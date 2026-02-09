O evento de medalhas Guerreiros Eruditos começou!
Ele rabiscou todo o pergaminho do mestre. Agora, o Rei Primata deve encarar uma jornada em busca de mais pergaminhos eruditos, e você pode vir junto! Prepare-se para o evento de medalhas Guerreiros Eruditos!
Estou dentro!
O evento de medalhas Guerreiros Eruditos está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.
Quando?
Início do evento:
9 de fevereiro, 8h (UTC)
Fim do evento:
26 de fevereiro, 8h (UTC)
Após o fim do evento em 26 de fevereiro, você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 28 de fevereiro.
Recursos do evento
Pergaminhos eruditos
Repletos de conhecimentos, os pergaminhos eruditos estarão espalhados pelas construções nas batalhas multijogador. Colete o máximo que conseguir durante as batalhas para avançar pelo caminho do evento e liberar medalhas coléricas e outras recompensas. Correr atrás do conhecimento está mais perigoso do que nunca!
Medalhas coléricas
É possível obter essas medalhas rabugentas no caminho de prêmios do evento. Com elas, você pode adquirir itens na loja do Comerciante, como o novo equipamento épico: o cavalo de pau!
Novo equipamento épico do Rei Bárbaro: cavalo de pau
Uma novidade chegou a galope na loja do Comerciante! Durante o evento, libere o equipamento épico Cavalo de Pau com medalhas coléricas para que o Rei Bárbaro pule muros mais rápido e cause mais dano por um breve período após o uso.
As tropas temporárias voltaram!
As tropas temporárias chegam para esquentar a jogada no Ano do Cavalo de Fogo! Estão de volta:
Dragão Azul
Pirotécnica
Domadora de Carneiro
Libere esses guerreiros incríveis no caminho do evento de medalhas!
Estrelato das tropas temporárias
Atenção! Durante o evento, cada tropa temporária terá o seu próprio estrelato, no qual ela será adicionada ao seu exército de graça! Confira:
De 9 a 15 de fevereiro: 10 Foguetinhos serão adicionados ao exército
De 15 a 21 de fevereiro: 3 Dragões Azuis serão adicionados ao exército
De 21 a 27 de fevereiro: 8 Domadoras de Carneiro serão adicionadas ao exército
Decorações do evento
Construção do evento: pergaminho bárbaro
Alguém rabiscou uma ameaça bigoduda no pergaminho sagrado! Não vamos dedurar ninguém, mas que macaquice, hein?
Superdecoração: cavalo cálido
Ilumine a sua vila com a nova superdecoração e passe o Ano-Novo Lunar em grande estilo!
Decoração: ferradura da sorte
A ferradura da sorte, uma decoração que foi polida ao extremo, pode até não trazer sorte, mas não custa tentar...