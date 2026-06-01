Dois anos atrás, o Clash anime chegou à vila, e os heróis não desaceleraram desde então. Eles superaram seus limites, expandiram seus domínios, atravessaram os céus, atingiram níveis de poder de mais de oito mil e, claro, deram ORA atrás de ORA.

Finalmente, a sequência chegou: a 2ª Temporada da Fúria Anime está no ar, com seis heróis percorrendo seis caminhos, um protetor caído e um arco de sequência digno de um anime se desenrolando ao longo de todo o mês de junho. Desperte a fúria interior, libere sua forma definitiva e deixe o destino guiar suas flechas. Provavelmente em direção a um muro…

De 1º a 30 de junho: passe dourado: Fúria Anime - Desbloqueie recompensas, acelere seu progresso e conquiste o visual de herói principal: Duque da Fúria Anime. Caos e calamidade em forma humana, este caçador de heróis busca oponentes dignos e incinera o resto. Você está entrando no seu arco de corrupção, e não vamos te impedir.

De 1º a 30 de junho: visuais de herói Fúria Anime - Do visual de gelo e chamas do Rei da Fúria Anime à vibe de imperatriz das borboletas da Rainha da Fúria Anime, cada herói desperta para uma forma antes considerada impossível. Seis visuais. Seis caminhos. Um debate acalorado sobre as diferenças de poder esperando para acontecer.

De 1º a 10 de junho: Mangá de Clash of Clans - Dez capítulos, dez mangakás japoneses, uma história épica no estilo Shonen sobre a corrupção do Duque da Fúria Anime e os heróis que surgem para derrotá-lo. Um novo capítulo será lançado a cada dia durante dez dias, cada um no estilo de um artista diferente, disponível para leitura dentro do jogo. Não perca nenhum capítulo!

De 1º a 10 de junho: encare outros sete clãs em 15x15 ou 30x30 nas ligas das Guerras de Clãs! Ganhe mais saque, XP do clã e medalhas da liga. Os líderes dos clãs têm dois dias para se inscreverem após o início do evento! Atenção! Haverá uma segunda LGC este mês. Treine adequadamente.

2 de junho: Cenário Fúria Anime XL - O choque de espadas despedaça a ambientação tranquila deste santuário sagrado. Guerreiros lendários batalham à sombra de sua grande estátua para encontrar seu destino, ou fim.

2 de junho: MECHA em massa + Aprendiz de Bruxa (CV10+) - As tropas de anime estão de volta. M.E.C.H.A. e Aprendiz de Bruxa se juntam ao seu exército normal por um dia. O piloto tem um destino. A bruxa tem uma entrega a fazer. Nenhum dos dois tem tempo para explicar.

De 3 a 9 de junho: Nível do desafio: Anarquia Anime - Flutue como uma borboleta neste antigo altar bélico e conquiste recompensas de 3 estrelas com o novo equipamento Flecha Monolítica. Aguente firme, pois ela enfraquece conforme mais espaço de habitação é usado. O mundo é cruel, mas também muito bonito.

De 4 a 13 de junho: evento de medalhas Fúria Anime - Batalhe em tarefas anime, acumule medalhas miau, gaste-as na Loja do Comerciante em recompensas incríveis como o novo equipamento épico Flecha Monolítica ou a superdecoração Estátua furiosa - Despertem, meus mestres. Os heróis da Fúria Anime revezam suas poses mais difíceis, bem no meio da sua vila (dubstep asteca não incluso). Observação: a loja do evento continua aberta até dois dias após o fim do evento, então deixe seu coração em chamas e reivindique essas recompensas!

9 de junho: evento de feitiço de reanimação + retorno - Coloque-os na batalha. Tire-os de lá. Coloque-os de novo. Retorno por mobilização, chefe - seus heróis morrem, você retrocede, você conquista 3 estrelas mesmo assim. O sonho do Subaru.

13 a 15 de junho: Festival dos Recursos 1 (a partir do CV8). Coletores acelerados mais Goblin Construtor e Goblin Pesquisador no mesmo evento. Um passeio na praia de dia, uma engenharia estrutural à noite.

De 15 a 30 de junho: Fúria Futebolística - A Fúria Anime passa o troféu para a Fúria Futebolística. A bola está com você, a torcida está nas arquibancadas e em algum lugar um Bárbaro está gritando "EU SOU O CAMPO". Visuais de herói, o retorno das tropas de futebol, eventos de tropa de futebol em massa e muito mais chegam ao Clash. As multidões estão se reunindo e o seu exército também.

De 15 a 25 de junho: Liga das Guerras de Clãs (11x11) - a Liga das Guerras de Clãs retorna com um formato especial da Fúria Futebolística. Guerras com onze de cada lado, gráficos temáticos de futebol, recompensas temáticas de futebol. A primeira LGC 11x11 de todos os tempos. Não perca! Onze egos entram, um clã devora o resto.

Observação: os formatos tradicionais 15x15 e 30x30 também estarão disponíveis.

De 15 a 30 de junho: tropas temporárias da Fúria Futebolística - Bárbaro Atacante, Gigante Lançador e o feitiço Cartão Amarelo. Coloca eles pra jogar, treinador! As tropas de futebol voltam do arco de treinamento e estão prontas para seu monólogo absurdamente longo no meio do chute.

15 a 30 de junho: Guardião do intervalo (Exclusivo da loja da LGC) - Ganhe no campo da LGC. Use em todos os outros lugares. Disponível apenas na loja da LGC, então quando o apito final soar, acabou.

15 de junho: Retorno de visuais e paisagens de junho de 2025: Dias Sombrios - A temporada noir-máfia completa de junho de 2025 retorna à aba de itens de personalização. Bárbaro Açougueiro, Rainha Fatal, Poderoso Guardião, Campeã Burlesca, Príncipe Policial além da paisagem Dias Sombrios. Era uma dama, uma decoração e uma segunda chance; e um deles ia me dar 3 estrelas...

De 16 a 30 de junho: Paisagem Arena da Glória XL - Luzes, câmera, pontapé inicial! Este bastião de brilhantismo esportivo abriga o jogo mais bonito e brutal. As multidões cantam, as buzinas soam, as lendas são forjadas.

16 a 20 de junho: Corrida do Clã - Uma força de energia furiosa dá aos guerreiros seu espírito de luta. Obtenha elixir da fúria em clã nas batalhas, ataques no modo campanha, coletores e carrinho de saque. Conclua o caminho para desbloquear a decoração fúria do bárbaro. Usar tropas de Anime rende elixir da fúria adicional.

19 a 30 de junho: Visuais de herói do intervalo disponíveis - As câmeras os amam e eles sabem disso. A Rainha do Intervalo e o Campeão do Intervalo entram em campo com estilo.

20 de junho: Evento de tropas em massa Bárbaro Atacante + Gigante Lançador - Ninguém fica no banco neste evento de um dia. Estrelas, gols e puro caos. A bola é sua amiga

De 22 a 28 de junho: Jogos do Clã - Tarefas melhoradas nesta rodada. Os jogadores podem ganhar mais pontos do que o normal em tarefas específicas. Una o clã, acumule recursos e resgate o caminho de prêmios completo. É o episódio do festival cultural, então todo mundo tem que contribuir. Sem matar aula!

27 a 30 de junho: Evento da Caça ao Tesouro - Uma aventura para encontrar baús de tesouro escondidos em vilas inimigas. Uma aceleração de progressão feita para jogadores que ainda estão progredindo. Para centros da vila 3 a 16. Diz a lenda que alguém saiu à procura de um pedaço do tesouro. Não sei te dizer por que só queriam um, mas cada cabeça uma sentença…

De 27 a 29 de junho: Festival dos Recursos 2 (CV8+) - Segunda onda de coletores acelerados, além do retorno do Goblin Construtor e Goblin Pesquisador. É a Temporada Final: Parte 2, A Revanche, O Capítulo Final, Episódio de Recapitulação, chefe. Estoque antes do final. O final de verdade. Desta vez a gente tá falando sério.

30 de junho: Feitiços de Cartão Amarelo em massa - Um baralho cheio de feitiços de Cartão Amarelo em cada exército. Force as defesas inimigas e os heróis para fora da batalha temporariamente. Último dia de junho, último dia da Fúria Futebolística, última reserva da temporada. As bases inimigas perguntaram se tinham alguma chance. Que nada, você venceria.