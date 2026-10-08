Alguém perdeu um pingente. Só que aquilo abriu portais por toda a vila principal, e agora tem elixir ácido por toda parte e um Construtor Cramunhão completamente estressado e preso do lado errado do cosmos.

Boas-vindas ao evento de medalhas Portais do Pânico! Colete elixir ácido em batalha, encha a fonte do Construtor Cramunhão e gaste suas medalhas da fenda antes que os portais se fechem de vez.

Quero entrar nessa treta!

O evento de medalhas Portais do Pânico está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início do evento: 8 de outubro, às 8h (UTC)

Término do evento: 25 de outubro, às 8h (UTC)

Após o fim do evento, você ainda terá acesso à aba do Comerciante e à construção do evento por mais dois dias, até 27 de outubro, às 8h (UTC). Só saia do portal depois de gastar tudinho!

Recursos do evento

Elixir ácido: coletado nas batalhas da vila principal e jogado direto na fonte de elixir ácido. Quanto mais você conseguir, mais rápido vai avançar no caminho do evento.

Medalhas da fenda: obtidas ao progredir no caminho do evento. Gaste as medalhas na loja do Comerciante para adquirir recompensas poderosas, incluindo o novo equipamento épico Portal Portátil.

Novo equipamento épico do Príncipe Servo: Portal Portátil

Foi esse pingente que uniu os mundos. O Príncipe Servo abre uma fenda cósmica que lhe permite voltar para sua barra de exército, junto com as tropas aliadas e heróis nas proximidades, prontos para assumir os postos no campo de batalha.

Chama tropas e heróis aliados dentro do raio do portal, até o limite de espaços para retorno;

As unidades mobilizadas voltam parcialmente curadas e com um aumento temporário da velocidade;

O Príncipe Servo fica instantaneamente curado sempre que o portal é ativado;

Se o Príncipe Servo receber dano fatal, o portal é ativado automaticamente e o salva;

Melhorias aumentam o raio, os espaços de retorno, a cura e a duração do aumento de velocidade do portal;

Não afeta máquinas de cerco.

Evento de aceleração: de 20 a 25 de outubro a partir das 8h (UTC), o Portal Portátil terá aceleração máxima para você poder aproveitar todo o poder dele antes do fim do evento. A aceleração está disponível a partir do centro da vila 9.

As tropas temporárias do Halloween do Clash voltaram!

Os participantes de sempre da temporada sinistra estão saindo da fenda para o caminho do evento, liderados por uma cara nova.

Lançador de Totem: ele é novo no pedaço e nada sutil. Alto dano por segundo, com alcance de 6 quadrados contra qualquer alvo terrestre. No primeiro e a cada quatro ataques seguintes, ele arremessa um totem amaldiçoado em vez de uma rocha, atordoando as defesas próximas e soltando um Totenzinho que resiste aos ataques no lugar da sua equipe até se destruir.

Lavalão: Balão e Lava Hound, uma dupla sinistra. Prioriza defesas aéreas, espalha bombas pelo caminho e gera Lava Pups ao atingir os alvos. Ao explodir, causa grande dano em área e deixa para trás mais Pups.

Golem Sombrio: determinação sólida, magia sombria e nem um pingo de paciência com defesas. Vai atrás das defesas terrestres, invoca um fluxo constante de esqueletos atrás de si e, ao ser destruído, explode e se transforma em Colossos.

Fantasma Real: dano enorme, sangue nos olhos e quase nenhum ponto de vida. Muros não adiantam nada, porque ele não pode ser atingido nos primeiros 12 segundos depois de mobilizado, e seus ataques deixam o alvo mais lento.

Esqueleto Gigante: ossos grandes, bombas maiores ainda. Ataca as defesas, absorve muito dano, e, quando é derrotado, sua detonação causa imenso dano em área.

Desbloqueie todas essas tropas temporárias espetaculares no caminho do evento.

Construção do evento: fonte de elixir ácido

A fonte do Construtor Cramunhão está consumindo todo aquele elixir ácido. Quando a encher, você poderá ir para casa. Eu acho.

Coleta o elixir ácido durante a batalha;

Dá acesso ao caminho do evento;

Ajuda a liberar recompensas mais rápido.

Loja do Comerciante

Ganhe medalhas da fenda no caminho do evento, depois gaste tudo em uma loja tão cheia que nem dá para manter tudo arrumado. Você pode até desbloquear o Portal Portátil, o novo equipamento épico para o Príncipe Servo!

Equipamentos épicos para o Rei Bárbaro, a Rainha Arqueira, o Grande Guardião, a Campeã Real e o Príncipe Servo

Decorações amaldiçoadas, como o coletor de moedas e o bastão de portais

Itens mágicos: livros, runas, Pá de Obstáculos e Anéis de Muro

Poções: Construtor, Poder, Pesquisa, Animal, Recursos e Torre de Relógios

Minérios: estelar, brilhante e azul

Montes de elixir, ouro e elixir negro

E muito mais coisas, seja lá de que dimensão venham!

Bilhete de evento

Libere o bilhete para ganhar mais recompensas e avançar mais rápido no caminho do evento.

Encha a fonte, obtenha o pingente e mande o Construtor Cramunhão de volta para o outro lado do cosmos antes que ele fique muito à vontade. A loja fecha no dia 27 de outubro, então gaste as suas medalhas da fenda enquanto os portais ainda estão abertos.

Boas lutas!