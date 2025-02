Uma temporada maluca e medonha acontece de 1º a 31 de outubro! Temos um trio de arrepiar com a Rainha Arqueira (disponível no bilhete dourado), o Rei Bárbaro e o Grande Guardião. Confira os novos visuais abaixo!

De 11 a 31 de outubro: ajude o Aprendiz de Construtor na Maluquice Medonha! Um evento de medalhas maluco do Halloween do Clash: levante voo com os Lavalões no desafio "Soltando as feras"!