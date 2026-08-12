O Mago Fascinante tem um desafio pela frente: ele está em busca do título de melhor estrategista em combates por turnos de The Awesome Quest, mas faltam algumas fichas para que ele finalmente termine o seu baralho lendário. Para a sorte dele, o colecionismo corre nas suas veias.

Esta é a jogada, chefe!

O evento de medalhas Fascinante está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início do evento: 12 de agosto, às 8h (UTC)

Término do evento: 31 de agosto, às 8h (UTC)

A aba no Comerciante e a construção do evento ficarão disponíveis até 2 de setembro, às 8h (UTC), então faça bom uso das suas medalhas de missões enquanto há tempo.

Recursos do evento

Fichas de cartas

Você encontra fichas de cartas espalhadas pelas vilas inimigas durante as batalhas multijogador.

Em cada base, três construções aleatórias contêm fichas de cartas.

Para começar, você pode coletar até 200 fichas por batalha.

Destrua construções, consiga fichas e avance pelo caminho do evento.

Você também pode conseguir mais fichas no orbe fascinante, a construção do evento, que as gera diariamente em quantidades cada vez maiores.

Medalhas de missões

Você libera medalhas de missões coletando fichas de cartas e avançando pelo caminho do evento.

Use as medalhas de missões na loja do Comerciante para adquirir recompensas, incluindo equipamentos épicos novos e antigos.

Novo equipamento épico de herói

O Baralho Vingativo, o novo truque na manga do Duque Dracônico, está disponível para jogadores a partir do centro da vila 15. Às vezes, guardar rancor tem lá suas vantagens...

Você pode comprá-lo na loja do Comerciante usando medalhas de missões.

Aceleração de equipamento: entre 26 e 31 de agosto, o Baralho Vingativo é potencializado até o nível máximo permitido pelo seu salão dos heróis.

Tropa temporária: Domador de Elefante

O Domador de Elefante, o grande vencedor do concurso Supercell Make, chegou chegando como tropa temporária durante o evento. Libere-o no caminho do evento para que ele pisoteie os seus inimigos com toda a força.

Construção do evento: orbe fascinante

A invenção mais encantadora do Mago Fascinante. Ofereça fichas de cartas para receber algo valioso em troca, quer você faça o tipo sortudo ou azarado na hora de abrir pacotes.

Recompensas da loja do Comerciante

Você pode trocar as suas medalhas de missões pelo seguinte:

O Baralho Vingativo, o equipamento épico do Duque Dracônico.

A galeria de cartas, uma superdecoração totalmente inédita.

Equipamentos para cada um dos seus heróis: Par de Botas Elétricas, Espelho Mágico, Coroa Sombria, Tocha Heroica e Bola de Espinhos.

Minérios, poções, livros, runas, entre outros recursos para acelerar o seu progresso.

Materiais de construção para personalizar a sua vila.

Bilhete de evento

Quer avançar ainda mais rápido no caminho do evento? Adquira o bilhete de evento para ter acesso a recompensas adicionais e acelerar o seu progresso rumo aos belos itens na vitrine da loja do Comerciante.