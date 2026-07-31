Clash-A-Rama: The Awesome Quest

Abra um mundo de cartas e caos. Os pacotes de aceleradores e os ataques por turnos farão você comemorar o Clash-versário como nunca! Aproveite uma série completa de eventos sazonais, explore um novo reino mágico e prepare o seu baralho para uma temporada que deixará você de queixo caído por vários turnos. The Awesome Quest chegou! Confie no coração das cartas!

1º a 31 de agosto: evento Clash Carteador. Um tipo totalmente novo de evento para todos os jogadores a partir do CV3. Libere cartas de tropas em batalhas e eventos, troque as repetidas com os membros do clã no bate-papo e complete a sua coleção para ganhar recompensas e uma decoração exclusiva do Clash Carteador. Falta uma carta? Use as repetidas na loja do Comerciante para comprar pacotes de cartas. Você poderá resgatar suas recompensas até o dia 2 de setembro, às 8h (UTC). Sem curva de mana, sem rotação padrão, apenas Bárbaros e o direito de se gabar das vitórias. Também teremos o retorno do obstáculo do bolo de Clash-versário! Não se esqueça de guardar pelo menos um!

1º a 31 de agosto: bilhete dourado. Libere recompensas, acelere o seu progresso e resgate o visual de herói exclusivo desta temporada: a Campeã da Tormenta. Ela já é uma campeã, mas essa guerreira experiente escalará o Monte Fascínio e provará o seu valor contra os melhores na arena!

1º de agosto: novas defesas diferenciadas. Está aberta a Estação de Produção! Melhore módulos e escolha entre três novas defesas diferenciadas: Lança-bolos, Exterminadora de Heróis e Vela Incandescente. Para comemorar o Clash-versário, as defesas diferenciadas desta temporada estarão disponíveis a partir do CV11!

1º a 11 de agosto: liga das Guerras de Clãs. Encare outros sete clãs em batalhas 15x15 ou 30x30. Pela glória e por saques incríveis!

3 a 5 de agosto: evento de feitiços em massa 1. Feitiços de Totem e Explosões de Aniversário. Quem deixou a fábrica de feitiços ligada durante a noite? Entre no jogo e confira os 100 Feitiços de Totem e 15 Explosões de Aniversário adicionados ao seu exército. Em seguida, vá tomar algumas decisões questionáveis.

3 a 31 de agosto: paisagem The Awesome Quest. Aldeões de todos os cantos subirão ao pico do Monte Fascínio para testemunhar os maiores lutadores do reino competindo em grandes batalhas por turnos!

5 a 31 de agosto: visual de herói Bárbaro Soberano (Rei Bárbaro). Um vilão barbeado que não tem paciência para combates por turnos. Esse talvez seja o Bárbaro mais bárbaro que você já viu. E isso não é pouca coisa.

7 a 31 de agosto: visual de herói Arqueira Élfica (Rainha Arqueira). Uma criatura nobre e veloz que habita os rincões das florestas. Até as muralhas entram em estado de alerta máximo quando ela resolve dar o ar da graça.

6 a 31 de agosto: Retrospectiva do Chefe. A primeira retrospectiva anual do Clash of Clans. Percorra os corredores da sua história e escolha a estátua que simboliza e homenageia o chefe que você se tornou.

9 e 10 de agosto: Domadores de Elefante e Supervalquírias em massa. 50 Domadores de Elefante e 20 Supervalquírias se juntarão ao seu exército por 24 horas. Tão equilibrados, e quase tão confortáveis, quanto uma cadeira de três pernas.

9 a 31 de agosto: visual de herói Duque Draco (Duque Dracônico). A besta das terras áridas e forjadora da espada Inferno. Ele adora esquentar o ambiente e será um verdadeiro espinho no pé dos inimigos.

11 a 31 de agosto: visual de herói Príncipe Lich (Príncipe Servo). O imortal mestre da magia acompanhado da grande maça Ameaça. Não ria, isso pode ser a sua ruína!

12 a 31 de agosto: evento de medalhas Fascinante. O Mago Fascinante precisa da sua ajuda. Colete fichas de cartas nas batalhas na vila principal, ganhe medalhas de missões e gaste-as na loja do Comerciante. A tropa temporária Domador de Elefante faz sua grande estreia pisando forte na arena. Você também poderá coletar pacotes de cartas durante o evento!

13 a 31 de agosto: visual de herói Bruxo Guardião (Grande Guardião). Um bruxo cuja grandiosidade deixou boquiabertos todos os aldeões em um raio de 70 quadrados.

15 a 17 de agosto: Festival dos Recursos e Procurando Trabalho 1. Aproveite para quadruplicar a produção e a capacidade dos seus coletores, além de ter uma mãozinha do Goblin Construtor.

15 de agosto: retorno das personalizações do Clash-A-Rama. Os itens clássicos do Clash-A-Rama estarão de volta à loja. Deixe-se levar pela nostalgia e reviva grandes momentos!

17 e 18 de agosto: evento de feitiços em massa 2. Seu exército com 30 feitiços de Cura e 30 de Aceleração. Rápido o suficiente para cometer erros, saudável o suficiente para sobreviver a eles.

22 a 28 de agosto: Jogos do Clã. Conclua desafios, ganhe pontos e resgate os prêmios do caminho junto com o seu clã. Ah, e o Fortão estará de volta!

26 a 31 de agosto: aceleração do Baralho Vingativo. O novo equipamento épico Baralho Vingativo é potencializado até o nível máximo permitido pelo seu salão dos heróis. Às vezes, guardar rancor tem lá suas vantagens.

29 a 31 de agosto: Festival dos Recursos e Procurando Trabalho 2. Mais uma rodada de coletores quatro vezes mais rápidos e de ajuda do Goblin Construtor antes do fim da temporada.

São 14 anos de batalhas, chefe. É hora de abrir o baralho e dar as cartas do Clash-versário. Caos é o que fazemos de melhor.

Boas lutas!