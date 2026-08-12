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Blog – Clash of Clans
12/08/2026

O evento de medalhas Fascinante está na área!

O Mago Fascinante tem um desafio pela frente: ele está em busca do título de melhor estrategista em combates por turnos de The Awesome Quest, mas faltam algumas fichas para que ele finalmente termine o seu baralho lendário. Para a sorte dele, o colecionismo corre nas suas veias.

Esta é a jogada, chefe!

O evento de medalhas Fascinante está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

  • Início do evento: 12 de agosto, às 8h (UTC)

  • Término do evento: 31 de agosto, às 8h (UTC)

  • A aba no Comerciante e a construção do evento ficarão disponíveis até 2 de setembro, às 8h (UTC), então faça bom uso das suas medalhas de missões enquanto há tempo.

Recursos do evento

Fichas de cartas

Você encontra fichas de cartas espalhadas pelas vilas inimigas durante as batalhas multijogador.

  • Em cada base, três construções aleatórias contêm fichas de cartas.

  • Para começar, você pode coletar até 200 fichas por batalha.

  • Destrua construções, consiga fichas e avance pelo caminho do evento.

Você também pode conseguir mais fichas no orbe fascinante, a construção do evento, que as gera diariamente em quantidades cada vez maiores.

Medalhas de missões

Você libera medalhas de missões coletando fichas de cartas e avançando pelo caminho do evento.

Use as medalhas de missões na loja do Comerciante para adquirir recompensas, incluindo equipamentos épicos novos e antigos.

Novo equipamento épico de herói

O Baralho Vingativo, o novo truque na manga do Duque Dracônico, está disponível para jogadores a partir do centro da vila 15. Às vezes, guardar rancor tem lá suas vantagens...

  • Você pode comprá-lo na loja do Comerciante usando medalhas de missões.

  • Aceleração de equipamento: entre 26 e 31 de agosto, o Baralho Vingativo é potencializado até o nível máximo permitido pelo seu salão dos heróis.

Tropa temporária: Domador de Elefante

O Domador de Elefante, o grande vencedor do concurso Supercell Make, chegou chegando como tropa temporária durante o evento. Libere-o no caminho do evento para que ele pisoteie os seus inimigos com toda a força.

Construção do evento: orbe fascinante

A invenção mais encantadora do Mago Fascinante. Ofereça fichas de cartas para receber algo valioso em troca, quer você faça o tipo sortudo ou azarado na hora de abrir pacotes.

Recompensas da loja do Comerciante

Você pode trocar as suas medalhas de missões pelo seguinte:

  • O Baralho Vingativo, o equipamento épico do Duque Dracônico.

  • A galeria de cartas, uma superdecoração totalmente inédita.

  • Equipamentos para cada um dos seus heróis: Par de Botas Elétricas, Espelho Mágico, Coroa Sombria, Tocha Heroica e Bola de Espinhos.

  • Minérios, poções, livros, runas, entre outros recursos para acelerar o seu progresso.

  • Materiais de construção para personalizar a sua vila.

Bilhete de evento

Quer avançar ainda mais rápido no caminho do evento? Adquira o bilhete de evento para ter acesso a recompensas adicionais e acelerar o seu progresso rumo aos belos itens na vitrine da loja do Comerciante.

Detalhes da loja do evento

ItemLimite de compraPreço (em medalhas de missões)
Equipamento épico do Duque Dracônico (Baralho Vingativo)13.090
Superdecoração (galeria de cartas)13.090
Minério estelar8324
Minério brilhante10278
Minério azul40324
Par de Botas Elétricas da Campeã Real13.090
Espelho Mágico da Rainha Arqueira13.090
Coroa Sombria do Príncipe Servo13.090
Tocha Heroica do Grande Guardião13.090
Bola de Espinhos do Rei Bárbaro13.090
Poção do Construtor7587
Livro dos heróis31.030
Livro das construções31.906
Livro da luta21.906
Runa de elixir22.100
Runa de ouro22.100
Pá de obstáculos41.030
5 anéis de muro15360
Poção do poder6309
Poção de pesquisa6247
Poção do animal6247
Poção de recursos6115
Poção da torre de relógios6155
Materiais de construção: telhado1515
Materiais de construção: decoração1515
Materiais de construção: telhado1515
Materiais de construção: decoração1515
150.000 de elixir2015
150.000 de ouro2015
2.000 de elixir negro2031

Já se passaram 14 anos, chefe, mas o Mago Fascinante ainda não conseguiu aprender as regras do jogo. Que bom que você entrou em cena para ajudar. Reúna todas as fichas de cartas que puder antes que a loja feche em 2 de setembro!

Boas lutas!