Os ventos mudaram, chefe. Algo épico está por vir.

O Bárbaro partiu em uma longa viagem. Ele lutou contra deuses, enfrentou monstros, encontrou um tesouro e não faz a menor ideia de como voltar para casa… É aí que você entra! Boas-vindas à Odisseia do Bárbaro.

1º a 31 de julho: bilhete dourado da Odisseia do Bárbaro. Libere recompensas, acelere seu progresso e resgate o visual de herói exclusivo desta temporada, Rei Zeus. Um raio na mão, a barba penteada com perfeição. O Rei Zeus governa um reino nas nuvens com sabedoria e coragem, guiando os aventureiros perdidos pelas terras do Clash sentado em seu trono acolchoado.

1º a 31 de julho: Goblin Construtor. Eles estarão à sua disposição durante todo o mês para ajudar você a otimizar suas construções... por um precinho de nada.

1º a 11 de julho: liga das Guerras de Clãs. Encare outros sete clãs em batalhas 15x15 ou 30x30. Ganhe bônus de saque, XP do clã e medalhas da liga. Os líderes dos clãs têm dois dias para fazer a inscrição. Os deuses da guerra estão de olho, chefe. Não nos envergonhe.

1º a 7 de julho: Martelofolia especial 1, ouro. Primeira etapa da epopeia da Martelofolia especial. O Bárbaro e sua turma encontraram um tesouro de ouro reluzente! Aproveite a semana da aceleração com ouro da Martelofolia especial, incluindo custos e tempos de melhoria reduzidos!

3 a 31 de julho: paisagem da Odisseia. Enfrente ondas violentas e descubra uma ilha misteriosa onde outrora ocorreram batalhas lendárias. Estátuas petrificadas em ruínas, tempestades marítimas iminentes e ecos de guerreiros e feras que se enfrentaram aqui muito antes de você chegar. Erga a espada, acenda a sua chama interior e ocupe o seu lugar entre os heróis do passado.

5 a 31 de julho: visual de herói Duque Hidra (Duque Dracônico). Três cabeças, duas asas e um neurônio. O Duque Hidra é o guardião dos tesouros e o fiel companheiro da Campeã Hades. Para ela, é como ter três bichinhos de estimação em um!

6 a 8 de julho: evento de feitiços em massa. Feitiços de Clone adicionados a todos os exércitos. Monte uma horda de si mesmo. Ninguém avisou que haveriam tantos de você. Nem você mesmo esperava por essa!

7 a 31 de julho: visual de herói Rainha Medusa (Rainha Arqueira). Ela não é exatamente do tipo acolhedora, afinal, com serpentes no lugar dos cabelos e um olhar petrificante, fica difícil fazer amizade.

8 a 15 de julho: Martelofolia especial 2, elixir. A segunda etapa da epopeia. O Bárbaro e seus amigos chegaram às misteriosas florestas do Elixir! Aproveite a semana da aceleração com elixir da Martelofolia especial, incluindo custos e tempos de melhoria reduzidos!

8 a 17 de julho: minievento de medalhas Goblin Ardiloso (a partir do CV8). Ganhe recompensas nas batalhas e gaste-as na loja do Comerciante. Entre, saia, encha os bolsos. Um clássico.

8 de 22 de julho: Goblin Pesquisador por uma gema. O Goblin Pesquisador chegou com uma oferta boa demais para ser verdade. Até o Ulisses se preocupou em conferir as letras miúdas. Se ao menos existisse alguma.

9 a 31 de julho: visual de herói Guardião Poseidon (Grande Guardião). O irmão mimado do Rei Zeus e um ardiloso soberano dos mares traiçoeiros. Não ouse atravessar as águas do Guardião Poseidon sem permissão, a não ser que queira virar vítima de um naufrágio.

11 a 31 de julho: visual de herói Príncipe Midas (Príncipe Servo). Com um trono digno da realeza e ouro suficiente para encher uma piscina, o que mais o Príncipe Midas poderia querer? Mais ouro, é claro. Mais! MAIS!

13 a 14 de julho: evento Golens Meteoro em massa. Uma janela de ataque, nenhuma empatia estrutural. As pedras caem. Tudo vira pó. Certamente era isso que Prometeu queria dizer… Provavelmente.

13 a 31 de julho: visual de herói Campeã de Hades (Campeã Real). Essa guardiã mora bem abaixo dos lençóis de elixir negro e vigia as almas das tropas derrotadas. Faça um pacto com ela e talvez você veja a luz do dia de novo!

15 a 22 de julho: Martelofolia especial 3, elixir negro. Terceira etapa da Martelofolia especial. Tarefas com elixir negro, ritmo implacável. O horizonte ainda está lá, chefe. Siga em frente.

15 a 22 de julho: evento Herói sem limites. Todos os heróis ficam disponíveis mesmo durante a melhoria, e todos os equipamentos são melhorados ao máximo. Os deuses abençoam seus campeões (por um breve momento). Aproveite ao máximo.

15 de julho: retorno dos visuais Cyberpunk. O neon toma conta da aba de itens de personalização. Uma odisseia diferente, uma estética diferente, igualmente icônica.

16 a 21 de julho: Caça ao Tesouro. Baús escondidos espalhados pelas vilas inimigas à espera dos mais ousados. Para todos os jogadores a partir do CV3. Um desvio que vale a pena em qualquer odisseia.

20 a 22 de julho: evento Feitiços de Gelo e Fúria em massa. Boreas congelou o campo de batalha. Depois disso, Ares arrasou tudo. Agora você tem a oportunidade de fazer o mesmo.

22 de julho a 1º de agosto: Martelofolia especial, mais tudo. A epopeia chega ao fim. O Bárbaro derrotou uma fera que protegia recursos escondidos! Aproveite as acelerações de ouro, elixir e elixir negro, incluindo custos e tempos de melhoria reduzidos na vila principal.

22 a 28 de julho: Jogos do Clã. Conclua desafios, ganhe pontos e resgate todos os prêmios do caminho junto com o seu clã.

22 de julho a 1º de agosto: o Goblin Pesquisador volta para fechar o mês. O período de contratação por uma gema acabou. Ele voltou a cobrar o preço integral e não parece nem um pouco incomodado com isso. Que audácia, sinceramente. Ainda assim, vale a pena.

27 a 28 de julho: evento de feitiços e tropas em massa com Titãs Elétricas e Feitiços de Salto. Titãs Elétricas saltando por cima de muros, e uma pilha de feitiços para levá-las até lá. As muralhas de Troia resistiram por dez anos. Seus alvos não terão a mesma sorte.

Todo herói tem uma odisseia, chefe. A sua começa agora.

Boas lutas!