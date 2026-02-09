Ele rabiscou todo o pergaminho do mestre. Agora, o Rei Primata deve encarar uma jornada em busca de mais pergaminhos eruditos, e você pode vir junto! Prepare-se para o evento de medalhas Guerreiros Eruditos!

Estou dentro!

O evento de medalhas Guerreiros Eruditos está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início do evento:

9 de fevereiro, 8h (UTC)

Fim do evento:

26 de fevereiro, 8h (UTC)

Após o fim do evento em 26 de fevereiro , você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 28 de fevereiro .