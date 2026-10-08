Vocês tinham mesmo que mudar? A interface antiga não era mais compatível com o estado atual do jogo. Cada sistema que implementávamos estava deixando tudo mais caótico, e os novos jogadores se deparavam com um layout que não era nada intuitivo.

Tem menos botões agora? Na verdade, não, e a ideia nunca foi essa. Nós mudamos as coisas para os lugares mais lógicos e não removemos quase nada.

Posso voltar para a interface antiga? Não. Nós pretendemos implementar a personalização da interface, mas ainda não podemos prometer uma data.

A capital do clã vai mudar? Só visualmente, para combinar com os novos estilos de botão. A reformulação completa vem depois.

Onde está o meu registro de batalhas? Está no botão "Batalhar". E você vai saber quando houver algo nele, porque ele vai mostrar.

Para onde foi o botão "Guerras de Clãs"? Agora, ele é condicional, e não permanente. Ou seja, se o seu clã não estiver inscrito em uma guerra, não haverá nenhum ícone das Guerras de Clãs na tela principal. O acesso foi para o bate-papo do clã, onde um cartão das Guerras de Clãs funciona como ponto de entrada, e ele fica disponível enquanto o jogo está procurando oponentes. Quando a guerra realmente começa, todos os jogadores do clã recebem um botão dedicado na tela principal, incluindo os jogadores que não estão participando da guerra, e o mapa da guerra continua acessível pelo bate-papo do clã.

Para onde foram as recomendações de melhorias? Elas ainda estão lá, na seção "Recomendações" do botão "Construir", ordenadas pela mesma lógica do menu antigo.

Para onde foi o botão do exército? Está no botão "Batalhar".

Para onde foi o botão de configurações? Está no perfil do jogador.

Quais novidades foram adicionadas?