico impedirá as nossas batalhas!

De 1º a 31 de outubro: o bilhete dourado chega com um visual tão gótico da Rainha Arqueira que até você vai se rebelar. Seja bem-vinda, Caçadora Arqueira!

De 3 a 31 de outubro: conheça a paisagem cósmica, um meteoro que vagava pelo espaço até o Guardião Eterno transformá-lo em uma ferramenta de destruição! Suas estruturas externas exclusivas e proporção de tirar o fôlego farão os seus olhos brilharem. Não perca!

De 5 a 31 de outubro: os visuais dos heróis cósmicos aparecerão na loja. Não deixe de conferir a Campeã Amaldiçoada, o Guardião Eterno, o Príncipe do Pesadelo e o Rei Berserker!

De 8 a 15 de outubro: encare o desafio de heróis controláveis Abastado, jogue com o Príncipe do Pesadelo e use o Bastão de Meteoros dele para fazer chover destruição sobre os inimigos!

De 10 a 22 de outubro: você encontrará na loja a lanterna de festival, uma superdecoração que está de volta para celebrar o Diwali!

De 10 a 31 de outubro: o evento de medalhas Rock Cósmico vai tocar o terror, então aproveite para ganhar estilhaços cósmicos!