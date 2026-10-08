Renovamos a interface de usuário do Clash of Clans!
Olá, chefe!
A interface de usuário do Clash of Clans foi totalmente reformulada.
A interface consiste em todos os botões, barras e ícones localizados nas extremidades da sua vila, como o botão "Batalhar", seus recursos, seu escudo e a loja. Tudo o que aparece na tela além da vila em si faz parte da interface.
A interface é a parte que você mais acessa no jogo e, há anos, tem ficado cada vez mais sobrecarregada, então refizemos tudo do zero. Assim, podemos proporcionar aos novos jogadores uma experiência mais intuitiva, dar a todos mais ferramentas e diminuir a complicação entre você e as coisas que estava tentando fazer.
Aqui, vamos explicar por que fizemos isso e o que cada mudança realmente significa, e fornecer um mapa completo de onde cada botão foi parar. O texto ficou longo, então pegue um lanche mágico e vamos lá!
Por que fizemos isso
A interface antiga foi pensada para um jogo muito menor.
Equipamentos de herói, animais, itens mágicos, eventos, a capital do clã, essas coisas. Todos os sistemas que adicionamos desde então foram incluídos em um layout que não foi projetado para isso, e o resultado foi confusão, funções cotidianas escondidas dentro de construções e uma tela cheia de coisas que não mostravam quase nada aos novos jogadores sobre o que efetivamente fazer no jogo.
Para nós, essa reformulação é uma base para melhoria contínua, e não o produto final. Por isso, vale a pena esclarecer algumas coisas:
A meta era deixar cada botão em seu devido lugar, e não reduzir a quantidade de botões se não houvesse essa necessidade. Então, apesar de termos mudado as coisas de lugar, não removemos quase nada.
Queríamos dar às duas metades do ciclo central o mesmo peso, então batalha e construção agora estão espelhadas: batalha no canto inferior esquerdo, construção no canto inferior direito.
Precisa ser muito mais fácil achar as coisas, mesmo que você tenha começado agora ou não jogue sempre. Se você já tentou explicar para alguém que acabou de instalar o jogo onde ficam as melhorias para os equipamentos de herói, sabe por que isso tinha que ser feito.
Queríamos construir uma base melhor para o futuro. Nosso objetivo era pensar em algo mais concreto para o estado atual do jogo, mas também criar uma base à qual pudéssemos adicionar novos recursos interessantes no futuro.
Botão "Batalhar"
O que é isso? Seu ponto de parada para tudo o que está relacionado às BATALHAS.
O que mudou: o registro de batalhas, a edição do exército e o menu de batalha agora estão disponíveis por meio do botão "Batalhar".
Motivo: como essas são coisas que você faz antes de uma batalha, agora elas ficam onde as batalhas começam. O registro de batalhas já estava incluído no menu de batalha, mas estava duplicado na interface antiga.
Edição do exército
A edição do exército também foi movida para o botão "Batalhar". Com o fim dos tempos de treinamento e a tela de revisão do exército aparecendo antes de cada batalha, não faz mais sentido o esforço diário de acessar o menu de treinamento do exército.
Vingança, registro de batalhas e replay ao vivo
Esta é a mudança que mais pode gerar dificuldade, então leia este trecho com atenção.
O registro de batalhas não está mais na tela principal, mas não se preocupe em procurar por ele. O botão "Batalhar" agora mostra quando tem algo pendente:
Vingança disponível: o botão "Batalhar" mostra o ícone de uma espada flamejante.
Replay ao vivo em andamento: o botão "Batalhar" mostra o ícone de um olho.
Ambos os estados também aparecem no botão do registro de batalhas no menu de batalha, ou seja, o sinal segue você aonde vai.
Botão "Construir"
O que mudou: tudo o que você melhora e edita na sua base agora fica no botão "Construir", que foi organizado em quatro abas.
Construção e heróis: melhorias para construções e heróis, além de novas construções.
Melhorias de exército: tudo o que costumava ficar no laboratório.
Equipamentos de herói: tudo o que costumava ficar no Ferreiro.
Animais de herói: tudo o que costumava ficar na casa de animais.
Motivo: as melhorias estavam espalhadas por quatro construções e uma aba da loja. Agora, elas estão em uma única lista, organizadas, filtráveis e a um toque da vila.
Algumas informações úteis:
O botão Editar layout agora é condicional e aparece no canto inferior direito da tela sempre que você abre o menu do botão "Construir".
Novas construções movidas da loja para cá: se você estiver procurando por uma nova construção, ela estará na aba "Construções e heróis", e não na loja.
Tocar em uma carta de melhoria leva a câmera para a construção em questão e já abre a confirmação da melhoria.
Tocar em um item bloqueado leva a câmera para qualquer construção que o esteja bloqueando e mostra o que é preciso para desbloqueá-lo.
De maneira padrão, as melhorias em andamento ficam no topo, com o tempo de melhoria mais curto primeiro.
A vida continua na vila por trás atrás do menu. Toque em uma construção, em fechar ou em qualquer outro lugar para tirar o menu da frente.
Agora, ficou muito mais fácil ver todas as novas construções às quais você tem acesso depois de melhorar o centro da vila.
Auxiliares
Agora, é possível acessar o Aprendiz de Construtor e o Assistente de Laboratório nas abas correspondentes, e o botão exibirá um cronômetro quando já estiverem trabalhando.
Filtros e ordenação
Objetivamente melhor, sem ressalvas:
Filtre pelo que interessa, com opções diferentes por aba: os equipamentos de herói podem ser filtrados por herói, e as construções podem ser filtradas por tipo.
Ordene por custo crescente ou decrescente.
Os filtros permanecem enquanto você joga e são reiniciados após uma nova sessão.
Os filtros zeram automaticamente depois que você termina, para você não ficar olhando para uma lista vazia e se perguntando onde foram parar as suas melhorias.
Recursos, minérios e escudo
O escudo foi realocado para mais perto dos seus recursos. Ele protege os seus recursos, então agora fica ao lado deles.
Os minérios estão onde deveriam. A aba "Equipamentos de herói" mostra gemas e minérios em vez de uma carteira cheia de moedas que nem podem ser gastas nela.
Cada aba exibe apenas as moedas que você pode gastar, sem desperdiçar espaço.
Perfil, social e configurações
O que mudou: as abas "Configurações" e "Social" agora estão no botão "Perfil", no canto superior esquerdo.
O que continua igual: seu botão de bate-papo continua onde estava e funciona da mesma forma, com o bate-papo global e o bate-papo do clã incluídos nele.
Observação: o Supercell ID e a troca de contas agora estão um toque além do que antes. Se você alterna entre contas com frequência, vai sentir a diferença. A boa notícia é que estamos trabalhando ativamente em facilitar a troca de perfis nas melhorias futuras.
Eventos e comunidade
É fácil perder conteúdos temporários, então agora eles têm um cantinho próprio: o painel de eventos.
O centro de eventos e a caixa de entrada estão sempre fixados e sempre visíveis.
O bilhete dourado tem o próprio botão e nunca fica recolhido no painel.
Tudo o que tiver uma nova notificação ficará fixado no topo até que você veja, depois voltará para o painel.
O painel abre automaticamente quando você carrega a sua vila e se fecha alguns segundos depois. Você também pode recolher e expandir o painel tocando na seta ao lado dele.
Mesmo depois de recolhê-lo, você ainda tem acesso direto ao centro de eventos.
Abra-o com a seta, e ele permanecerá aberto mesmo entre sessões, até você fechá-lo.
Loja e itens mágicos
Loja: as construções foram movidas para o menu de construção. A loja agora se concentra apenas em ofertas, presentes e itens especiais. Um ponto vermelho aparece quando há um motivo genuíno para acessá-la e some quando você entra.
Itens mágicos: agora têm um botão dedicado, dividindo o espaço com os lanches mágicos. Livros, martelos, runas e poções estão a um toque da vila, e não mais ocultos no centro da vila. Você também pode acessá-los por meio do botão "Batalhar".
Para onde foram os meus botões?
Aqui está o mapa completo. É melhor favoritar.
|O que você está procurando
|Onde está agora
|Registro de batalhas
|No botão "Batalhar".
|Vingança
|Como estado do botão "Batalhar" e no registro de batalhas dentro da interface de batalha.
|Replay ao vivo
|Como estado do botão "Batalhar" e no registro de batalhas dentro da interface de batalha.
|Edição do exército
|No botão "Batalhar".
|Edição do layout
|Condicional: quando você abre o menu de construção, o botão "Editar layout" aparece no canto inferior direito da tela.
|Novas construções
|Menu de construção → Construções e heróis.
|Melhorias de heróis
|Menu de construção → Construções e heróis.
|Melhorias do laboratório
|Menu de construção → Melhorias de exército.
|Melhorias dos equipamentos de herói
|Menu de construção → Equipamentos de herói.
|Melhorias de animais
|Menu de construção → Animais de herói.
|Aprendiz de Construtor
|Menu de construção → Construções e heróis.
|Assistente de laboratório
|Menu de construção → Melhorias de exército.
|Itens mágicos
|Em um botão dedicado.
|Lanches mágicos
|No mesmo botão dos itens mágicos.
|Configurações
|No botão "Perfil".
|Supercell ID/Troca de contas
|Perfil → Configurações.
|Nível do centro da vila
|No botão "Perfil".
|Bate-papo do clã
|No botão "Bate-papo".
|Meu clã e informações relacionadas
|No botão "Perfil".
|Guerras de Clãs
|Em um cartão no bate-papo do clã ou em um botão dedicado durante as guerras.
|Liga das Guerras de Clãs
|Em um cartão no bate-papo do clã, como estado do botão de bate-papo durante as inscrições e em um botão dedicado durante as guerras.
|Bate-papo global
|No botão "Bate-papo".
|Caixa de entrada
|No painel de eventos, sempre fixado.
|Centro de eventos
|No painel de eventos, sempre fixado.
|Bilhete dourado
|Em um botão dedicado.
|Liga/Placar
|No botão "Placar".
|Escudo
|Próximo aos seus recursos.
|Loja
|No mesmo lugar.
Base do Construtor e capital do clã
A base do Construtor recebeu as mesmas melhorias na interface, mas o menu de construção agora tem duas abas em vez de quatro.
Por enquanto, a capital do clã só vai receber um ajuste visual para combinar com os novos estilos de botão. A interface da capital do clã é bem diferente, e uma interface nova agora deixaria as coisas piores em vez de melhores. Nós planejamos reformular a capital do clã em uma futura atualização.
Seu primeiro login
Da primeira vez que abrir o jogo após a atualização, você receberá uma breve explicação sobre a mudança mais importante: como encontrar o novo menu de construção. Depois disso, a exploração é por sua conta. Na sua vila, você verá notificações para alguns minitutoriais opcionais: interface de batalha, perfil e social. São todos curtos, e cada um cobre algo que achamos que pode confundir as pessoas. Fique à vontade para dar uma olhada.
Este não é o estado final
Nós repetimos: isso é só uma base, uma versão da interface que será complementada por sistemas futuros, e há coisas que sabemos que não estão concluídas.
Queremos oferecer a possibilidade de personalização da interface. Dimensionamento, ações rápidas e mais controle sobre o seu próprio layout.
Troca de perfis mais fácil para jogadores com várias contas.
Formas mais práticas de organizar as suas próprias melhorias, em vez de apenas a ordem que sugerimos.
Vamos acompanhar os seus comentários nas redes sociais: o que acharam das batalhas, se estão encontrando facilmente o caminho para os elementos essenciais do jogo e onde as dificuldades surgiram de verdade, e não onde presumimos que surgiriam. Se algo não estiver funcionando, vamos mudar.
Perguntas frequentes
Vocês tinham mesmo que mudar? A interface antiga não era mais compatível com o estado atual do jogo. Cada sistema que implementávamos estava deixando tudo mais caótico, e os novos jogadores se deparavam com um layout que não era nada intuitivo.
Tem menos botões agora? Na verdade, não, e a ideia nunca foi essa. Nós mudamos as coisas para os lugares mais lógicos e não removemos quase nada.
Posso voltar para a interface antiga? Não. Nós pretendemos implementar a personalização da interface, mas ainda não podemos prometer uma data.
A capital do clã vai mudar? Só visualmente, para combinar com os novos estilos de botão. A reformulação completa vem depois.
Onde está o meu registro de batalhas? Está no botão "Batalhar". E você vai saber quando houver algo nele, porque ele vai mostrar.
Para onde foi o botão "Guerras de Clãs"? Agora, ele é condicional, e não permanente. Ou seja, se o seu clã não estiver inscrito em uma guerra, não haverá nenhum ícone das Guerras de Clãs na tela principal. O acesso foi para o bate-papo do clã, onde um cartão das Guerras de Clãs funciona como ponto de entrada, e ele fica disponível enquanto o jogo está procurando oponentes. Quando a guerra realmente começa, todos os jogadores do clã recebem um botão dedicado na tela principal, incluindo os jogadores que não estão participando da guerra, e o mapa da guerra continua acessível pelo bate-papo do clã.
Para onde foram as recomendações de melhorias? Elas ainda estão lá, na seção "Recomendações" do botão "Construir", ordenadas pela mesma lógica do menu antigo.
Para onde foi o botão do exército? Está no botão "Batalhar".
Para onde foi o botão de configurações? Está no perfil do jogador.
Quais novidades foram adicionadas?
Abas "Animais" e "Equipamentos de herói" no menu de construção.
Filtragem e ordenação nas abas do menu de construção, com opções de filtro por aba.
Painel de eventos e comunidade.
Botão de itens mágicos dedicado na tela principal, combinado com o inventário de lanches mágicos.
Estados de aceleração de batalha e poções mágicas mostrados no botão "Batalhar".
Estados de vingança e de replay ao vivo mostrados no próprio botão "Batalhar".
Agradecemos a disposição para reaprender!
Sabemos que é pedir muito que você reaprenda a usar uma interface que já conhece há anos, mas espere só uma semaninha. É mais ou menos o tempo que leva para a memória muscular se ajustar. Depois disso, apostamos que você vai achar mais fácil do que antes.
Já temos um vídeo mostrando todas as mudanças, se você for uma pessoa mais visual, e a nova interface em breve estará disponível no jogo para que você possa experimentar por conta própria.
Boas lutas!