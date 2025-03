Uma das grandes mudanças que está por vir afetará as doações. Sem o tempo de treinamento, os jogadores não poderão apenas doar tropas do seu exército para um colega de clã.

Quando a atualização for lançada, todas as doações precisarão de elixir ou elixir negro para serem realizadas (dependendo da tropa ou do feitiço). Os valores exatos ainda não foram definidos, mas a ideia é que as doações continuem sendo acessíveis. Se tiver poucos recursos, nada impedirá você de atacar novamente!

Além disso, o tempo de espera das solicitações do Castelo do Clã será de 10 minutos para todos os jogadores. Basicamente, todo mundo receberá a melhor vantagem do clã de graça. Isso permitirá fazer solicitações com mais frequência, mesmo nos clãs de níveis iniciais. Lembra da vantagem de treino do bilhete dourado? A ideia é substituí-la com uma redução do tempo de espera de solicitação de doações. Com o bilhete dourado, você poderá solicitar mais reforços do Castelo do Clã após cada batalha!